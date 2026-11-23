Je třetím nejlépe placeným hercem, ale rozumí i byznysu. Teď Mark Wahlberg otevírá longevity posilovnu
Rozjel burgery i doplňky stravy, na fitness řetězci F45 ale prodělal. Od prosince chce Wahlberg prodávat longevity za desetinu ceny konkurence.
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Mark Wahlberg byl minulý rok podle žebříčku Forbesu třetí nejlépe placený herec, hned za Adamem Sandlerem a Tomem Cruisem. Díky filmům Plán pro rodinu 2 a Špinavá hra si přišel na 44 milionů dolarů (964 milionů korun). Zdaleka to ale nejsou jeho jediné příjmy, vedle herectví má řadu byznysů, které vydělávají další miliony dolarů. A teď se pouští do longevity posiloven.
To je dnes jedno z nejdražších odvětví wellness a neustále nabývá na popularitě. Luxusní posilovny kromě klasických strojů a prodejen suplementů nabízí celý ekosystém, který má prodloužit život. Po tréninku tak jdete do sauny, odeberou vám krev, změří tlak a lékař na individuální schůzce doporučí jídelníček a na co se při cvičení zaměřit.
Kluby si za to nechávají samozřejmě dobře zaplatit a účtují si i desetitisíce dolarů ročně. Wahlberg tvrdí, že longevity centra jsou neadekvátně předražená, a proto se chystá otevřít vlastní síť posiloven, kde bude chtít za základní balíček přibližně 100 dolarů. Po burgrech, doplňcích stravy nebo oblečení tak v prosinci u Las Vegas otevře svou první posilovnu Municipal. Klub na zhruba tří tisících metrech čtverečních nabídne právě krevní testy, epigenetickou analýzu, kompresní terapii, studené ponory i kavárnu s proteinovými zákusky a suplementy. Na konferenci TechCrunch Disrupt v San Franciscu Wahlberg o projektu tvrdil, že ho nadchl nejvíc v celé kariéře.
„Máme posilovnu, ale v rámci ní i centrum pro regeneraci, obchod s oblečením, nejzdravější suplementy, děláme všechno, co byste dostali v luxusní posilovně za mnohem lepší ceny. Za 99 dolarů dostanete tři kola krevních testů a hodinovou konzultaci s doktorem,“ řekl na konferenci Wahlberg. Nechce prý provozovat jen posilovnu, ale celý ekosystém zdraví a wellness, stejně jako longevity centra, kde bude vše na jednom místě.
Pravděpodobně nejpopulárnější longevity klub ve Spojených státech je Fountain Life s osmi tisíci členy, nabízí předplatné za 10 tisíc až 23 tisíc dolarů (220 tisíc až 500 tisíc korun). Dalším je Human Longevity, které má předplatné za 8 tisíc až 19 tisíc dolarů (177 tisíc až 420 tisíc korun). Podle jejich informací celkem obsloužili přes 10 tisíc lidí, ale nejde o číslo aktivních předplatitelů, to nezveřejňují.
Do byznysu přitom herec nevstupuje poprvé. Už v roce 2004 založil produkční společnost Closest to the Hole, která produkovala přes 15 filmů včetně jedné série pro televizi HBO. S bratry Donniem a Paulem rozjel před 15 lety rodinný řetězec Wahlburgers, jenž provozuje zhruba padesát poboček a ročně vydělává přes 100 milionů dolarů (2,2 miliardy korun).
Investoval i do elektrolytové vody Aquahydrate a v roce 2016 spoluzaložil značku doplňků stravy Performance Inspired s ročním obratem čtyři miliony dolarů (88 milionů korun), které chce také prodávat ve svém novém ekosystému. Aby toho nebylo málo, před osmi lety přidal ještě vlastní autosalon, který se od té doby rozrostl o další čtyři pobočky.
Ne všechno se mu ale dařilo bez problému. V roce 2019 vstoupil do fitness řetězce F45 Training, známého 45minutovými lekcemi, který měl tehdy hodnotu 450 milionů dolarů. F45 šel v roce 2021 na burzu a za pár dní se hodnota akcí ztrojnásobila, ale o dva roky později byla firma z newyorské burzy vyřazena poté, co se její akcie zhroutily. Tržby totiž dosáhly jen poloviny předpokládané hodnoty, a tak nedokázala společnost platit své úvěry.
„Myslím, že nejdůležitějším ponaučením bylo uvědomění, že se musím obklopit lidmi, kteří sdílejí stejný přístup jako já. Model velkých fitness center jsem vždy považoval za lepší. Lekce v F45 sice vyhovují lidem, kteří mají málo času, já ale chci, aby členové v Municipalu trávili celé hodiny. Mnoho posiloven funguje na principu zaplať členství, ale nechoď cvičit. Tuhle filozofii nedokážu pochopit,“ okomentoval neúspěch pro server TechCrunch Wahlberg.
Značka Municipal se zrodila před sedmi lety jako řada sportovního oblečení a na trh přišla v době covidu, což Wahlberg sám označil za nešťastné načasování. Obchodům s oblečením se tehdy nedařilo a bankrot vyhlásily firmy jako J.Crew či Brooks Brothers. I přes horší začátek ale oblečení Municipal stále existuje. První kamennou prodejnu otevřel v létě 2024 v Los Angeles a na podzim přišel se sportovní botou podle vlastního návrhu.
Že tohle jméno nyní dostává i síť posiloven, není náhoda. Tento výraz se totiž používá pro označení městských veřejných prostor jako veřejná hřiště, parky a podobně. Wahlberg vyrostl v chudé bostonské rodině jako jedno z devíti dětí a celé dětství hrál právě na veřejných basketbalových a fotbalových hřištích. Ve stejném duchu tak chce vytvořit i svou síť posiloven. „Na asfaltu se toho člověk hodně naučí. Naučí se vyhrávat, prohrávat, soutěžit, vracet se a hýbat se opakovaně. Je to místo, kde pracujete, ale také se bavíte, vytváříte komunitu, podporujete se a motivujete, v tom bude naše fitko výjimečné,“ dodal na konferenci Wahlberg.