Jedna rodina, skrz naskrz prorostlá byznysem, vyrazila na padel. A chce ho dostat do každé vesnice
Lukáš Brýdl pochází z rodiny známých politiků a podnikatelů. Teď plánuje s pomocí příbuzných obestavět Česko padelovými kurty.
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Čerstvě čtyřicetiletý Lukáš Brýdl vždycky hodně sportoval. Závodně lyžoval, později propadl florbalu a poslední roky ho naplno pohltil padel. A protože je duší obchodník a navíc pochází z rodiny nasáklé skrz naskrz byznysem, vycítil na padelovém trhu skulinu, kterou se rozhodl zaplnit. Jak jinak než s pomocí firem svých příbuzných.
Jméno Brýdl má na východě Čech zvuk. Vlastně je to legenda. Miroslav Brýdl byl dlouhé roky starostou Litomyšle a právě on se zasloužil o její porevoluční rozkvět a o propojení města se slavným architektem Josefem Pleskotem, který v něm realizoval řadu staveb. Radnici Brýdl řídí i dnes, byť už to je junior – starostou tam je a nejspíš i po volbách zůstane jeho mladší syn Daniel.
Také v sousedních Svitavách jméno Brýdl dobře znají: v letech 1990 až 2000 tam byl starostou Miroslavův bratr Jiří, který později region zastupoval i jako senátor za KDU-ČSL. Nejstarší synové obou bratrů Tomáš a Filip pak spolu v polovině 90. let rozjeli firmu Story Design, která staví například bankám nebo prodejcům elektroniky na míru značkové obchody.
Story Design byl prototyp rodinného podniku, neboť v něm pracovala celá generace. Tedy jak Daniel před odchodem do politiky, tak Jakub a právě Lukáš, oba ze svitavské strany rodu Brýdlových. Oni dva byli zároveň těmi, kdo ve společnosti vydrželi nejdéle. Filip s Tomášem ji v roce 2015 prodali za stovky milionů rakouské skupině Umdasch a postupně ji opustili, ale právě Jakub a Lukáš tam zůstali na manažerských postech.
Jakub Brýdl byl do roku 2021 předsedou představenstva a jeho bratr Lukáš vedl obchod a zůstal ve firmě ještě o dva roky déle. Teď se jejich byznysové cesty opět scházejí a tak trochu kolem nich krouží i bratranec Tomáš. Ale popořadě.
Jedním z klientů Umdasche je španělská automobilka Cupra, která si už před mnoha lety vytipovala padel jako sport, s nímž chce být spojená. Takže Lukáš Brýdl se s nyní tolik populárním raketovým sportem seznámil dávno předtím, než se do něj zamilovali i čeští hráči. „Je to tak deset let, co mi ho v Cupře ukázali. Postupně jsem si k němu našel cestu i já sám,“ vypráví.
Sice se do něj zamiloval, ale že by s ním podnikal, ho nenapadlo, dokud se mu neozval kamarád a dnes i společník Jakub Křivka, developer, který měl zkušenosti s provozováním bowlingu nebo squashe ve Svitavách. Jeho idea byla, že by mohli v rodném městě postavit vlastní padel, aby nemuseli nikam dojíždět. „A během toho jsme zjistili, jak bídné to pro ty, kdo chtějí postavit padelový kurt, je. A řekli jsme si, že to změníme,“ směje se Lukáš Brýdl.
Napojili se na několik firem ve Španělsku nebo v Pobaltí, které vyrábějí základní kostry kurtů a umí je ve špičkové kvalitě dodat do pár týdnů. Zároveň si nechali vyvinout vlastní rezervační software, přes který si zájemci nejen zabookují kurt, ale vyřeší si i půjčení vybavení a jenž je napojený rovnou na účetnictví. „Ještě zbývala jedna věc – aby to hezky vypadalo,“ říká Lukáš a kouká na svého staršího bratra Jakuba.
Ten totiž poté, co odešel z Umdasche, začal působit ve společnosti Capacity Expo, do níž už dřív vstoupil jako investor. Firma se věnuje návrhu a výrobě muzejních expozic a má za sebou zakázky nejen pro rekonstruované Národní muzeum, ale i pro Muzeum KRNAPu ve Vrchlabí nebo Napoleonovo muzeum ve Slavkově. A byl v ní u zrodu divize zaměřené na kvalitní venkovní mobiliář, tedy například lavičky, cyklostojany nebo odpadkové koše pro veřejný prostor. Co nevidět vznikne i samostatná firma Capacity System.
„Lukáš přišel, že potřebuje pro jejich hřiště ve Svitavách vymyslet zázemí, kde by si hráči mohli sednout. My ho přemluvili, že má cenu to udělat pořádně, hezky, že to lidé nakonec ocení a vznikne tam klubová atmosféra,“ vysvětluje starší z bratrů. Oba přitakávají, že takové kurty sice nejsou z pohledu investičních nákladů ty nejlevnější, ale že to ani není jejich byznysový cíl. „Nejsme a nechceme být nejlevnější,“ dodává Lukáš Brýdl.
Svitavský kurt, který veřejnosti otevřeli letos v létě a který slouží zároveň jako jejich showroom, stojí oficiálně na požární nástupní ploše. Na tom nově vzniklá společnost BK Padel (BK jako Brýdl-Křivka) zároveň vyzkoušela, že dokáže hřiště umístit i jako mobilní sportoviště někam, odkud jej půjde v případě potřeby během dne či dvou rozmontovat a zase odvézt.
Co je padel
Kříženec tenisu a squashe – Hraje se na kurtu 20 × 10 metrů obehnaném skleněnými stěnami, od kterých se míč smí odrážet, hra tak pokračuje i po ráně, která by v tenise skončila v autu.
Vždycky ve čtyřech – Kurty pro dvouhru se v Česku prakticky nestavějí. Raketa je bez výpletu, děrovaná a kratší, míček měkčí než tenisový.
Vymyslel ho Mexičan – Podnikatel Enrique Corcuera si v roce 1969 postavil zmenšený tenisový kurt a ohradil ho stěnami.
Nízký práh – Zahraje si i naprostý začátečník, což je hlavní důvod globálního růstu – dnes ho hraje kolem 30 milionů lidí na zhruba 60 tisících kurtech, z toho většina v Evropě.
Míří na olympiádu – V roce 2027 se poprvé objeví na Evropských hrách v Istanbulu, mezinárodní federace usiluje o zařazení do her v Brisbane v roce 2032.
„Už teď máme rozjednaných devět projektů po celé republice. A to jsme o sobě dosud nedali nijak vědět. Je to prostě jen šuškanda,“ raduje se Lukáš Brýdl. Jejich kurty, které jsou samostatně stojící a venkovní, jsou prý ideální třeba do tenisových areálů – padel nabírá na popularitě, už teď ho v Česku hrají tisíce lidí a jejich počet bude dál stoupat. Je totiž přístupnější a mnohem snazší než tenis nebo squash.
Pro někoho, kdo si chce postavit vlastní padelový kurt, půjde v případě BK Padel o investici do dvou milionů korun a od objednání může přivítat první hráče do dvou měsíců. Brýdl s Křivkou nabízejí různé varianty spolupráce: že kurt jen postaví, že ho dodají i se softwarem, že dodají oboje nebo pouze systém, že na míru ve spolupráci s Jakubovou firmou navrhnou a vyrobí zázemí… „Jediné, co nebudeme dělat, je, že bychom někomu hřiště jen provozovali. To nechceme,“ upozorňuje Lukáš Brýdl.
V Česku je aktuálně podle České padelové federace kolem 80 hřišť, která se soustředí jednak do větších měst, jednak do krytých prostor, kde je vedle sebe hned několik kurtů naráz. Asi nejznámějším takovým zástupcem je aréna Padel Powers na pražském Smíchově, za kterou stojí někdejší úspěšný fotbalista Jan Koller. Tohle ale není směr, kterým chtějí Brýdlovi jít.
„My sázíme na to, že se padel rozšíří i do menších měst, k wellness centrům a hotelům. Potenciál je nějakých 700 hřišť v Česku a ta budou většinou venku. My jim dodáme styl a kvalitu, aby to nebyla jen klec,“ vysvětluje Lukáš Brýdl s tím, že bratrova firma se postará o veškeré zázemí, a to jak po stránce designu, tak i výroby.
Jediné, co nebudeme dělat, je, že bychom někomu hřiště jen provozovali. To nechceme.
S tou odkrytou střechou to ale není jen tak – i bratrům Brýdlovým vrtá hlavou, že by někdo mohl mít zájem si postavit jen jedno hřiště, ale aspoň částečně zakryté, a tím prodloužit sezónu minimálně o pár týdnů. A v tu chvíli vstupuje do hry jejich bratranec Tomáš, který se po prodeji Story Designu věnuje investicím do nemovitostí či do umění, ale má i společnost Bragen PV vyrábějící konstrukce pro agrovoltaiku.
„Idea je, aby tam byla přidaná hodnota. Takže nahoře by mohly být soláry. Samozřejmě je to technicky i finančně náročnější. U našeho klasického kurtu může být návratnost do pěti let, u tohoto by se to protáhlo,“ přiznává Lukáš Brýdl. Už prý ale pracují na prototypu, nicméně s ohledem na to, že výška stropu musí u padelového kurtu být aspoň šest metrů a stěny zůstanou částečně odkryté, půjde o poměrně složitou konstrukci, jež bude muset být odolná, třeba s ohledem na prudké poryvy větru.
A do budoucna? Jelikož i společnost Story Design, ve které Jakub i Lukáš Brýdlovi strávili kolem 20 let a byla pro ně prvním zaměstnáním, měla velký přesah do zahraničí, přemýšlí tak i o svém vlastním podnikání. Jakub Brýdl u mobiliářů a muzejních expozic, Lukáš u padelových hřišť.
Že se to s padelovými hřišti opravdu povede, bude teď ovšem hodně záležet na jeho společníkovi Jakubu Křivkovi, protože Lukáš Brýdl od listopadu nastupuje jako obchodní ředitel do německého koncernu Isaria, který podobně jako Umdasch staví interiéry na míru. „Padel je zatím takový můj vedlejšák, ale kdo ví, plány máme velké a strašně nás to baví,“ usmívá se.