Elektrické monstrum s obří baterkou i cenou. Váží tři tuny, měří přes pět metrů a ujede 600 kilometrů
Elektrický Range Rover přichází později, než si legendární automobilka přála. Že jezdí na baterie, na něm přitom na první pohled ani není poznat.
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Elektrický Range Rover měl podle původních plánů vyjet do prodeje už na konci roku 2025, jenže technické zádrhele premiéru obřího SUV zpozdily, a tak přichází až teď. Automobilka JLR ho začíná nabízet i v Česku, a to za cenu od 4,2 milionu korun. Designově jej od klasických modelů legendární značky v podstatě nepoznáte.
Range Rover se od roku 1970 vyrábí v Solihullu u Birminghamu a jeho postavení na trhu je nevšední: je to auto, které si stejně dobře rozumí s podzemními garážemi londýnské City i s rozbahněnou polní cestou. Právě tahle dvojakost dělá z přechodu na baterie mnohem těžší úkol než u sedanů nebo městských SUV. Když skupina JLR, tehdy ještě pod celým názvem Jaguar Land Rover, v roce 2021 ohlásila strategii Reimagine, slibovala, že do konce dekády dostane každá její značka plně elektrický model a Jaguar se na baterie přezbrojí celý.
Sliby se ukázaly jako podstatně ambicióznější než realita. Premiéra elektrického Range Roveru se odsouvala dvakrát, nejdřív na rok 2026 a pak i v jeho průběhu. Vývojáři mezitím najezdili přes 1,5 milionu kilometrů, což odpovídá osmatřiceti objezdům zeměkoule, a odpracovali čtvrt milionu hodin virtuálních i reálných zkoušek od švédského Arjeplogu při minus čtyřiceti stupních až po dubajskou poušť. Na jediný model firma podala víc než tři sta patentových přihlášek, nejvíc v dějinách značky.
Do toho na automobilku na konci léta 2025 udeřili hackeři. Útok, který podle britského analytického centra Cyber Monitoring Centre stál britskou ekonomiku zhruba 1,9 miliardy liber, v přepočtu asi 54 miliard korun, a zasáhl přes pět tisíc navázaných firem, zastavil na několik týdnů výrobu ve všech britských závodech JLR včetně Solihullu. Automobilka kvůli němu vykázala za čtvrtletí ztrátu 485 milionů liber, tedy skoro čtrnáct miliard korun, a další zhruba půl miliardy liber musela dát do stabilizace dodavatelů, kterým výpadek objednávek podlomil hospodaření.
Letos v červnu proto nový šéf P. B. Balaji, který do JLR přišel z mateřské indické Taty, představil zřetelně opatrnější plán. Místo dřívějšího „všechno elektrické“ nabídne skupina u Range Roveru i Defenderu souběžně mild hybridy, plug-in hybridy i spalovací motory a plně elektrickou zůstane jen značka Jaguar. Elektrický Defender, plánovaný na rok 2028, se odsunul až na začátek příští dekády: jeho podvozek se ukázal jako příliš složitý na to, aby se do něj vešla dostatečně velká baterie.
U elektrického Range Roveru přitom firma podřídila celý vývoj jedné poučce: „Tohle je nejdřív Range Rover a teprve pak elektromobil.“ Od naftových a benzinových verzí odlišuje elektrickou jen aerodynamicky upravená maska chladiče, jiná kola a přepracovaný spodek karoserie, který snižuje odpor vzduchu na dálnici. Tedy nic z toho, čím se u mnohé konkurence obvykle dává najevo, že pod kapotou není spalovací motor. Zůstaly i obří rozměry – auto váží bezmála tři tuny a v kratší i prodloužené verzi přesahuje pět metrů.
Pod karoserií jsou dva synchronní motory s permanentními magnety, každý o výkonu 260 kilowattů, které dohromady dávají točivý moment 850 newtonmetrů, tedy víc, než měl kterýkoli dosavadní Range Rover se spalovacím osmiválcem. Obří baterie o využitelné kapacitě 118,5 kilowatthodiny je poskládaná ze 344 hranatých článků ve dvou vrstvách nad sebou a pracuje s architekturou 800 voltů, díky níž se z deseti na osmdesát procent nabije za dvaadvacet minut. Dojezd podle evropské metodiky WLTP je až šest set kilometrů, v reálném provozu automobilka slibuje 535 kilometrů.
Zásadnější než tabulková čísla je ale to, co elektrický pohon udělal s terénními schopnostmi. Systém Integrated Traction Management upravuje otáčky motorů do padesáti milisekund, což je zhruba stokrát rychleji, než dokáže reagovat mechanika spalovacího ústrojí, a auto tak rozděluje sílu mezi kola prakticky okamžitě. Brodit se může ve vodě hluboké devadesát centimetrů, vyjede svah se sklonem pětačtyřiceti stupňů a v režimu jednoho pedálu se rozjede i ve sklonu odpovídajícím černé sjezdovce.
Cena v Česku začíná na zmíněných 4 224 040 korunách, zatímco základní naftový Range Rover vyjde na necelých 3,7 milionu. Zájem podle automobilky projevilo šedesát tisíc lidí, jde ovšem o nezávazné registrace bez zálohy, nikoli o skutečné objednávky. Právě na jejich proměnu v podepsané kontrakty teď skupina JLR spoléhá víc, než by si asi přála.
Za poslední čtvrtletí prodala osmdesát tisíc aut, o 15,3 procenta méně než před rokem, v Číně klesla o čtvrtinu a na Blízkém východě dokonce o 41,5 procenta. Modely Range Rover, Range Rover Sport a Defender přitom tvoří přes osmdesát procent objemu, takže na nich stojí celá skupina. Jen v Solihullu prošlo kvůli elektrickému modelu rekvalifikací devět tisíc lidí a přibylo třináct nových výrobních linek na baterie a pohonné jednotky.
Do konce roku má následovat elektrický Range Rover Sport a šestého října se v New Yorku naplno ukáže Jaguar Type 01, tisícikoňové elektrické GT, které má značce vrátit smysl po rebrandingu, jenž ji připravil o prodeje i o generálního ředitele.