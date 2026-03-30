Je libo vilu za 105 milionů v enklávě miliardářů nad Prahou? Je to i memento burzovního nezdaru
Sousedy jsou Martin Roman nebo Daniel Beneš. Luxusní vilu ve Velké Chuchli si postavil restauratér Jan Mužátko, dnes dům patří Wood & Company.
Když si na velkých inzertních serverech zakliknete, že chcete vyhledat rodinné domy na prodej v Praze a seřadíte je od nejdražších, na jednom z předních míst se objeví moderní vila z Velké Chuchle. Má cenovku 105 milionů korun a pojí se s ní příběh s mimořádným byznysovým pozadím a přesahem do světa investic.
Jejím majitelem – a tím, kdo ji v létě 2024 nabídl k prodeji – byl donedávna podnikatel Jan Mužátko. Jde o známou figuru pražské byznysové scény, jenže v posledních letech se mu moc nedaří: na konci loňského roku pražská burza definitivně vyřadila z obchodování akcie jeho sítě pizzerií Coloseum Restaurants.
Důvodem tohoto výjimečného kroku bylo, že Mužátko a spol. porušovali opakovaně pravidla a neinformovali o svých hospodářských výkonech. Zároveň bylo veřejným tajemstvím, že společnost má ekonomické problémy a to, jak na burze vystupovala, už delší dobu budilo v investorské komunitě rozpaky. Investoři přišli v celém příběhu o miliony korun.
Prodej rodinného domu tak mohl být snahou získat další finanční prostředky, protože Mužátkova skupina byla také silně zadlužená. On sám se k tomu už dnes nechce vyjadřovat. „Děkuji za dotaz, ale obraťte se prosím na nové vlastníky,“ odpověděl pro CzechCrunch a na doplňující otázky týkající se aktuální kondice restaurací Coloseum již nereagoval.
Kdo je tedy novým vlastníkem chuchelského domu? Je jím investiční skupina Wood & Company, která Jana Mužátka v roce 2021 na pražskou burzu přivedla (už tehdy se jednalo o nepříliš vydařené IPO) a dnes pomáhá uklízet nepořádek, který po tom zůstal.
Obchodní trable dobře ilustruje fakt, že například na Mužátkův podíl ve společnosti Pivovar Národní třída, která provozuje restauraci v centru Prahy, uvalil zkraje února soud už několikátou exekuci. A to kvůli mnohamilionovým dluhům hlavní Mužátkovy byznysové entity, firmy Coloseum Restaurants.
„Potvrzujeme, že vlastníkem nemovitosti je Wood & Co., nicméně inzerát k prodeji je dva roky starý, takže se jedná o záležitost původního vlastníka,“ řekl marketingový šéf známých finančníků Martin Kodýdek. Dům na kopci nad Velkou Chuchlí přitom není jediné aktivum z někdejšího Mužátkova impéria, které mají dnes ve správě: ovládají i společnost Big-Ham, jež má v dlouhodobém pronájmu Občanskou plovárnu na Malé Straně.
Co se samotné stavby s cenovkou 105 milionů korun týče, disponuje 720 metry čtverečními obytné plochy, má osm ložnic a šest koupelen, garáž pro osm aut, bazén, fitness i vlastní vinný sklep. Kolaudovaná byla v roce 2012 a leží na pozemku velkém přes 2 200 metrů čtverečních. Výjimečné ovšem nejsou jen její dispozice, ale i to, kde se nachází.
Vila v ulici U Bažantnice je totiž součástí uzavřené, exkluzivní enklávy – sousedem je mimo jiné bývalý generální ředitel polostátního kolosu ČEZ Martin Roman. Ostatně když Mužátko s Romanem a dalšími podnikateli a manažery, jako jsou miliardář Tomáš Krsek či nynější šéf ČEZ Daniel Beneš, čtvrť stavěli, bulvární deníky psaly o miliardářském ghettu.
Zda a kdy si vila najde svého kupce, je samozřejmě otázka. Realitní agentura The Estate Brokers ji sice inzeruje na velkých portálech typu Sreality či Reality iDNES, na svém webu ji ale aktivně nenabízí.
Navíc u mimořádně drahých domů je běžné, že se prodávají až po letech a se slevou. Například zakladatel sítě autobazarů AAA Anthony Denny svou rezidenci v pražské Troji loni prodal podle Hospodářských novin za 189 milionů korun, jenže na trh s ní šel původně v roce 2017 s cenovkou 400 milionů.