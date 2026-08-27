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Jeden z nejvýkonnějších exportů Česka. Herní průmysl hlásí růst o miliardy, ale nejen díky Kingdom Come

Asociace českých herních vývojářů zveřejnila obrat českého herního průmyslu za roky 2024 a 2025. Jsou to velice pozitivní čísla.

Michal MančařMichal Mančař

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Foto: Warhorse Studios
Pochválen buď Ježíš Kristus, Jindřich ze Skalice se vrátil v Kingdom Come: Deliverance 2
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Český herní průmysl hlásí po slabším období doslova mnohamiliardový skok v celkovém obratu. Ale jestli právě pokyvujete hlavou a říkáte si, že je to přece jasné, když loni vyšel světový hit jménem Kingdom Come: Deliverance 2, tak pozor. Hra z českého středověku samozřejmě měla na výkon celého domácího odvětví výrazný vliv. Ale jak ukazují právě zveřejněná čísla, nešlo jen o jednorázovou záležitost.

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Jen před pár lety musela Asociace českých herních vývojářů (GDA) ohlásit historický neúspěch. Za roky 2022 a 2023 se obrat i zisk českého videoherního průmyslu nejprve povážlivě propadl o 1,5 miliardy korun, následně klesl i podruhé na zhruba 5,5 miliardy. Nyní GDA zveřejnila data za roky 2024 a 2025. A je to úplně jiný příběh. Mnohem pozitivnější.

Za rok 2024 oznámila Asociace rekordní celkový obrat českých herních firem ve výši 9,19 miliardy korun. Jde o 68procentní nárůst oproti slabému předchozímu roku. Na tenhle téměř čtyřmiliardový skok mělo obrovský vliv Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios, které sice vyšlo loni v únoru, ale účetně ještě spadalo do dřívějšího roku. Potěšující zprávou pro celé odvětví je navíc to, že po tomto vystřelení nahoru české hry nečekal žádný pád.

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Foto: GDA / Kreativní Evropa Media

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Obrat českého herního průmyslu za rok 2025 se totiž udržel v podobné výši, meziročně klesl o pouhá 1,2 procenta na 9,08 miliardy korun. „Potvrzuje to, že rekord roku 2024 nebyl pouze jednorázovým výkyvem,“ říká předseda GDA Pavel Barák. Kromě miliardového zisku Kingdom Come 2 do čísel výrazně promluvila také akce Gray Zone Warfare od brněnských Madfinger Games, ke dvěma miliardám v tržbách zase míří autoři série Arma z Bohemia Interactive

„Více než devítimiliardový obrat a přes tři tisíce lidí zaměstnaných v herním průmyslu ukazují, že české hry patří k nejvýkonnějším kulturním exportům země,“ popisuje Barák. „Pro další etapu růstu proto potřebujeme pracovat na komplexním ekosystému pro rozvoj vývoje her, který pomůže vzniku nových startupových týmů a malým a středně velkým firmám vyrůst,“ dodává předseda asociace.

Český herní průmysl 2026

3 092 pracovníků
178 aktivních herních studií
76 % studií má méně než deset pracovníků
2 % mají více než 250 pracovníků
93 % společností je v českém vlastnictví
52 % studií sídlí v Praze, 18 % v Brně
21,1 % pracovníků jsou ženy
26,1 % jsou zahraniční vývojáři

Zdroj: GDA / Kreativní Evropa Media

Zmínkou o zakládání nových herních studií Barák připomněl dlouhodobější problémy českého herního odvětví. „Růst nebyl rovnoměrný napříč celým sektorem. Řada malých a středních studií se po covidovém období dostala pod tlak kvůli poklesu investic, silné konkurenci na globálním trhu a opatrnějšímu chování vydavatelů i hráčů. A tempo vzniku nových startupů je v posledních letech spíše nízké,“ uvádí.

Sběr dat Asociací českých herních vývojářů mapuje kromě obratu také počet vydaných her a zaměstnanost. Za loňský rok vydala česká studia 45 her, z toho devět v takzvaném předběžném přístupu neboli early accessu, tedy hratelné formě, na níž ale vývojáři stále aktivně pracují. V roce 2026 české hry tvoří 3 092 pracovníků, o 327 více než v roce 2024.

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Související témata:Madfinger GamesWarhorse StudiosKingdom ComeBohemia InteractiveAsociace českých herních vývojářůArmaGray Zone Warfare
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