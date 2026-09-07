Je to trend, ne výjimka. Před lety měli hodnotu přes 170 miliard, teď jsou akcie skoro bezcenné
V roce 2021 měl kyberbezpečnostní startup Snyk hodnotu 8,5 miliardy dolarů. Dnes ale zažívá drastický propad ceny zaměstnaneckých akcií.
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Kyberbezpečnostní startup Snyk izraelských zakladatelů se sídlem v americkém Bostonu patřil ještě nedávno k hvězdám svého oboru. Během technologického boomu v roce 2021 se jeho valuace vyšplhala na 8,5 miliardy dolarů, v dnešním přepočtu přibližně 177 miliard korun. Hodnota zaměstnaneckých akcií ale od té doby klesla na zlomek.
Jak upozorňuje Business Insider, zatímco na vrcholu slávy se cena jedné akcie pohybovala nad hranicí 10 dolarů, do loňského léta klesla na 3 dolary. Podle interních dokumentů z konce letošního srpna, na které se server odvolává, se propadla až na pouhých 1,16 dolaru. To znamená za pár let ztrátu ve výši téměř 90 procent.
Jak už tomu u podobných startupů bývá, izraelští zakladatelé Snyku Guy Podjarny, Assaf Hefetz a Danny Grander jsou odchovanci elitní jednotky tamní armády 8200 se zaměřením právě na kyberbezpečnost. Na trhu prorazili především se svým nástrojem pro rychlé hledání zranitelností a chyb, respektive bugů, v kódu. V posledních letech pak čelí narůstající konkurenci ze strany laboratoří jako Anthropic nebo kybernetických rivalů typu Wiz.
Změna hodnoty podílů ukazuje, jak se v éře umělé inteligence proměňuje prostředí softwarových startupů, kdy se tyto propady označují i jako SaaSpokalypsa. „Je to rozhodně trend, ne výjimka,“ komentuje pro Business Insider Dan Morgan, senior portfolio manažer z investiční společnosti Synovus Trust.
Jak popisuje portál SaasRise mapující softwarové startupy, pád valuace Snyku symbolizuje širší korekci na trhu a přechod od mentality rychlého růstu k důrazu na ziskovost. V roce 2024 sice firma dosáhla tržeb 278 milionů dolarů (5,8 miliardy korun), ale přitom vygenerovala provozní ztrátu 188 milionů dolarů (4 miliardy korun).
Přitom ještě v prosinci 2024 magazín TechCrunch s odvoláním na tehdejší vedení psal, že je firma velmi blízko k dosažení bodu zvratu a překlopení do černých čísel. K tomu se navíc chystala i na burzu, tyto plány ale odložila.
V mezičase došlo i ke změnám ve vedení. Dle portálu CTech oznámil ředitel Peter McKay svůj odchod letos v únoru s tím, že společnost potřebuje nového a vizionářského lídra ponořeného do umělé inteligence. Funkci dočasného ředitele po něm převzal finanční šéf Kenneth MacAskill, a Snyk se stále více zaměřuje na hledání zranitelnosti a bezpečnosti právě pomocí AI. Dle vyjádření firmy její produkty aktuálně využívá 4 800 globálních klientů zejména z korporátní sféry.
Velké propady zažívají i další dříve úspěšné projekty. Platforma Airtable, jejíž hodnota v roce 2021 přesáhla 11 miliard dolarů, se letos prodala za pouhých 1,3 miliardy dolarů. Další SaaS společnost Domo z původních 2,8 miliardy klesla na tržní kapitalizaci pod 200 milionů dolarů, doplňuje Business Insider.