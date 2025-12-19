Pizza jako investice? Už ne. Pražské burze došla trpělivost se sítí restaurací a vyřadila její akcie
Vstup na burzu jim měl pomoci v rozvoji podnikání. Ve spoustě oblastí tak platí, nicméně pizzařům z Colosea se nedařilo. Burza je vyřadila.
Trh Start pražské burzy je designován jako výkladní skříň pro ambiciózní české firmy. Platforma je určená menším a středním podnikům, které hledají kapitál, publicitu a důvěru investorů. Pro Coloseum Holding se ale stala spíše kronikou problémů, které začaly už při vstupu na burzu a skončily delistováním.
Burza cenných papírů Praha nyní Coloseum Holding z obchodování vyřadila. Důvod je formálně jednoduchý. Firma nedodala výroční zprávu za rok 2024, čímž porušila základní podmínky trhu. Obchodování s akciemi bylo pozastaveno už dříve. A to navzdory veřejným slibům generálního ředitele, které zazněly ještě letos v listopadu na Start Day pražské burzy.
Příběh Colosea je ale mnohem delší a podstatně méně technický. „Už samotné IPO v roce 2022 naznačilo, že firma vstupuje na burzu v mimořádně nepříznivém okamžiku. Z plánovaného objemu se podařilo upsat jen zhruba třetinu akcií, navíc na spodní hraně cenového pásma. Gastrobyznys se tehdy teprve vzpamatovával z pandemie, energetická krize zvyšovala náklady a trhy začínaly zaceňovat obavy z globální recese. Statistiky mluví jasně. Ve druhém čtvrtletí 2022 klesl počet IPO ve světě meziročně o 54 procent,“ říká k tématu analytik finanční trhů společnosti XTB Tomáš Cverna.
Coloseum vstoupilo na burzu v době, kdy investoři utíkali od rizika.
„Špatné načasování ale nebylo jediným problémem. V roce 2023 se firmě sice podařilo dostat provozní zisk EBITDA po dvou letech do kladných čísel, na úrovni čistého zisku se však situace nezlepšila. Ve výroční zprávě za rok 2023, která zůstává posledním dostupným korporátním reportem,“ říká Cverna. Coloseum přiznalo kumulovanou ztrátu včetně menšinových podílů ve výši 200,8 milionu korun. Zároveň otevřeně uvedlo, že není jisté, zda bude schopno pokračovat v provozních aktivitách.
Neschopnost generovat dostatečné cash flow začalo vedení řešit snižováním zadlužení. Prakticky to znamenalo prodej aktiv. Podle informací z listopadové prezentace na Start Day měl být mezi nimi i dům zakladatele Jana Mužátka v hodnotě několika desítek milionů korun. Pro investory šlo o další varovný signál, že firma už neřeší růst, ale přežití.
Tím, kdo Coloseu pomáhal na burzu, byla investiční a finanční skupina Wood & Company. Když před rokem CzechCrunch popisoval, že Coloseum má ekonomické trable a že jeho akcie jsou ve volném pádu, její manažeři se snažili pochybnosti roztýlit a tvrdili, že s Petrem Mužátem spolupracují na byznysové záchraně podniku. To už dnes ale neplatí a Wood & Company se k dění v souvislosti s řetězcem pizzerií nechtějí vyjadřovat s tím, že se společností už oficiálně nemají nic společného.
Zásadní část příběhu se nakonec zúžila na snahu o záchranu byznysu přechodem na méně kapitálově náročný model. Coloseum chtělo opustit vlastní restaurace a vsadit na franšízing, respektive takzvaný soft franšízing bez licenčních poplatků, založený na dodávkách polotovarů partnerům. Zájem byl ale minimální a model inspirovaný řetězci typu Domino’s či Papa John’s v českých podmínkách narážel na limity malých regionálních trhů, nízké objemy i tlak na marže.
Firma proto začala generovat hotovost i prodejem vybavení ze zavřených provozoven, což byl krok mířící spíše k uspokojení věřitelů než k tvorbě hodnoty pro akcionáře. Důvěra investorů mezitím dál slábla, akcie na trhu Start dlouhodobě klesaly a vágní komunikace managementu bez jasného komentáře k hospodaření jen podtrhla, že Coloseum dnes řeší především základní otázku přežití.
Delisting na pražské burze není nic obvyklého. Nutno dodat, že se ekosystém podpory vstupu na tuzemský kapitálový trh lepší. Burza stojí i o malé a střední podniky. Pomáhá tomu například iniciativa Národní rozvojové investiční, dcera Národní rozvojové banky, která představila novou formu svého IPO Fondu 2025+. Představila druhou co? Pomocí něj může NRI vstoupit nákupem akcií až do 30 procent emise, maximálně však do 80 milionů korun, a přispět tak k rozvoji českého kapitálového trhu.