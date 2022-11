Jeff Bezos se zbaví svého bohatství. Většinu ze 124 miliard dolarů dá na klima a sjednocení lidstva

Zakladatel Amazonu, šéf kosmické firmy Blue Origin a jeden z nejbohatších lidí světa. K nálepkám Jeffa Bezose by nyní měla přibýt další, která se mu dlouho vyhýbala. A dost možná ta nejzáslužnější. Americký podnikatel se stane jedním z miliardářů, kteří se rozhodli své bohatství postupně věnovat pro dobro celé planety.

V pondělí nejprve předal 100 milionů dolarů a ocenění za dobročinnost slavné country zpěvačce a známé filantropce Dolly Partonové. Byl to čin, který bezesporu zasloužil poklonu, avšak současně připomněl, že Jeff Bezos na podobné účely nedává tolik, co jiní miliardáři. Jen jeho exmanželka MacKenzie Scottová má čtvrtinové jmění, ale potřebné podpořila osmkrát víc než on. Jenže zakrátko i Bezos učinil vůbec první krok k tomu, aby podobnou kritiku umlčel.

„Jo,“ odpověděl na přímý dotaz Chloe Melasové ze stanice CNN, jestli plánuje rozdat „jmění, které za jeden život ani není možné utratit“. Poprvé tak veřejně oznámil podobný plán, jaký se před ním zavázali dodržet právě MacKenzie Scottová, Bill Gates, Mark Zuckerberg nebo známý investor Warren Buffett. Nepodepsal se sice pod iniciativu Giving Pledge jako oni, výsledek jeho rozhodnutí by však měl být podobný.

Bezos tak chce na dobrou věc věnovat většinu ze svého bohatství, jehož výše je odhadovaná na 124 miliard dolarů, v přepočtu téměř tři biliony korun. Tedy číslo s dvanácti nulami. Do konce svého života chce finance poslat na boj s klimatickou změnou a podporu lidí, kteří mohou „sjednotit lidstvo v hlubokém sociálním a politickém rozkolu“, konkrétnější podobu jeho snahy nicméně ještě nezískaly.

„Je těžké vymyslet, jak to udělat účinně. Budování Amazonu nebylo lehké, stojí za tím mnoho těžké práce a spousta velice chytrých spolupracovníků. Filantropie také není jednoduchá. Je spousta věcí, které můžete dělat neefektivně. Momentálně pracujeme na tom, jak to udělat účinně,“ naznačil pouze pro CNN.

Bezos loni v červenci odstoupil z čela největšího internetového prodejce Amazonu, kde však stále zastává klíčovou funkci. Od té doby se prostřednictvím různých darů snaží podle amerických médií posilovat svůj obraz filantropa. Sto milionů dolarů věnoval například nadaci Baracka Obamy, častým příjemcem jeho financí jsou také iniciativy zaměřené na ekologické otázky.

Předloni dokonce ohlásil, že prostřednictvím své nadace investuje v přepočtu 250 miliard korun právě do podpory udržitelnosti a ekologie. Dosud nicméně tento závazek naplnil zhruba z pětiny. Dílčím impulzem pro jeho aktivity pak je i jeho kosmické podnikání ve společnosti Blue Origin. Během loňského výletu na hranici vesmíru si prý uvědomil křehkost planety Země.

S přispěním ČTK.