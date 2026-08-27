Jeden z nejvýkonnějších exportů Česka. Herní průmysl hlásí růst o miliardy, ale nejen díky Kingdom Come
Asociace českých herních vývojářů zveřejnila obrat českého herního průmyslu za roky 2024 a 2025. Jsou to velice pozitivní čísla.
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Český herní průmysl hlásí po slabším období doslova mnohamiliardový skok v celkovém obratu. Ale jestli právě pokyvujete hlavou a říkáte si, že je to přece jasné, když loni vyšel světový hit jménem Kingdom Come: Deliverance 2, tak pozor. Hra z českého středověku samozřejmě měla na výkon celého domácího odvětví výrazný vliv. Ale jak ukazují právě zveřejněná čísla, nešlo jen o jednorázovou záležitost.
Jen před pár lety musela Asociace českých herních vývojářů (GDA) ohlásit historický neúspěch. Za roky 2022 a 2023 se obrat i zisk českého videoherního průmyslu nejprve povážlivě propadl o 1,5 miliardy korun, následně klesl i podruhé na zhruba 5,5 miliardy. Nyní GDA zveřejnila data za roky 2024 a 2025. A je to úplně jiný příběh. Mnohem pozitivnější.
Za rok 2024 oznámila Asociace rekordní celkový obrat českých herních firem ve výši 9,19 miliardy korun. Jde o 68procentní nárůst oproti slabému předchozímu roku. Na tenhle téměř čtyřmiliardový skok mělo obrovský vliv Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios, které sice vyšlo loni v únoru, ale účetně ještě spadalo do dřívějšího roku. Potěšující zprávou pro celé odvětví je navíc to, že po tomto vystřelení nahoru české hry nečekal žádný pád.
Obrat českého herního průmyslu za rok 2025 se totiž udržel v podobné výši, meziročně klesl o pouhá 1,2 procenta na 9,08 miliardy korun. „Potvrzuje to, že rekord roku 2024 nebyl pouze jednorázovým výkyvem,“ říká předseda GDA Pavel Barák. Kromě miliardového zisku Kingdom Come 2 do čísel výrazně promluvila také akce Gray Zone Warfare od brněnských Madfinger Games, ke dvěma miliardám v tržbách zase míří autoři série Arma z Bohemia Interactive
„Více než devítimiliardový obrat a přes tři tisíce lidí zaměstnaných v herním průmyslu ukazují, že české hry patří k nejvýkonnějším kulturním exportům země,“ popisuje Barák. „Pro další etapu růstu proto potřebujeme pracovat na komplexním ekosystému pro rozvoj vývoje her, který pomůže vzniku nových startupových týmů a malým a středně velkým firmám vyrůst,“ dodává předseda asociace.
3 092 pracovníků
178 aktivních herních studií
76 % studií má méně než deset pracovníků
2 % mají více než 250 pracovníků
93 % společností je v českém vlastnictví
52 % studií sídlí v Praze, 18 % v Brně
21,1 % pracovníků jsou ženy
26,1 % jsou zahraniční vývojáři
Zdroj: GDA / Kreativní Evropa Media
Zmínkou o zakládání nových herních studií Barák připomněl dlouhodobější problémy českého herního odvětví. „Růst nebyl rovnoměrný napříč celým sektorem. Řada malých a středních studií se po covidovém období dostala pod tlak kvůli poklesu investic, silné konkurenci na globálním trhu a opatrnějšímu chování vydavatelů i hráčů. A tempo vzniku nových startupů je v posledních letech spíše nízké,“ uvádí.
Sběr dat Asociací českých herních vývojářů mapuje kromě obratu také počet vydaných her a zaměstnanost. Za loňský rok vydala česká studia 45 her, z toho devět v takzvaném předběžném přístupu neboli early accessu, tedy hratelné formě, na níž ale vývojáři stále aktivně pracují. V roce 2026 české hry tvoří 3 092 pracovníků, o 327 více než v roce 2024.