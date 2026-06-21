Je mu 23 a fond expartnerů PPF pomáhá přivést do doby AI. Šetří až 30 hodin pracovního týdne, říká
Tobiáš Kout studoval i na Torontské univerzitě, teď vedle školy působí ve fondu BD Partners, kde má na starosti zavádění AI nástrojů.
„Umělá inteligence je totální game changer,“ říká Ladislav Bartoníček, jenž strávil třicet let ve finanční skupině PPF, kterou po tragické smrti jejího zakladatele Petra Kellnera i vedl. Před pár lety ale svoji štaci ukončil, odprodal svůj přibližně půlprocentní podíl a společně s parťákem a dalším bývalým spolupodílníkem skupiny Jeanem-Pascalem Duvieusartem rozjeli investiční vehikl BD Partners. A právě v tomto fondu dlouholetým matadorům byznysu pomáhá s nástupem umělé inteligence teprve třiadvacetiletý student Tobiáš Kout.
„Myslím, že mnoho lidí zatím nedoceňuje, co se na nás valí,“ komentuje nástup AI Bartoníček, jenž potenciál pro nabourání zavedených pořádků vidí napříč širokým spektrem oblastí lidské činnosti – od každodenní práce a vzdělávání přes byznys a vědu až po geopolitiku a národní bezpečnost. Sám dvaašedesátiletý investor ji denně používá na spoustu úloh, ať už pracovních či soukromých. „Včetně oponentury mých, někdy bláznivých, nápadů.“
AI pak pochopitelně mění i to, jak interně funguje samotný fond BD Partners, který do startupů v raných fázích převážně ze střední Evropy a německy mluvících zemí investuje od 100 tisíc až do několika milionů eur. Investiční jádro týmu fondu je čtyřčlenné: dva zmiňovaní partneři, investiční manažer a pak Tobiáš Kout v roli analytika, který souběžně dokončuje magisterské studium ekonomie a financí na Karlově univerzitě. „Inteligentní a analytický typ se strukturovaným myšlením a zájmem o nové věci,“ odpovídá Bartoníček na to, proč si do svého týmu vybrali právě jeho.
Pitch decky a intro maily, které do fondu denně přicházejí, tak AI přetřídí a vytáhne z nich klíčové informace. Následné podklady pro partnery, které analytici skládali i několik dní, pomáhá propojit a doplnit automatizovaný set agentů. „Zavádění AI nástrojů ve fondu mám částečně na starost já,“ přibližuje Kout, podle kterého je ale potřeba být střízlivý vůči představě, že by mohly plnohodnotně nahradit investora.
„AI dnes dělá velkou část rutinní práce za nás, vygeneruje strukturované podklady, zautomatizuje interní procesy. Co ale zdaleka neudělá, je celé investiční rozhodnutí. Každá firma stojí na jiném business plánu, jiné kombinaci trhu, produktu a zakladatelů. Posoudit, jestli tyto předpoklady drží a jestli na nich firma může reálně vyrůst, musí stále člověk. AI je výborný asistent. Investora ale zatím nenahradí,“ pokračuje Kout.
Využití AI napříč investičním procesem v BD Partners
Třídění příchozích nabídek: Každý fond dostává měsíčně stovky pitch decků a úvodních e-mailů od zakladatelů. AI umí tyto materiály rychle projít, porovnat je s investičními kritérii fondu a označit ty, které stojí za bližší pohled. Automatizované nástroje tak dokážou výrazně zkrátit čas, který by analytik jinak strávil prvotním prověřováním.
Vyhledávání nových investičních příležitostí: Vedle deal flow, který do fondu přichází přirozeně, se moderní VC týmy snaží proaktivně identifikovat zajímavé firmy ještě před tím, než začnou raisovat. AI v této fázi pracuje s veřejně dostupnými signály, jako jsou nábory nových rolí, technické blogy, aktivita zakladatelů na sítích nebo zmínky v odborných diskuzích. Investor díky tomu necílí jen v rámci vlastní sítě kontaktů, ale dokáže systematicky procházet řádově širší množinu signálů napříč ekosystémem.
Rešerše trhu: Před každou investicí potřebuje fond pochopit, jak velký je adresovatelný trh, kdo jsou konkurenti a jaké jsou dynamiky daného segmentu. AI dokáže zmapovat konkurenční prostředí během minut, zatímco manuální rešerše by trvala týdny.
Příprava podkladů pro investiční výbor: Než fond rozhodne o investici, analytik se podílí na přípravě investičního memoranda a finančního modelu. AI zde funguje jako pomocný rámec, ze kterého analytik a partneři vycházejí a který pak doplňují o vlastní úsudek a kontext z jednání se zakladateli.
Sledování portfolia: Poté, co fond do firmy investuje, potřebuje průběžně sledovat, jak se jí daří. AI může automaticky monitorovat, jak se mění web firmy, jaké pozice otevírá nebo jaké obchodní signály vysílá navenek, a včas upozornit na změny, které stojí za pozornost.
Podle Kouta analytik dříve strávil odhadem šedesát až sedmdesát procent pracovního týdne, tedy i 28 hodin ze 40, shromažďováním a strukturováním dat, zbytek pak syntézou, kritickým posouzením a interakcí se zakladateli. „Dnes je ten poměr opačný,“ popisuje. Většinu rutinního shromažďování dat dělá AI, takže větší část týdne zabírá to, co dříve bývalo v menšině – syntéza, ověřování, kritické posouzení a rozhovory s lidmi, kteří firmu staví.
Nástup AI přitom v BD Partners pozorují i u samotných startupů, které v oblasti působí. „Investor musí rychle rozpoznat, kdo má pod kapotou komplexní firmu a kdo jen hezky zabalenou tenoučkou vrstvu kolem cizího LLM,“ říká Kout, pro kterého je hlavní otázkou, co kromě napojení na velký jazykový model firma reálně vlastní. Vrstvu kolem cizího modelu je totiž dnes možné postavit za víkend, ale o tom, zda firma bude fungovat i po roce či dvou, rozhodují například vlastní data, distribuce nebo produktová hloubka, kterou nelze rychle replikovat.
„Hledám důvod, proč by firma za rok byla těžko nahraditelná. U skutečně bránitelných AI startupů je to vidět už v rané fázi,“ pokračuje Kout. Jako pozitivní signál uvádí příklad, když startup z reálných interakcí s uživateli získává data, která zpětně zlepšují AI model pohánějící jeho byznys. „Není to nutná podmínka, ale jeden z indikátorů, že firma buduje skutečnou bariéru proti konkurenci,“ doplňuje.
Třiadvacetiletého investora do světa venture kapitálu přivedlo hledání role, pro kterou je společná analytická práce, přímý kontakt s lidmi a zároveň přístup k nejmodernějším technologiím. „VC tohle nabízí jako málokterá pozice ve financích,“ pochvaluje si. K rizikovému kapitálu „přičichl“ už během bakalářského studia na výměnném pobytu na Torontské univerzitě. Přes tamní studentský Venture Club se pravidelně setkával se zakladateli i investory, chodil na kanadské deal pitche a v týmech zpracovávali jednoduché due diligence úkoly.
Pobyt měl ještě jeden rozměr. Právě když byl Kout v Kanadě, torontský profesor Geoffrey Hinton přezdívaný „kmotr umělé inteligence“ získal Nobelovku za fyziku za práci na neuronových sítích. „Všude na kampusu se o něm mluvilo a s tím i o tom, kam celá AI míří,“ říká Kout, jenž si za oceánem uvědomil značné strukturální rozdíly.
Střední Evropa má podle něj inženýrský talent, který v globální konkurenci obstojí, slabší je ale zatím vrstva kolem něj. „Lidé, kteří už jednou firmu vybudovali a prodali, kapitál pro růstovou fázi, propojení na globální trhy, legislativní podmínky… Tahle vrstva se buduje pomaleji než samotné firmy. Posun je ale rok od roku znatelný,“ doplňuje Kout, jenž má před sebou ještě rok studia. K tomu ale plánuje pokračovat i v současné štaci: „V BD Partners jsem stále relativně krátce a aktuálně mě nejvíce zajímá, abych odváděl co nejlepší práci.“