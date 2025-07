Plastoví vojáčci jim vybojovali 18 miliard korun za jediný rok. Půl miliardy ze zisku dostali zaměstnanci

Uložit 0

Nejspíš by vás nenapadlo, jak obrovský byznys jsou plastové modely vesmírných válečníků, tanků, draků či elfích kouzelníků. Dost velký na to, aby z vás udělal jednu z největších firem Velké Británie. A abyste mohli zaměstnancům rozdat bonusy v celkové výši 550 milionů korun. Přesně jako v Games Workshopu, což je jméno dobře známé hráčům her stolních i digitálních.

Znáte značku Warhammer? Najdete pod ní různé hry, některé ze sci-fi světa předaleké budoucnosti, v němž válčí lidé, mimozemšťané i démoni. Jiné zase z fantasy říší plných elfů, trpaslíků a rytířů. Právě díky Warhammeru ve všech jeho podobách si výrobce Games Workshop přišel na rekordní peníze.

Za právě skončený účetní rok 2024/25 britská společnost oznámila tržby 618 milionů liber se ziskem před zdaněním 263 milionů. V přepočtu na českou měnu to je téměř 18 miliard, respektive 7,5 miliardy korun. V obou případech jde o výrazný růst oproti loňskému roku s 526 miliony liber a ziskem 203 milionů. A zisk firmy znamená i zisk pro zaměstnance.

Games Workshop totiž tradičně rozděluje procento z výdělku mezi své pracovníky. Tři tisíce zaměstnanců – od dělníků v továrnách přes prodejce v obchodech až po účetní, ale s výjimkou nejvyššího managementu – si podobně jako loni rozdělily 20 milionů liber, což znamená bonus šest tisíc liber neboli 170 tisíc korun na člověka. Tato čísla a tržní kapitalizaci pět miliard liber (a tudíž pozici v akciovém indexu FTSE 100, sdružujícím největší britské firmy) vybojovaly především plastové modely sci-fi a fantasy vojáků.

Ti válčí nejčastěji ve Warhammeru 40 000, nejpopulárnější figurkové hře na světě. Nadšenci si miniatury malují a sestavují z nich celé armády od biologických všežravých monster připomínajících Vetřelce až po ženy a muže v zářivých zlatých zbrojích a s nadlidskými schopnostmi. S jejich figurkami hráči fyzicky pohybují na stolních bojištích, přeměřují dostřely zbraní, kostkami vyhodnocují útoky a snaží se přetaktizovat soupeře.

Pod značku Warhammer, jež nedávno oslavila 40 let, a do portfolia Games Workshopu nicméně patří i další hry – a nejen ty, ale také nespočet knih, komiksů, merche, dokonce i vlastní streamovací služba. Významnou složkou rekordních tržeb jsou také licenční poplatky (v přepočtu 1,5 miliardy korun), kromě produkce modelů a pravidel pro své hry totiž Games Workshop vydělává i na expanzi do videoherního světa.

Zřejmě nejznámější digitální adaptací Warhammeru je trojice příspěvků do nesmírně populární strategické série Total War, úctyhodných sedm milionů prodaných kopií nedávno oznámila velmi dobře hodnocená akce Space Marine 2. A kromě videoher se Games Workshop poohlíží i po filmovém a seriálovém průmyslu.

V něm spojila britská firma síly s hercem (a velkým fanouškem Warhammeru) Henrym Cavillem a společností Amazon. Tahle silná trojka spolupracuje na převedení temného univerza vzdáleného 38 tisíc let na obrazovky naší a bližší budoucnosti. Jakou formou, to se teprve dozvíme, už teď ale na amazoňáckém Prime Videu můžete kousek Warhammeru 40 000 okusit v jednom z dílů animované antologie Secret Level. Či v několika seriálech na streamovací službě Warhammer+.

Warhammer a další figurkové hry – zástupci koníčku zvaného wargaming – jsou každopádně populární i v Česku. V poslední době se nejen do figurek silně pustil obchod Xzone, v Praze najdete specializované wargamingové prodejny a herny Rubikon a Ogří doupě. V Brně mají Black Oil, v Ostravě Black Lotus, Kladno nabízí svůj Herní prostor, Plzeň zase Colours of Warriors. A v Games Workshopu i díky nim mají miliardy.