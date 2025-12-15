Je z Argentiny a peče dorty. Teď si otevřela cukrárnu, kde nabízí i sladkosti z Latinské Ameriky
Sladkého není nikdy dost. Pokud chcete ochutnat známé argentinské dobroty jako medialunas nebo alfajores, zajděte do cukrárny SweetFer.
Fernanda dos Santos je argentinská cukrářka, která už několik let žije a peče v Praze. Dlouho to dělala v rámci svého e-shopu na zakázku, teď si ale otevřela vlastní cukrárnu SweerFer. Co byste o ní měli vědět?
SweetFer
Adresa: Křižíkova 20, Praha 8
Typ podniku: cukrárna a kavárna
Otevírací doba: pondělí až pátek 7:30–18, sobota 8–17 a neděle 8:30–14
Najdete ji v Křižíkově ulici a sladkému názvu SweetFer odpovídá i pudrová růžová, ve které jsou vyvedené jak její stěny, tak drtivá většina vybavení od hrnečků po mixér. Po vstupu dovnitř si díky tomu budete připadat, jako byste se dostali do filmu Wonka – a možná vás překvapí, jak příjemné to je.
Hravému a promyšlenému interiéru odpovídá i stejně hravá nabídka sladkostí. Ochutnat můžete jak nejrůznější ukázky Fernandiny dortové práce – třeba dort z lotusek, mrkvový, red velvet nebo křupavý lemon pie –, tak širokou plejádu argentinských sladkostí od zmiňovaných loupáčků medialunas přes dortík tres leches po slaďoučké alfajores s kondenzovaným karamelovým krémem dulce de leche. Nechybí ani hravé cookies a samozřejmě káva.