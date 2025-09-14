Je čas na ústup a odprodej, blíží se ochlazení. Které akcie elitní investoři prodali a kterým věří?
V nejnovější epizodě podcastu Money Maker Hedge se Michal Semotan a Filip Kejla zamysleli mimo jiné nad investiční bublinou kolem umělé inteligence.
Nejen na Wall Street se začíná čím dál častěji hovořit o tom, že jsme svědky další velké technologické bubliny, tentokrát poháněné umělou inteligencí. Hodnotu akcií vybraných softwarových firem žene prudce vzhůru, takže i ti, kteří ještě nedávno věřili v boom, začínají pochybovat. Včetně dvou stálých hostů podcastu Money Maker Hedge – Michala Semotana a Filipa Kejly. „Může se stát, že v bublině jsme,“ říká v nejnovější epizodě podcastu druhý jmenovaný.
Témat, na která během hodinového povídání došlo, byla samozřejmě celá řada: Kejla se Semotanem vysvětlili, proč vyprodávali své podíly v Nvidii a Metě, znovu jsme se vrátili k investicím do energetiky, nemohli jsme vynechat ani kondici Porsche a důvody, proč vypadlo z německého indexu Dax.
Poslechněte si poslední epizodu podcastu Money Maker Hedge.
AI bublina vs. dot com bublina
Filip Kejla: Rozhodně si teď troufám říct, že už se začínáme dostávat do fáze, kdy někteří na trhu spekulují, jestli náhodou nejsme v AI bublině. A myslím to spíš v tom smyslu, že se shodneme na tom, že skutečně nastala revoluce – ne evoluce, ale revoluce. Něco podobného jsme už zažili kolem roku 2000 s internetem. Tehdy jsme taky věděli, že přichází zásadní změna, ale než se opravdu naplnila, přišlo nejdřív tvrdé vystřízlivění.
Dnes to kolem AI působí trochu jako závody ve zbrojení – kdo víc zainvestuje, kdo rychleji implementuje svoje modely a získá nejvýkonnější grafické karty. Ale nakonec bude klíčové, jestli z toho dokážeš reálně něco vydělat, jestli to monetizuješ. A pokud to začne drhnout, není vyloučené, že opravdu částečně jde o AI bublinu. Hlavně co se týče investic a kapitálových výdajů. Tohle byl i jeden z důvodů, proč jsme prodali akcie Nvidie a AMD. V poslední době z AI sektoru částečně ustupujeme – alespoň krátkodobě –, protože vnímáme, že přichází určité ochlazení a možná i korekce očekávání.
Akcie Googlu a Mety
Michal Semotan: Je opravdu fascinující, jak velké firmy jako Meta a Google dokážou generovat tak neskutečná čísla, i když už vycházejí z obrovského základu. Třeba Google – jejich růst teď je fakt neuvěřitelný.
Filip Kejla: Obzvlášť když vezmeš v úvahu, jak dlouho už na trhu jsou a jak podhodnocení byli, než přišly poslední pozitivní zprávy a rozhodnutí soudu, které vlastně otevřely nové možnosti. Prostě Google teď má před sebou ještě obrovský potenciál.
Michal Semotan: V rámci tohoto mě fascinuje Meta. Musím říct, že jsem tam dokupoval něco v dubnu po těch poklesech. Už jsem to ale vyhodil, asi tak, jak se choval Filip s Nvidií – tak jsem to vlastně prodal, kompletně, Metu nemám v portfoliu. A když jsem pak viděl ta čísla, tak jsem toho, musím říct, skoro litoval. Je to ale psychicky hrozně těžké si říct na 750 dolarech: „Mám tu Metu kupovat.“
Problémy Porsche
Michal Semotan: Těžce jsem to křoupal, musím říct, poslední rok, rok a půl. Když jsem viděl, co se dělo, tak tam bylo všechno špatně. I když jsem si nemyslel, že Čína může být daleko těžší konkurence, zákazníci se tam dokázali přeorientovat z Porsche na jiné auto. Do toho Amerika s cly, kdy oni vlastně všechno vyrábějí v Německu nebo na Slovensku, takže cla jsou pro ně naplno. Navíc americký trh měl právě suplovat růstem čínský pokles, ale to samozřejmě taky nenastalo. A akceptace třeba elektrického modelu Taycan – přestože to je skvělé auto – není taková, jak si oni plánovali.
Investice do energetiky
Michal Semotan: My jsme teď uvedli na trh fond J&T Energy. Kolega to nazval krásně – jsou to lopaty a krumpáče energetiky. Jsou to vlastně firmy, které budou dodávat energetickým společnostem infrastrukturu, to znamená turbíny, kabely, všechna výrobní zařízení a tak dále. A těchto firem na trhu moc není. Tím, jak teď dochází k růstu spotřeby energie, tak ta spotřeba prostě poroste i tady. A stabilní velké zdroje se tady 30 let nestavěly, tady se pořád staví nějaký vítr a solár. To samozřejmě klade nároky na infrastrukturu v podobě kabelů a tak dále, ale těchto věcí, jako třeba výrobců turbín, tak těch tady nových moc nevyrostlo. Mají zakázkové knihy plné, takže my sázíme na tohle a opravdu se tam dá najít celkem zajímavé portfolio.
IPO společnosti Figma
Filip Kejla: Šlo to teď o minus 18 procent, že? Po IPO vyšli na 140, pak to spadlo. Bylo to nejúspěšnější IPO, žádné nevylezlo výše než tohle v týdnu, kdy se to obchodovalo. A teď se vlastně reálně ukázalo, jakým způsobem ta firma funguje, jakým způsobem roste. Výsledky jsou fajn, ale prostě se to začíná zreálňovat. A ta firma i teďka je prostě strašně drahá. A hraješ tam růstový potenciál. Je to bublina, není to bublina? Častokrát vidíme, že firmy fakt negenerují zisky.