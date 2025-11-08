Z továrny na motory Spitfire vyjely luxusní vozy Bentley, které vzdávají hold českým pilotům RAF
Bentley Praha ukázalo unikátní kolekci čtyř vozů, která připomíná hrdiny, již bránili Británii, a továrnu, kde vznikaly motory jejich letadel.
Z továrny v Crewe, kde za druhé světové války vznikaly motory Merlin pro legendární stíhačky Spitfire a Hurricane, dnes vyjíždějí luxusní automobily Bentley. A právě tyto historické vazby nyní připomíná unikátní projekt. Bentley Praha představilo svou první kolekci Mulliner nazvanou Kolekce českých perutí, která vzdává hold čtyřem letkám RAF s československými piloty. Čtyři jedinečně upravené vozy – Bentayga, Flying Spur, Continental GT a Continental GT Convertible – nesou insignie a motta letek 310, 311, 312 a 313, které za války operovaly z britských základen.
Každý vůz z kolekce reprezentuje jednu konkrétní letku a odkazuje na její historii prostřednictvím detailů, které tým Mulliner vytvořil ve spolupráci s britským ministerstvem obrany. To udělilo povolení k použití historických válečných insignií a hesel RAF. Na opěrkách hlavy všech vozů je poprvé použitá technika laserového gravírování, kterou Mulliner nasadil právě pro tuto kolekci – každá opěrka nese přesně reprodukovaný znak příslušné letky. Na míru vyrobené prahové lišty pak zdobí profily hlavních letadel jednotlivých perutí spolu s jejich motty v češtině i angličtině.
Continental GT Convertible v ocelovém odstínu Thunder připomíná kamufláž Spitfire a je věnován 310. letce s mottem „Bojujeme za obnovu“. Interiér kombinuje kůži Imperial Blue a Cognac s tvídovými vložkami a technickým designem konzole. Bentayga v barvě Cypress Green reprezentuje 311. letku, která jako jediná česká peruť létala se středními a těžkými bombardéry Wellington a B-24 Liberator – právě proto se na prahových lištách objevují profily obou strojů. Motto letky „Nikdy nehledejte jejich počet“ odkazuje na odvahu bojovat i v početní nevýhodě.
Bentley Continental GT Convertible: Peruť 310
Bentley Bentayga: Peruť 311
Třetí model Continental GT v maskované zeleni Barnato solid green připomíná 312. letku s heslem „Málo nás, ale mocní“. Na prahových lištách se objevují jak Hurricane, tak Spitfire, kterými peruť operovala. Interiér v barvách Beluga a Anthracite s akcenty Fern Green a tmavým Engine Spin na palubní desce vytváří atmosféru inspirovanou technickým zázemím stíhaček.
Poslední vůz Flying Spur v jemné kombinaci Cypress a Anthracite vzdává hold 313. letce se sídlem v RAF Catterick a jejím mottem „Jeden jestřáb honí mnoho vran“. Vůz má čtyřmístnou konfiguraci s prodlouženou středovou konzolí a dýhované plochy z černého mořeného ořechu.
Všechny modely Continental GT, GT Convertible a Flying Spur jsou vybaveny otočnými displeji Bentley s rámečky ciferníků v barvách St James‘ Red, Beluga a Signal Yellow – odstínech, které dominovaly v insigniích československých letek. Vnější designové prvky doplňuje specifikace Blackline a emblémy Czech Squadron Collection na blatnících.
Bentley Continental GT: Peruť 312
Bentley Flying Spur: Peruť 313
„Kolekce českých perutí je první edicí Mulliner, kterou si objednalo zastoupení Bentley Praha. Vybrali jsme téma, které nám bylo blízké. Nutno říct, že řemeslné zpracování a smysl pro detail týmu Mulliner předčily všechna naše očekávání,“ komentuje Jiří Halousek, manažer prodeje Bentley Praha.
Historické propojení mezi Crewe a československými piloty není náhodné. Továrna Pyms Lane v Crewe byla otevřena v roce 1938 jako „stínová“ továrna na výrobu leteckých motorů Merlin V12 o objemu 27 litrů, které poháněly většinu stíhaček RAF včetně Spitfire a Hurricane. Právě tyto motory umožnily československým pilotům v letech 1940 až 1945 bránit britský vzdušný prostor po útěku z okupované vlasti.
Po válce se v roce 1946 továrna přeorientovala na automobilovou výrobu a prvním vozem, který vyjel z jejích bran, byl Bentley Mk. VI. Dnes zde vznikají všechny modely značky Bentley.
Kolekce českých perutí byla představena u příležitosti otevření nového showroomu Bentley Praha na Ořechu v západní části Prahy. Bentley zde sdílí prostor s dalšími luxusními značkami koncernu Volkswagen – Porsche a Lamborghini – v moderním komplexu o rozloze devatenáct tisíc metrů čtverečních. Nové centrum využívá inovativní systém akumulace energie pod základovou deskou pro ekologické vytápění a chlazení prostor a nabízí zákazníkům pokročilé nástroje personalizace včetně velkoplošných dotykových displejů a virtuální reality.