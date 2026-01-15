K Antonínovým pekařstvím přibyla i první kavárna. Je sympaticky klidná a dáte si tu i chleba s vajíčkovkou
Do rodiny oblíbených pražských podniků přibyl nový člen – první kavárna. Osvědčené Antonínovy laskominy si tu vychutnáte hezky v klidu.
Rušná Antonínova pekařství už dobře známe, ve Vršovicích si teď ale můžete zajít i do naopak velmi poklidné Antonínovy kavárny. Schovává se na zapadlém rohu v Košické ulici a v nabídce má výběr z toho, na co jsme z podniků Antonína Kokeše zvyklí. Na rozdíl od nich si tu ale příjemně posedíte, jak dlouho chcete. Co dalšího byste o ní měli vědět?
Antonínova pekařství jsou malý pražský fenomén. To vůbec první otevřel zakladatel papírenského a herního kolosu Albi Antonín Kokeš už v roce 2014 u náměstí Jiřího z Poděbrad. O malé pekárně se rychle začalo mluvit a na tamní čerstvě pečené buchty, rohlíky či chleba se stály fronty a večer už často nebyly.
Dnes je v Praze pekáren už šest a patří mezi ně opulentní provoz na náměstí Míru, jehož interiér ze všeho nejvíc připomíná prvorepublikové kavárny. Na samém sklonku loňského roku ke všem těmto lidmi bzučícím provozům přibyl jejich pravý opak a trochu jiný koncept – první Antonínova kavárna.
Jak její název napovídá, je to místo určené k tomu, abyste v něm poseděli. Nefrekventovaný roh vršovických ulic Košická a Černomořská k tomu úplně vybízí. A dát si tu můžete to neosvědčenější, co Antonínova pekařství nabízí – chleba s vajíčkovou pomazánkou, obložené kousky nebo slané šneky a taky sladké klasiky jako buchty, orlické šátečky nebo koláče a několik dortů.
K pití je k mání samozřejmě káva, ale taky matcha, čaj i pivo a víno včetně toho perlivého a pár základních drinků: Aperol Spritz, Hugo Spritz, Mimosa. A i když tu není žádná prodejna pečiva s sebou, pokud budete chtít chleba, zeptejte se obsluhy. Pár k prodeji jich vždycky mají. Letos si Antonín Kokeš plánuje dát s otevíráním nových podniků pauzu, přednost má prý stabilizace těch stávajících.