Jak se tělocvikář dostal do Karlína a otevřel tam posilovnu plnou děr. Železná koule má třetí pobočku
Populární síť je teď v Praze na třech adresách. Její zakladatel Michal „Radar“ Vrátný ji teď rozšiřuje i do moderních areálů.
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Ostře řezaná červená budova Danube House naproti hotelu Hilton byla jednou z prvních vlaštovek ohlašujících na počátku milénia renesanci pražského Karlína. Nyní prošla rozsáhlou modernizací a čpí novotou, jenže v přízemí v západním štítu trčí ze zdí železné roxory, betonové příčky jsou umlácené a zdi hyzdí průrvy jako po granátech. „Je to syrový, co?“ ptá se hrdě Michal „Radar“ Vrátný. Všudypřítomný industriál je samozřejmě úmyslný, otevřela se tu právě třetí pražská pobočka jeho tělocvičen Železná koule.
Pro Radara, známou postavu tuzemské startupové i fitness komunity, má gym na břehu Vltavy hned několik primátů: je první v Karlíně, je první v ryze administrativním, korporátním centru, je nejdražším a také největším, co se týče plochy určené na cvičení. „Máme tu 600 metrů čtverečních,“ dodává zakladatel Železné koule.
Ten o příchodu do Karlína přemýšlel dlouho, ale ne a ne najít vhodný prostor. Ten nynější mu nabídli lidé z agentury Dejsiprostor.cz a museli ho dost uhánět: „Psali mi, že mají dobré místo. Jenže mně ten název evokoval hipsterskou omlácenou cihlu, tak jsem nabídku nejprve zcela ignoroval. Navíc nabídek, abychom někam přišli, máme spoustu, ale skoro vždycky to stojí za prd,“ vzpomíná na komunikaci z před více než dvou let.
Když se na prostor, v němž dříve byla asijská restaurace, přišel podívat, v podstatě hned mu docvaklo, že to bude pro Železnou kouli dobrý fit. Celkové náklady na novou tělocvičnu, která je otevřená teprve pár dní, ale už má naplněnou kapacitu klientů, se vyšplhaly zhruba ke 30 milionům korun. Část pokryl majitel budovy, jemuž investici Radar a spolů. splatí postupně v nájmu.
Mimochodem vlastníkem Danube House stejně jako dalších okolních domů sdružených do komplexu Riverside Karlín je rakouská společnost CA Immo. Celý areál od ní ale kupuje český podnikatel a majitel skupiny kolem Trinity Bank Radomír Lapčík, a to za sedm miliard korun. Antimonopolní úřad dal na transakci minulý týden zelenou.
Železná koule se nikdy netajila tím, že to je takový ten typ poctivého gymu, kde jde o to se zapotit, ne si udělat efektní fotky na sociální sítě. Ostatně začínala v omšelých prostorech bývalé tiskárny u Národní třídy. Jak jde tedy nejnovější tělocvična, která sice nemá žádné hi-tech stroje, ale je v byznysovém epicentru Prahy, dohromady s tou old school DNA?
„Úplně jednoduše – kdybych na začátku měl prachy, udělal bych i první Kouli vyvoněnější. Až teď jsem si to ale mohl dovolit,“ směje se Radar. „Naše DNA navíc tvoří tréninkový systém a studenti a to se za těch 15 let nijak výrazně nezměnilo,“ dodává.
Jeho značka gymů má v Praze aktuálně tři pobočky: ve Strašnicích, na Smíchově a nově v Karlíně. Donedávna byla i v Holešovicích, ale tělocvična na Praze 7 se osamostatnila, už dřív skončila i filiálka v historických prostorách u Národní ulice. „Koukáme dál, ale najít vhodné místo není snadné. Nicméně něco se rýsuje, zajímá nás jeden nový development v Praze, do nějž bychom mohli zapadnout,“ vysvětluje Michal „Radar“ Vrátný.
Byznysový model Železné koule je trochu jiný než u klasických posiloven. Sem si nejde přijít jen tak zacvičit, k dispozici jsou pouze skupinové lekce pro registrované členy nebo dlouhodobé speciální programy Amazing 6 a Amazing 12. „Máme na kontě přes 20 tisíc odtrénovaných studentů. Je to model, který se nám osvědčil a nic na něm měnit nebudeme,“ říká Radar, když se rozhlíží po karlínské tělocvičně. V ní se první vlna Amazing programů rozjede 31. srpna.
Její interiér je dílem studia N78o architekta Petra Vojáčka, který je dlouhodobým studentem Železné koule a s Radarem cvičí už řadu let. „Tenhle gym jsem si mohl poprvé udělat opravdu podle sebe. A to včetně hudby,“ říká osmatřicetiletý rodák z Liberce, který se před časem z vedení Železné koule stáhl.
Co tou hudbou myslí? „Ve všech tělocvičnách, které jsem měl nebo mám, si trenéři i studenti pouští, co se jim zachce. Je to taková muzika na přání. Tady ne, tady to pojede podle mě. Takže od rána do večera tu budou třeba Red Hot Chilli Peppers,“ směje se podnikatel, který se sám tituluje jako tělocvikář.