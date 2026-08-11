Je skvělé, že neprodáváme do USA, ale do Evropy. Nenápadnou brněnskou firmu kupují za stamiliony Dánové
Dánská společnost Guardsix kupuje českého Logmanagera. Pro ředitele Jiřího Tobolu jde už o několikátý úspěšný exit. Byl také u zrodu Flowmon Networks.
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Brněnská kyberbezpečnostní scéna si připisuje další exit. Relativně nenápadná firma Logmanager, která vznikla v roce 2014 a aktuálně její třicetičlenný tým z Brna a Prahy obsluhuje 400 zákazníků napříč regionem, směřuje pod křídla dánské společnosti Guardsix. Cenovka přitom mohla podle odhadu CzechCrunche dosáhnout stovek milionů korun. Cílem spojení dvou řešení je kromě vytvoření silnějšího evropského hráče také posílit technologickou suverenitu starého kontinentu a nabídnout alternativu k americkým platformám.
„Logmanager je silný ve střední Evropě, Guardsix zase v té západní. Je tak přirozené spojit síly a vytvořit něco většího,“ komentuje Jiří Tobola, ředitel Logmanageru. Firma vyvíjí vlastní platformu pro správu a analýzu tzv. logů, tedy digitálních zápisů generovaných servery, aplikacemi, sítěmi či bezpečnostními zařízeními. Tím zjednodušuje reakci na kybernetické hrozby, řešení provozních problémů i zajištění souladu s regulatorními požadavky.
Jaká byla hodnota transakce, odmítli zástupci Logmanageru na dotaz CzechCrunche sdělit. Firma ale v posledních letech rychle rostla, podle jejího vyjádření během posledních tří let až čtyřnásobně a letos směřuje k fakturacím v objemu přes 130 milionů korun. Vzhledem k aktuálnímu stavu na kyberbezpečnostním trhu tak podle odhadu CzechCrunche mohla její valuace u transakce dosáhnout řádu nižších stovek milionů korun.
Logmanager ale oficiálně potvrdil, že po akvizici jeho současné vedení reinvestuje významnou část svého podílu do společnosti Guardsix a bude se aktivně podílet na jejím dalším rozvoji. „Po produktové stránce je to pro nás velký krok kupředu, protože naši zákazníci získají přímý přístup k funkcím, které na Logmanager navazují. Guardsix zase posílí svou pozici na středoevropském trhu a rozšíří portfolio o ověřené řešení pro správu a analýzu logů,“ popisuje Tobola.
Logmanager doteď vlastnili Petr Skořepa, Filip Weber, Jiří Tobola a japonská společnost Orizon Systems, poznamenává portál Lupa. Japonci podle něj měli do české firmy vstoupit v roce 2024, do té doby působili jako prodejní partner podobně jako pro několik dalších českých softwarových společností.
„Logmanager vyřešil reálný problém pro segment klientů, který byl historicky opomíjen,“ komentuje akvizici Mikkel Drucker, ředitel dánského Guardsixu, jehož kyberbezpečnostní platforma firmám pomáhá dosáhnout souladu s normami, detekovat pokročilé hrozby a škálovat bezpečnostní operace. Logmanager má po dobu integrace nadále fungovat pod svou stávající značkou a se stávajícím týmem, veškeré smlouvy a servisní podmínky zákazníků mají také zůstat v platnosti beze změny.
Cílem po spojení je mimo jiné posílit technologickou suverenitu Evropy. „Je skvělé, že Logmanager neprodáváme například do Ameriky, ale evropské firmě. Naším společným cílem je postavit evropskou jedničku v kyberbezpečnosti – v téhle oblasti má starý kontinent oproti USA, Izraeli nebo Číně co dohánět,“ cituje Tobolu magazín JIC.
Jak JIC dále upozorňuje, pro samotného Tobolu přitom jde již o několikátý úspěšný exit. V roce 2007 spolu s dalšími rozběhl univerzitní spin-off Flowmon Networks, který po čtrnácti letech dovedli ke dvojnásobnému exitu do Spojených států. Firmu totiž nejdřív koupila společnost Kemp a tu pak ještě větší Progress Software.
Zkušenost z Flowmonu má i část vedení, které nastartovalo aktuální fázi Logmanageru: Luboš Lunter, Artur Kane a Jan Kalabus. Mimo jiné pak Tobola byl v roce 2020 u prodeje firmy Netscope Technologies (spin-off z Flowmonu), když v roce 2020 prošla pod americký Intel.