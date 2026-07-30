Že se vám elektrické ferrari nelíbí? Po úvodním poprasku jde na dračku a první řidiči jsou nadšení
Kontroverzní čistě elektrické ferrari rozdělilo automobilové fanoušky. Z prvních jízd ale zatím sbírá chválu a prodejní cíle jsou už prý splněny.
Na zkušební dráze Balocco mezi Milánem a Turínem usedlo několik vybraných novinářů poprvé za volant Ferrari Luce, prvního čistě elektrického modelu značky. Auto, jehož květnové odhalení vyvolalo na sociálních sítích posměšky kvůli neotřelému designu, hodnotí magazín Top Gear jednoznačně: „Ve všech klíčových parametrech jde o neuvěřitelný kousek inženýrství – auto s fenomenálními dynamickými vlastnostmi, chytrou neuronovou sítí a revolučním interiérem. Navíc má skutečný charakter, nikoli jen pouhou napodobeninu spalovacího ferrari.“
Kontroverze kolem Luce byla po odhalení mimořádně silná. Exteriér navrhlo studio LoveFrom bývalého šéfdesignéra Applu Jonyho Ivea a kritici srovnávali vzhled vozu s výrazně levnějšími sériovými modely. Cena elektrického Luce totiž startuje na 550 tisících eur, což je v přepočtu přes 13 milionů korun. Akcie italské automobilky po prvním obchodním dni po představení ztratily přes osm procent a bývalý předseda značky Luca Cordero di Montezemolo dokonce veřejně vyzval, aby vůz přišel o charakteristické logo vzpínajícího se koně.
Přesto podle deníku Financial Times Ferrari letos naplnilo svůj prodejní cíl, a to už v polovině července – zhruba dva měsíce po představení. Firma sama cíl oficiálně nezveřejnila, podle dvou zdrojů deníku blízkých společnosti ale šlo o necelých 500 kusů pro letošní rok. Dlouhodobě přitom Ferrari plánuje do roku 2030 prodat kolem 2 500 vozů Luce, tedy zhruba 600 ročně, což by odpovídalo přibližně pěti procentům celkových ročních prodejů značky.
Silná poptávka podle lidí blízkých automobilce přichází zejména z Číny, pozitivní zpětnou vazbu firma zaznamenává i mezi technologickými podnikateli v USA. Kontroverzi kolem designu doprovodil také odchod dlouholetého marketingového a obchodního ředitele Enrica Galliery, kterého na pozici nahradil bývalý manažer BMW. Ferrari ale uvádí, že o personální změně bylo rozhodnuto ještě před představením vozu. Šéf firmy Benedetto Vigna přitom tvrdí, že vstup do elektromobility díky omezeným objemům neohrozí provozní marži, která se dlouhodobě drží kolem 30 procent.
„Marketing a znalost zákazníka mají u Ferrari úroveň, která je oproti řadě konkurentů o level výš,“ zhodnotil pro Financial Times nezávislý analytik luxusních automobilových značek Scott Sherwood. Analytik Jefferies James Grzinic zase upozornil, že Ferrari má potenciál těžit z bohatství, které vzniká díky boomu technologických firem napojených na umělou inteligenci. Ferrari navíc v srpnu vydraží na charitativní akci Monterey Car Week první sériový kus Luce – podle aukční síně Sotheby’s by mohl vynést přes 1,1 milionu dolarů (přes 23 milionů korun).
Důvod, proč vznikl model Luce v této podobě, je podle šéfa vývoje produktů Ferrari Gianmarii Fulgenziho jednoduchý. Výzkum automobilky dospěl k jasnému závěru, že elektricky poháněný sportovní vůz nebo grand tourer by v porovnání se srovnatelným vozem se spalovacím či hybridním pohonem nepřinesl žádnou výkonnostní výhodu, a to zejména v oblasti jízdní dynamiky. „Ale ve srovnání s modelem Purosangue SUV jde o obrovské zlepšení,“ vysvětlil pro magazín MotorTrend.
Jeho tvrzení lze ilustrovat na číslech. Elektrické Ferrari Luce vystřelí z 0 na 100 km/h za méně než 2,5 sekundy a na 200 km/h za 6,8 sekundy, přičemž dál zrychluje až na maximálních 310 km/h. Ve sprintu na 100 km/h je tak o osm desetin sekundy rychlejší, a na 200 km/h dokonce o dramatických 3,8 sekundy rychlejší než SUV od Ferrari. Maximální rychlost mají přitom modely Luce i Purosangue stejnou. Pokud jde o absolutní dynamiku, má Luce podle MotorTrendu blíže k modelu 849 Testarossa než k Purosangue.
Za vznikem modelu Luce tedy z pohledu italské automobilky stojí jasná logika. Jak ovšem připouští šéf produktového marketingu Ferrari Emanuele Carando, ne každý s ní bude souhlasit. „Kroky, pro které se Ferrari rozhodne, budí v lidech emoce. To ale neznamená, že jsou naše rozhodnutí iracionální. Jsme inženýrská společnost,“ uvedl. Samotné jízdní vlastnosti vycházejí z 800voltové architektury a baterie o kapacitě 122 kWh, kterou pohánějí čtyři elektromotory – dva na každé nápravě.
Emoce vzbudil také interiér. „Ten interiér vás prostě musí upoutat. Je jasně inspirovaný Applem, ale představuje zcela nový přístup k oblasti, ve které celá jedna generace nových aut ztratila ze zřetele základní principy. Design tříramenného volantu vychází z klasických modelů Ferrari a v rukou působí naprosto fantasticky. Výdechy klimatizace se natáčejí s hluboce propracovanou inženýrskou přesností. Dokonce i pojezdy sedadel jsou elegantní. Prostor na zadních sedadlech připomíná spíše limuzínu,“ hodnotí Jason Barlow z magazínu Wired.
Podle něj je jednou ze superschopností Jonyho Ivea rozpoznat míru péče, která byla věnována designu produktu. „A ať už se vám estetika modelu Luce líbí, nebo ne, tato péče je zde naprosto nezpochybnitelná,“ míní novinář. Slavný designér přitom odmítl koncept dotykové obrazovky, místo toho se rozhodl pozvednout haptickou odezvu a čitelnost ukazatelů na úroveň, jaká prý dosud v automobilovém světě nebyla k vidění. A také první dojmy z jízdy se podle Jasona Barlowa nesly ve znamení naprosté uhlazenosti.
„Vozy Ferrari postupem let ztratily svou někdejší nervozitu a přehnanou ostrost, přičemž dnes se mnohem větší důraz klade na každodenní použitelnost. Jak se na čtyřdveřové a pětimístné uspořádání sluší, Luce je bezesporu tím nejvstřícnějším a uživatelsky nejpřístupnějším Ferrari v bezmála osmdesátileté historii automobilky. Hlavní ovládací prvky – pedály plynu a brzdy – jsou nádherně zkalibrované, takže se auto dává do pohybu zcela nenuceně a s působivě (a možná až nečekaně) lehkým dotykem,“ hodnotí.
Podle Barlowa je Luce v tomto ohledu zcela autentické ferrari a stejně to vidí také Angus MacKenzie z magazínu MotorTrend: „Možná nebudete souhlasit s jeho vzhledem nebo s faktem, že má čtvery dveře, pět sedadel a místo uhlovodíků ho pohánějí elektrony. Pokud ale jde o techniku a jízdní projev, je Luce autem, které mohlo vzniknout jedině v Maranellu. Je to v tomto ohledu skutečné ferrari? Ano, je.“ Ostatně magazín Top Gear hned v titulku svého textu uvedl, že internet není na tento verdikt připraven, ale že za volantem je Luce zkrátka úchvatné. A ptá se: „Stačí to k jeho vykoupení?“