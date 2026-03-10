Slavná hra našeho mládí je zpátky, ale na PC ani konzoli si ji nezahrajete. Napodobuje totiž miliardovou značku
Jestli znáte Warhammer 40 000 od firmy Games Workshop, novinka StarCraft: Tabletop Miniatures Game vám ho jistě připomene.
Profesionální hráči v něm vydělávají miliony korun, je nejspíš tou nejslavnější strategickou videohrou na světě – a skoro bychom se vsadili, že jste ho sami hráli. StarCraft od Blizzardu je prostě fenomén jako málokterá hra. Teď se tento kultovní titul překvapivě proměnil. Vychází totiž nový StarCraft, který si však nezahrajete na počítači ani konzoli.
Než se dostaneme ke StarCraftu, vezmeme to oklikou přes jinou slavnou herní značku. Znáte Warhammer? Úspěšně pronikl i do videoher, ale miliardy korun ročně vydělává na něčem úplně jiném. Na výrobě modelů sci-fi a fantasy vojáků, se kterými bojujete na stole pomocí kostek, měřítek a papírových pravidel. A právě tuhle „warhammerovskou“ podobu nyní získal StarCraft.
Novinka StarCraft: Tabletop Miniatures Game přenáší válku mezi žravými zergy, mystickými protossy a lidskými vojsky z virtuálních bojišť do podoby plastových figurek. Vznikla ve spolupráci vývojářů z Blizzardu se známou deskoherní firmou Archon Studio a právě teď míří do předprodeje. Ale pozor, připravte si o něco větší peněženku než při koupi videohry. I v tom StarCraft mimochodem připomíná Warhammer.
Startovní sada s jednou menší armádou vás na e-shopu vyjde na skoro sto eur, tedy něco přes dva tisíce korun. Jenže nejspíš budete chtít armády dvě, ať máte proti komu bojovat. Základní krabice pro dva hráče stojí 169 eur, zhruba 4 200 korun. A to se bavíme skutečně jen o základu, který si nejspíš budete chtít rozšířit. Třeba o ikonického vetřelcoidního Hydraliska, kráčejícího Goliatha, protosského hrdinu Zeratula… prostě jednotky známé ze StarCraftu 2. A na ty si připravte klidně další tisícovku.
Počítejte také s tím, že StarCraft: TMG je klasickým zástupcem takzvaného figurkového wargamingu. Což znamená, že samotné taktizování a házení kostkami ve snaze porazit soupeře je jen jedním zdrojem zábavy. Modely pořizujete nenamalované a jejich nabarvení – ať už podle videoherní předlohy, nebo vaší fantazie – je další součástí tohoto koníčku. I proto wargaming tvoří mnohamiliardový byznys.
Zdaleka nejvýznamnějším zástupcem odvětví je britský Games Workshop, který na několikrát zmiňovaném Warhammeru za rok vydělal 18 miliard. A který mimochodem míří i do Česka, oficiální obchod značky Warhammer otevře v Praze už na jaře. Polské Archon Studio se s takovým gigantem nemůže měřit, nicméně se může spolehnout na sílu značky StarCraft i vlastní zkušenosti s podobnými hrami.
První uvedený faktor podtrhuje jak historický úspěch kultovní videohry – oba díly StarCraftu vygenerovaly Blizzardu celkem přes miliardu dolarů –, tak skutečnost, že stále patří ke stálicím profesionálního gamingu. Jen od začátku roku se na tuctu starcraftových turnajů po celém světě bojovalo o desítky milionů korun.
A ještě taková zajímavost: Když Blizzard tvořil svou neméně slavnou strategii Warcraft, fantasy verze Warhammeru pro něj byla inspirací. Dokonce nejprve pokukoval po možnosti pořídit na něj práva, než se vydal cestou vlastních nápadů. Která ho teď, dvaatřicet let od Warcraftu, osmadvacet let od prvního StarCraftu a šestnáct let od StarCraftu 2, zavedla zpátky do figurkového světa vedle Warhammeru.
K síle starcraftovského brandu se každopádně přidává know-how Archonu. Polští tvůrci za sebou mají například povedenou deskoherní adaptaci Heroes of Might and Magic, která vyšla i v češtině, stolní předělávku střílečky Wolfenstein nebo karetní hru World of Tanks. Nyní se po jejich bok zařadí StarCraft, na což lze říct jedině: „Power overwhelming!“ Nebo snad: „My life for Aiur!“