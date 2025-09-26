Tažení českých miliardářů fotbalem vrcholí, plzeňskou Viktorii ovládne zbrojař Michal Strnad
Třiatřicetiletý miliardář, který aspiruje na post nejbohatšího Čecha, získá v klubu, který patří do české top 3, majoritu.
Už nějakou dobu se v byznysových kruzích spekulovalo o tom, že zbrojařský magnát Michal Strnad koupí fotbalový klub Viktoria Plzeň – ostatně kolegové z nejvyšších miliardářských pater Daniel Křetínský a Pavel Tykač už své kluby mají. Západočeský klub byl zároveň jedním z posledních, který byl k mání a který by svými ambicemi odpovídal ambicím Strnada juniora. Ty jsou totiž jen ty nejvyšší. Nyní se to stalo skutečností, třiatřicetiletý majitel skupiny CSG bude oficiálně většinovým vlastníkem plzeňské Viktorky.
Strnadův vstup do fotbalu potvrzuje trend posledních let. Český fotbal se těší velkému zájmu lokálních miliardářů, přičemž jen letos získaly nového majitele Teplice v Milanu Kratinovi z Accolade, Dukla Praha v Matěji Turkovi nebo Pardubice v Karlu Pražákovi. Plzeň tak přibyla k portfoliu klubů, které vlastní nejbohatší Češi – od Slavie s Pavlem Tykačem přes Spartu s Danielem Křetínským až po Liberec s Ondřejem Kaniou.
Třiatřicetiletý Strnad je podle Bloombergu aktuálně na 167. místě žebříčku nejbohatších lidí světa s jměním dosahujícím zhruba 16 miliard dolarů, tedy více než 330 miliard korun. Jeho průmyslová skupina CSG se za posledních několik let proměnila v globálního hráče obranného průmyslu, který těží z vysoké poptávky po vojenské technice v souvislosti s konfliktem na Ukrajině.
„Viktoria Plzeň je klub s bohatou historií a obrovským významem pro město Plzeň i celý region,“ uvedl Strnad v oficiálním prohlášení a dodal: „Je mi ctí stát se součástí tohoto fotbalového příběhu a navázat na skvělou práci, kterou klub v minulosti odvedl.“ Strnad bude v klubu držet majoritu, svůj podíl si ale uchová i dlouholetý vládce Viktorky Adolf Šádek, který patří zároveň k nejvlivnějším postavám tuzemského fotbalu. Minoritním akcionářem zůstává i švýcarský podnikatel Martin Dellenbach.
Klub patří mezi nejúspěšnější české fotbalové celky, za posledních patnáct let celkem šestkrát získal ligový titul a čtyřikrát se probojoval do Ligy mistrů. V nejprestižnější evropské soutěži se utkal s giganty jako Real Madrid, FC Barcelona či Bayern Mnichov. V předvečer oznámení nové majetkové struktury odehrála Plzeň úvodní utkání Evropské ligy, v němž remizovala 1:1 na hřišti Ferencvárose Budapešť.
Adolf Šádek, který prozatím zůstává klíčovou postavou plzeňského klubu, vítá změnu majitele. „Jsem šťastný, že Viktoria Plzeň získává silného českého majoritního vlastníka, který vybudoval globální průmyslovou skupinu se silnými kořeny v České republice,“ řekl letitý šéf klubu.
Akvizice je Strnadovu soukromou investici, nikoli součást jeho průmyslové skupiny. „Jedná se o soukromou investici Michala Strnada, nikoliv průmyslově-technologické skupiny CSG,“ upřesnil tiskový mluvčí Jaroslav Martínek. Viktoria tak nebude začleněna do zbrojařského holdingu, který působí v Evropě i v USA, kde koupil například muničku Vista Outdoor.
Strnadova skupina CSG se za posledních několik let proměnila v jednoho z největších evropských výrobců munice a vojenské techniky. Pololetní výsledky jeho holdingu ukazují čísla, která by mu záviděl lecjaký světový obr. Tržby dosáhly 2,8 miliardy eur, tedy zhruba 70 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o čtvrtinu. A je pravděpodobné, že letos dosáhne na milník 150 miliard korun na konci roku.
Provozní zisk EBITDA (před zdaněním, úroky a odpisy) vzrostl ještě rychleji, o 27 procent na 777 milionů eur (v přepočtu 19 miliard korun). Jen pro srovnání: za celý loňský rok CSG v hrubém vydělalo 1,1 miliardy eur a utržilo 4 miliardy eur.