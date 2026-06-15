Jen kalhotky už nestačí. Česká značka roste a chce ženám pomáhat každý den, nejen během menstruace
Značka Snuggs Lindy Šejdové a Tomáše Zahradníka letos cílí na tržby 750 milionů a rozšiřuje byznys. Aplikace propojí cyklus se sexualitou i stravou.
Česká značka Snuggs už nevyrábí pouze menstruační kalhotky, se kterými před lety vstoupila na trh a postupně se rozrostla do Evropy. Nyní představuje také vlastní mobilní aplikaci, která má ambici stát se komplexním průvodcem ženským zdravím, od sledování menstruačního cyklu přes spánek a stravu až po sexuální život. Zakladatelé Snuggs Linda Šejdová a Tomáš Zahradník díky tomu chtějí svým zákaznicím pomáhat každý den.
Firma, která se postupně vypracovala v největšího hráče svého druhu v Evropě, letos míří na další rekordní rok. Předloni Snuggs utržili necelou půlmiliardu korun, loni podle svých zástupců vyrostli o další desítky procent a v letošním plánu mají nakresleno pokoření hranice 750 milionů korun. Pomoci k tomu má i loňská investice ve výši 130 milionů korun či budování mezinárodní prestiže, jakou byla kupříkladu spolupráce s ženským týmem fotbalového klubu Manchester City.
Nová aplikace má tyto byznysové plány taktéž podpořit a zároveň udržet uživatelky blíže samotné značce. Dosud produkty Snuggs pomáhaly podle tvůrců více než milionu zákaznic pouze několik dní v měsíci během menstruace. Aplikace Phases se ale zaměřuje na celý měsíc a rozděluje cyklus do čtyř fází nazvaných Build, Connect, Clarify a Period. Cílem je nabídnout personalizovaná doporučení a data pro každý den v měsíci.
„Spousta žen celý život slyší, že by měly být každý den stejné. Jenže nejsme. A to není chyba. Je to naše výhoda,“ uvádí spoluzakladatelka Snuggs Linda Šejdová. Aplikace proto rozděluje měsíc do fází s ohledem na aktuální fyzické i mentální nastavení těla. V závislosti na nich navrhuje uživatelkám konkrétní úpravy životosprávy, například zařazení potravin bohatých na železo nebo změnu typu pohybu.
Podle hladiny energie algoritmus vyhodnotí, zda je vhodnější intenzivní trénink, hormonální jóga nebo jen protažení, a ukáže, kdy je ideální čas pro soustředěnou práci a kdy naopak pro odpočinek. Vedle monitoringu energie nabízí Phases také pokročilý nástroj pro sledování intimity. Uživatelky si mohou zaznamenávat nejen samotnou sexuální aktivitu, ale také úroveň spokojenosti či dosažení orgasmu, což systém následně dává do dlouhodobých souvislostí s cyklem a celkovým zdravím.
Vygenerované ucelené reporty pak mohou posloužit pro přesnější komunikaci v gynekologických ordinacích. Celý ekosystém navíc doplňují vzdělávací informační moduly určené pro různé věkové kategorie, od první menstruace až po pokročilou dospělost. „Většina aplikací pro ženy je přeplněná, složitá nebo působí zastarale. Chtěli jsme vytvořit něco, co vám udělá radost už jen tím, že aplikaci otevřete,“ doplňuje Šejdová.