Jak to vypadá, když se vrací zdravý rozum? Třeba jako obyčejné tlačítko a rámus před garáží
Z automobilového průmyslu přichází čím dál víc zpráv, že si firmy uvědomují, že svým zákazníkům servírovaly něco, co oni nechtěli.
Komentář Luboše Kreče – Stephan Winkelmann, šéf automobilky Lamborghini, si při nedávném rozhovoru pro britský list Sunday Times nebral servítky a celkem naplacato popsal, že jejich zákazníci nemají zájem o elektromobily. A že investice do jejich vývoje by pro italskou automobilku byla zbytečně drahé hobby. Šoféři prý také postrádají autentický rámus. Kdo by to byl býval řekl…
Právě proto Lamborghini odložilo na neurčito svůj první čistě bateriový pohon pro nový model Lanzador, který se měl podle původních plánů objevit v roce 2028. Místo toho se bude spoléhat výhradně na hybridní motory, které podle Winkelmanna lépe splňují požadavky jak ekologické legislativy, tak zákaznických preferencí. Zkrátka dobře zní, dobře jezdí a ještě, když se správně používají, vypouští méně lokálních emisí.
Zatímco třeba Ferrari ještě stále v nastoupené elektromobilní linii pokračuje a postupně zveřejňuje detaily o svém chystaném modelu Luce, v branži přibývá těch, kteří sázku na bateriové vozy přehodnocují – Aston Martin odložil příchod svého elektromobilu, Volvo slevilo ze svých elektrických ambicí, mohutně v této oblasti proškrtávají své plány Ford i skupina Stellantis.
Právě koncern, pod který spadá mimo jiné Fiat, Dodge nebo Peugeot, oznámil, že kvůli odepsaným desítkám miliard dolarů už se v dalších elektromobilních krocích bude řídit primárně zájmem zákazníků, nikoli byrokracií a nařízeními.
Vystřízlivění je patrné i u Volkswagenu nebo BMW či Mercedesu. A to hned v několika směrech – jednak hodně hlasitě lobbují za to, aby se zrušil evropský zákaz prodeje spalovacích motorů po roce 2035 a další omezení s tím spojená, jednak mění své za covidu nastoupené vize, že budou byznysově stavět víc a víc na luxusnějších modelech.
Především u zákazu spalováků je ale dobré si připomenout, kdo byl tím, kdo politiky v celé EU a veřejnost masíroval proklamacemi, že s přechodem na elektriku nebude problém a že to je budoucnost, o níž není třeba spekulovat. Byli to často titíž manažeři a vrcholní představitelé automobilek, kteří si dnes stýskají nad tím, že lidé do elektromobilů nejsou tak nadšení, jak si oni nakreslili ve svých byznys plánech.
Pozor, to neznamená, že by elektromobilita byla slepá cesta. V CzechCrunchi jsme opakovaně upozorňovali na její přínosy a naopak jsme kritizovali, že se z ní v důsledku politické demagogie stalo v Česku v podstatě sprosté slovo. Z celé debaty se v průběhu času ale vytratila uměřenost, a to na obou stranách. Prostě zmizel zdravý rozum.
A ten se nyní, jak se dalo čekat, navrací. A to nejen v podobě osekávání elektromobilních snů, ale i třeba v takových zdánlivých detailech, jako jsou fyzická tlačítka. Ta z nových aut masivně začala mizet s tím, jak se všichni jali slepě kopírovat Teslu a některé čínské značky, které v podstatě veškeré ovládání soustředily do velkých displejů umístěných doprostřed palubních desek.
Že to bylo nepraktické a nebezpečné, pochopil každý, kdo se takovým autem projel. Těžko se to slovy popisuje, ale snažit se na českých asfaltkách trefit ikonu na obří obrazovce je mission impossible, aniž byste oči stočili z vozovky před vámi na monitor vedle vás. Teď se ale zdá, že i tato zhůvěřilost se vrátí o pár kroků zpět – jak upozornily například Hospodářské noviny, organizace Euro NCAP, která certifikuje bezpečnost, bude nově vyžadovat, aby některé funkce byly dostupné přes mechanická tlačítka či páčky. Jinak vůz nedostane nejvyšší počet hvězdiček, ať v crash testech dopadne sebelépe.
V Číně se zase řeší, že by kliky u dveří aut neměly být výhradně elektronické, ale měly by obsahovat povinně nějaký mechanický, snadno přístupný prvek, aby se do nich dalo dostat, i když selže elektrický obvod či operační systém vozu a jeho bezpečnostní pojistky.
Bohužel diskuze o elektromobilitě, digitalizaci aut a s tím spojené úpravy napáchaly docela dost škod. Snad tedy závan zdravého rozumu pomůže kyvadlo vrátit zpět do rovnovážné pozice. Protože elektroauta jsou skvělá, jen nejsou pro každého a pro každou situaci.