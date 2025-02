České menstruační kalhotky Snuggs překročily půl miliardy. Teď k tomu mají investici 130 milionů

Uložit 0

Od jejich založení si je koupilo už více než 700 tisíc zákaznic napříč Evropou. Zakladatelům Lindě Šejdové a Tomáši Zahradníkovi se se značkou Snuggs podařilo na starém kontinentu vybudovat stále silnější kategorii menstruačních kalhotek, která má dál růst. Jen v loňském roce česká značka v tržbách o několik desítek milionů překročila půlmiliardové tržby a nyní uzavřela další významné kolo financování. Investice ve výši 130 milionů korun od fondu TripleB, za nímž stojí potomci slavného podnikatele Tomáše Bati, upevňuje pozici Snuggs jako nejlépe financované značky v tomto segmentu v Evropě.

„Celý život jsem bojovala s vaginálními problémy, záněty a tradiční tampony a vložky byly hrozně nepohodlné. Říkala jsem si, že si v dnešní době zasloužíme lepší produkt. Tampony a vložky jsou nepohodlné, nespolehlivé a spojené se studem,“ připomíná devětadvacetiletá Linda Šejdová cestu k vlastní značce. Inspiraci tehdy našla v zámoří, přičemž v Evropě podobné produkty prakticky neexistovaly. Firma si tu tak rychle začala budovat silnou pozici, v čemž jí pomohly i první investice.

Dosud Snuggs získaly 170 milionů korun, celkově už i díky právě oznámenému kolu financování mají 300 milionů korun. Největším investorem je fond TripleB, za nímž stojí mimo jiné pravnuk zlínského podnikatele Tomáše Bati, Thomas Archer Bata a který byl také jediným investorem nejnovějšího kola. I díky tomu již TripleB drží ve Snuggs podíl přesahující 50 procent. Po necelých patnácti procentech mají oba zakladatelé, téměř deset procent drží investiční skupina Wood & Company, téměř devět procent má fond N1 a přes dvě procenta patří Martinu Rozhoňovi.

Foto: Snuggs Menstruační kalhotky od české značky Snuggs

Linda Šejdová s Tomášem Zahradníkem se nakonec znovu obrátili právě na TripleB, přestože po nedávném přesídlení do Londýna hledali i možné další globální investory. „Kandidátů bylo během roku několik, jak ze zahraničí, tak z Česka, ale TripleB byl ze všech nejlepší a měli největší chuť náš příběh podpořit. Je to zahraniční fond se zázemím v Amsterdamu, Londýně a s kontakty globálně,“ vysvětluje spoluzakladatelka projektu .

Většinu tržeb dnes Snuggs dělají v zahraničí. Nejrychlejší růst zaznamenává Německo. I proto se českým menstruačním kalhotkám podařilo meziročně opět povyrůst. Zatímco předloni skončily tržby pár desítek milionů korun pod půlmiliardovou hranicí, loni už ji podobným způsobem překonaly.

„Už na začátku loňského roku jsme se rozhodli růst na obratu méně, o zhruba 10 až 15 procent, ale ukázat pěkný zisk na všech zemích a počkat si na uzavření investice. Zároveň to byla perfektní chvíle na rozjezd operativních projektů a otestování několika nových marketingových směrů, které jsme dlouho odkládali a ze kterých nyní budeme těžit,“ doplňuje Šejdová.

Ve Snuggs zároveň zahájili stavbu nového týmu, k čemuž dopomohla relokace obou zakladatelů do Londýna. „Bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsme pro firmu mohli udělat. Je to jediné skutečně mezinárodní prostředí v Evropě, kde je největší koncentrace know-how o budování mezinárodních značek. Nahirovali jsme produktové designérky ze značek jako Agent Provocatuer nebo Lounge Underwear, což je to nejlepší, co Evropa ve spodním prádle má,“ pochvaluje si Linda Šejdová.

S novým týmem chce značka rychleji růst, zároveň pro ni zůstává důležité, že roste na zdravých ekonomických základech. „Chceme být i při patnácti- až dvacetiprocentním růstu break-even nebo ziskoví. Nyní plánujeme růst rychleji, takže se na pozitivní zisk nefixujeme, ale vždy chceme být schopni okamžitě zpomalit a překlopit se do plusu. V klíčových metrikách nejdeme za hranu, která nemá návratnost,“ doplňuje třicetiletý Tomáš Zahradník.

Už nyní jsou podle jejich dat Snuggs dvakrát větší než jakýkoli jiný hráč v Evropě a celý trh má dál růst. Vedle Německa patří mezi největší trhy také třeba Nizozemsko nebo Velká Británie. Linda Šejdová přitom před rokem v našem podcastu Money Maker popisovala, jak se snaží po Evropě spíše skrývat, že jsou z Česka. „Byznysu to nepomáhá,“ vysvětlovala. Není to ale tak, že by se za svůj původ styděli. Naopak chtějí navazovat na silnou historii třeba rodiny Baťových.

„Thomas A. Bata má bohatou zkušenost s budováním mezinárodních značek s fyzickým produktem, praktické know-how se škálováním marketingu, operativy i týmu. Jsme opravdu vděční, že na jejich příběh můžeme navázat tím naším a moc nás to motivuje, protože Česko potřebuje nový mezinárodní úspěch ve světě značek,“ doplňuje Šejdová.