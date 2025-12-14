Japonská oáza u nejrušnější pražské křižovatky. Nová Sumi Garden potěší jídlem i atmosférou
Míst, kam si můžete v Praze zajít na sushi, je spousta. K těm ověřeným patří Sumi Garden, která teď představila novou, prémiovou restauraci.
Sushi spot Sumi Garden ve Slavíkově ulici dostal většího, modernějšího a prémiovějšího sourozence. Podnik, který je propojený i s japonskými palačinkárnami Funwari, najdete v přízemí budovy hotelu Cloud One na rozhraní Hybernské a křižovatky U Bulhara, což může na první čtení znít jako ne úplně dobrá lokalita, ale opak je pravdou. Co dalšího byste o něm měli vědět?
Adresa: Hybernská 17, Praha 1
Typ podniku: premium izakaya
Otevírací doba: pondělí až pátek 11–22:30
Zvlášť za tmy má nová Sumi Garden, která se sama prezentuje jako premium izakaya – což je něco jako japonská obdoba španělských tapas barů – poetické kouzlo. Zajišťuje ho velkorysý, prosklený interiér s elegantním vybavením a rychlým personálem s odposlechem v uchu. Zimní světla zvenčí všechno jen podtrhují.
K jídlu si tu dáte o něco rozšířenější nabídku toho, na co jste už zvyklí, pokud Sumi Garden znáte. To znamená velký výběr sushi, ale taky několik hlavních jídel včetně japonského rizota nebo hamburgerů – třeba se svíčkovou, foie gras a lanýžovou majonézou. K mání je ale i steak z wagyu, tapas po japonsku, exotické pivo Kirin a koktejly. Doporučujeme švestkovou variaci na Aperol Spritz.