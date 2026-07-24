Jen dobré výsledky už nestačí. Google, Tesla i Netflix byznysově rostou, akcie přesto padají
Technologické kolosy zvýšily tržby, jejich výsledky však ukázaly, že investory dnes zajímá především cena růstu a jeho dopad na budoucí zisky.
Alphabet, Tesla i Netflix zvýšily tržby dvouciferným tempem, jejich akcie však po výsledcích oslabily. Trh neztratil kontakt s realitou, jen u drahých firem znovu řeší, kolik jejich růst stojí a co z něj zbude akcionářům. A také kolik z obrovských investic do AI mánie jsou firmy schopné reálně zúročit ve svém byznysu. Výsledková sezona zkrátka znovu připomněla, že růst tržeb už investorům sám o sobě nestačí.
Google ukazuje, že na AI umí vydělávat
Alphabet zvýšil tržby meziročně o 24 procent na 119,8 miliardy dolarů, tedy přibližně 2,5 bilionu korun. Provozní zisk vzrostl o 30 procent a marže se zvýšila ze 32 na 34 procent. Dobře se držel reklamní byznys, zatímco Google Cloud zvýšil tržby o 82 procent na 24,8 miliardy dolarů. Právě cloud ukazuje, že investice do čipů, datových center a modelů Gemini už vytvářejí skutečné příjmy. Alphabet navíc může stejnou infrastrukturu využívat v cloudu, vyhledávání, reklamě, kancelářských aplikacích i spotřebitelské verzi Gemini.
Investory však vyděsila cena tohoto rozvoje. Alphabet během čtvrtletí investoval 44,9 miliardy dolarů a volné cash flow skončilo 5,9 miliardy dolarů v minusu. Firma zároveň zvýšila letošní výhled kapitálových výdajů na 195 až 205 miliard dolarů. Trh tak nezpochybnil schopnost Googlu vydělávat na AI. Začal ale důrazněji řešit, zda návratnost investic poroste dostatečně rychle na to, aby ospravedlnila stále vyšší účet za infrastrukturu. Céle výsledky jsou zde.
Tesla prodala více aut, ale vydělala na nich méně
Tesla zvýšila tržby o 26 procent na 28,2 miliardy dolarů a dodala rekordních 480 tisíc vozů. Za růstem se však skrývaly nižší ceny, slevy a levnější modelová skladba. Průměrné tržby na jeden vůz klesly a automobilová hrubá marže bez regulatorních kreditů se snížila z 19,2 na 16,3 procenta. Firma tedy prodala více aut, ale na každém utrženém dolaru vydělala méně.
Provozní zisk klesl o 57 procent a provozní marže se propadla na 1,4 procenta. Upravený zisk na akcii navíc výrazně zaostal za očekáváním trhu. Současně rostou výdaje na AI infrastrukturu, autonomní řízení, Cybercab, Semi a robota Optimus. Kapitálové investice se zvýšily o 142 procent na 5,8 miliardy dolarů a volné cash flow skončilo 1,1 miliardy dolarů v minusu. Rekordní dodávky jsou dobrou zprávou pro automobilku, nikoli automaticky pro její akcionáře. Pokud jejich dosažení vyžaduje nižší ceny a vede k propadu marží, samotný růst prodejů nestačí. Celé výsledky si můžete prohlédnout zde.
Netflix zklamal hlavně výhledem
Netflix zvýšil tržby o 13,4 procenta na 12,56 miliardy dolarů a provozní zisk o 11 procent. Rostl ve všech regionech, rozšiřoval reklamní byznys a počet zhlédnutých hodin se během prvního pololetí dostal nad 97 miliard. Problémem nebyl samotný kvartál, ale další výhled.
Tržby mírně zaostaly za odhady, volné cash flow se snížilo z 2,3 na 1,5 miliardy dolarů a očekávání pro následující čtvrtletí nedosáhlo tržního konsenzu. Akcie proto oslabily o více než osm procent. Investoři se obávají, že nejrychlejší fáze růstu končí. Přínos omezení sdílení hesel slábne a další expanze musí více vycházet ze zdražování, reklamy a nových formátů. Netflix tak nebyl potrestán za slabý byznys, ale za riziko pomalejšího růstu. O Netflixu mluví také experti z XTB v tomto videu.
Je trh férový?
Obecná odpověď každého kapitalisty bude ano. Trh je jednoduše vždy spravedlivý, pokud jsou dodrženy zásady jeho fungování. Takže ten, kdo své akciové ztráty přičítá neférovému trhu, je mimo. Důvod poklesu byl u každé firmy jiný. Google ukázal reálnou monetizaci AI, ale také její vysokou cenu. Tesla prodala rekordní počet aut za cenu slabších marží. Netflix dál roste, jenže pomaleji než investoři očekávali. Reakce trhu proto v principu dává smysl, i když jeho krátkodobý rozsah může být přehnaný. Akcie není odměnou za dobře zvládnuté čtvrtletí, ale podílem na budoucích ziscích. Čím více optimismu už její cena obsahuje, tím méně prostoru zbývá pro výsledek, který je pouze dobrý.