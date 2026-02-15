Jakub a jeho Itálie. Kamarádi si za covidu otevřeli populární stánek, teď to zkouší s restaurací u Kampy
Původně malá pankrácká restaurace Jacob's Little Italy nabrala sebevědomí a pořádně narostla. Štěstí teď zkouší v centru Prahy se svébytným konceptem.
Pokud jste někdy hledali něco dobrého k jídlu v okolí Budějovické a Pankráce, tak značku Jacob’s nejspíš znáte. Spadá pod ni totiž malý kontejner se skvělými hamburgery za tamním DBK a taky restaurace Jacob’s Little Italy, která patřila mezi oblíbené obědové destinace obyvatel okolních kanceláří. Většinu loňského roku ale byla zavřená – ovšem ne proto, že by končila, ale proto, že se nadechovala k rozmachu. A teď ji v mnohem větším a ambicióznějším provedení najdete na začátku Kampy.
Jacob’s Little Italy
- adresa: Vítězná 2
- typ podniku: restaurace
- otevírací doba: středa–sobota 11:30–22h
Za oběma podniky najdete dva kamarády – zkušeného manažera Igora Pánka a šéfkuchaře Jakuba Holíka. Znají se už dlouho a už dlouho se taky oba pohybují v gastronomii. Holík dříve působil například v Alcronu nebo v Jaltě, zkušenosti ale čerpal i v londýnské michelince Five Fields. Pánek si vedle toho prošel londýnskou dvouhvězdou Story, pracoval v týmu zajišťujícím catering pro Formuli 1 a má za sebou i roky v hotelech ve Švýcarsku a Rakousku.
Když se ale po štacích v zahraničí vrátili zpátky do Česka s tím, že si chtějí otevřít vlastní restauraci, přišel do Evropy covid a jejich plány šly k ledu. Místo toho si kousek od Budějovické otevřeli stánek s americkým street foodem. „Z nablýskaného prostředí vysoké gastronomie jsem se najednou ocitl v kontejneru na ulici. Byla to ale skvělá škola pokory i efektivity,“ směje se Pánek.
Jacob’s Street Food stále funguje v původním kontejneru, v létě si ale vedle něj příjemně posedíte na malé zahrádce a vychutnat si na ní můžete opravdu vymazlené burgery – kromě obligátní verze s čedarem a slaninou třeba i tu s lanýžovou majonézou, rajčatovou marmeládou nebo ančovičkovým aioli. Obzvlášť vypečené jsou Jakubovy hranolky a kdo má rád burrita, najde tu i ta.
„Po čase nám ale kontejner přestal kapacitně na přípravu jídel stačit, a tak jsme si na Pankráci pronajali prostor pro přípravnu. A tam nám zbylo místo i na malou restauraci,“ doplňuje svého kamaráda Holík.
A tak se zrodila malá Jacob’s Little Italy, která servírovala, jak už její název napovídá, italskou kuchyni. Ovšem v Holíkově pojetí, což je pro oba koncepty zásadní. „Nehrajeme si na ryze autentickou italskou trattorii. Je to moje interpretace Itálie – vše, co si u nás dáte, vychází z mého vnímání surovin a technik, které mě baví,“ vysvětluje.
A trefili se. Podnik o patnácti místech měl neustále plno, a tak když se naskytla příležitost, rozhodli se ho rozšířit. Loni se proto Jacob’s Little Italy přestěhovala z Pankráce do centra, konkrétně na úpatí Kampy, do prostor po bývalé restauraci Pastař, kde shodou okolností Pánek kdysi rozjížděl svou gastronomickou kariéru.
Z malého prostoru o patnácti místech na Pankráci je teď už velkorysá restaurace v cihlami obloženém sníženém suterénu se čtyřiceti místy a Holík v ní koordinuje tým několika dalších profesionálů. Ti tu denně tvoří všechno od čerstvých ciabatt po těstoviny a zákusky.
Na menu, které se bude postupně proměňovat podle toho, jaké suroviny budou aktuálně k mání, nyní najdete například šafránové rizoto, lahodné arancini nebo špagety carbonara, ale taky hovězí svíčkovou s uzenou bramborovou kaší, mořského vlka nebo vepřový bůček. Jako dezert je pak místní varianta tiramisu – pro někoho tedy spíš čokoládový dortík s mascarpone – nebo hravý pistáciový krém.
Pánek mezitím na place vytváří atmosféru jako v uvolněném fine diningu. Připravte se tak na přípitek, amuse bouche i látkové ubrousky, ovšem v pojetí, které se samo nebere zas až tak vážně, ale má jen podpořit příjemný zážitek.
„Přesun na Kampu je pro nás samozřejmě velký skok, ale díky zkušenostem z venku si na něj věříme. Naším cílem není ohromovat technikami, ale jednoduše lidem ukázat jídlo, které sami milujeme, a to v prostředí, kde se budou cítit uvolněně a přirozeně. Nic víc za tím není,“ uzavírá Igor Pánek.