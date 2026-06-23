Jen náhoda? V únoru upekl obří byznys s OpenAI, teď Amazon stopnul nelichotivý film o Altmanovi a Muskovi
Scénář snímku Artificial označuje Sama Altmana za jednoho z nejmanipulativnějších lidí na planetě. A Amazon dle všeho nechtěl riskovat problémy.
Měl to být nejzajímavější byznysový film za poslední dobu, duchovní nástupce oscarového hitu Sociální síť, který místo zrodu Facebooku zachytí nástup umělé inteligence. A místo Marka Zuckerberga měl sledovat kroky Sama Altmana, šéfa OpenAI, či Elona Muska. Snímek z produkce Amazonu s názvem Artificial měl nakročeno k tomu, aby se v příštím roce stal tahákem a horkým kandidátem na filmové ceny. Místo červených koberců se však kolem něj na více frontách rozhořela zákulisní válka.
Všechno přitom běželo podle plánu. Amazon MGM Studios do projektu napumpovaly zhruba 40 milionů dolarů a film byl prakticky hotový. Režisér Luca Guadagnino už měl za sebou dokonce testovací projekce ve čtyřech městech, které u diváků sklidily velmi vřelé ohlasy.
Interní plány Amazonu dle The New York Times počítaly s tím, že snímek pošle do kin v první půlce příštího roku, byť se v jiných médiích mluvilo ještě o tomto roce. Jenže letos v červnu, pouhé čtyři měsíce poté, co Amazon podepsal s OpenAI dohodu o vývoji umělé inteligence a využívání cloudových služeb za desítky miliard dolarů, zasáhl šéf zmíněné filmové divize Mike Hopkins a rozjetý vlak zastavil.
Proč? Oficiální prohlášení Amazonu se drželo střídmé linky. „Chováme k tvůrcům a režiséru Lucovi Guadagninovi jako k oceňovanému filmaři nejvyšší respekt a obdiv. Myslíme si ale, že pro film bude lepší, když ho vydá jiné studio. Úzce spolupracujeme s filmařským týmem, abychom pro něj našli nový domov,“ stojí v něm.
Skutečné důvody tohoto kroku jsou však podle zákulisních informací poněkud jiné. Jak bylo zmíněno, v únoru letošního roku Amazon uzavřel strategické partnerství právě s OpenAI. Součástí této dohody je astronomická investice Amazonu ve výši 50 miliard dolarů do vývoje generativní AI a vlastních modelů. Na oplátku se OpenAI zavázala utratit během osmi let 100 miliard dolarů za cloudové služby a začne využívat procesory navržené přímo Amazonem.
Zápletka Artificial se zaměřuje na citlivé téma, a sice na divoký týden z konce roku 2023, kdy správní rada OpenAI nečekaně vyhodila Sama Altmana z pozice generálního ředitele, aby ho o pár dní později vzala zpět. Podle lidí, kteří měli možnost vidět ranné verze scénáře nebo finální sestřih, film rozhodně není k hlavním aktérům lichotivý. Altman je v něm vykreslen jako manipulativní intrikán, který cynicky odklonil OpenAI od jejích původních charitativních a neziskových cílů, jen aby pro sebe získal absolutní moc a bohatství.
Ve snímku se objevuje i celá plejáda známých tváří technologického světa včetně šéfa Microsoftu Satyi Nadelly nebo šéfa Anthropicu Daria Amodeie. Klíčovou roli v celém dramatu hraje také Elon Musk. Ani ten však z filmu nevychází zrovna sympaticky, spolu s Altmanem patří podle diváků z testovacích projekcí k těm vůbec nejméně snesitelným postavám celého příběhu, dodává portál Variety.
Zatímco Amazon dává od filmu ruce pryč, agentura CAA, která zastupuje režiséra Guadagnina, už začala hotové dílo promítat konkurenčním studiím v Los Angeles. Nicméně velcí hráči jako Netflix nebo Warner Bros. se k němu také nemají a dá se spekulovat, že ze stejného důvodu jako Amazon. Mezi vážnými zájemci tak momentálně zůstávají menší distribuční společnosti.
Tento vývoj plně dokresluje atmosféru, která údajně v současnosti Hollywood svírá. O své zkušenosti vyprávěl například uznávaný scenárista Aaron Sorkin, který na letošní podzim chystá snímek The Social Reckoning, přímé pokračování svého hitu o šéfovi společnosti Meta Marku Zuckerbergovi. „Zatím se nám neozval nikdo kromě jejich právníků, kteří nám jen vzkázali: ‚Dávejte si pozor,“ prozradil.