Kam na pivo? V Praze se vylouply dvě retro hospody, které vás vezmou zpět do studentských let

Taky jste se jako studenti sházeli v relativně strohých hospodách s nádechem punku? Pokud ano, potěší vás dva nové podniky v Praze.

u-brisku
Foto: CzechCrunch
Nový cafe bar U Bříšků
Moderní výčepy jsou fajn, taky se vám ale někdy zasteskne po jednoduchém podniku s nádechem punku, kam jste si skočili po přednáškách na pivo? Jeden takový nedávno otevřel v centru Prahy – a jen o pár ulic dál ještě další, který k retro hospodskému přidává i retro kavárenský vibe. Co byste o nich měli vědět?

Jméno: U Bříšků

Adresa: Betlémská 5, Praha 1

Typ podniku: hospoda & cafe bar

Otevírací doba: pondělí–neděle, 17:00–23:00

Parta, která stojí za oblíbenou venkovní destinací Baden Baden na Štvanici, rozjela i vlastní kamenný podnik. Roztomilé jméno U Bříšků nese podle rodiny, jež kdysi vlastnila dům na kraji Starého Města, kde sídlí. V nevelkém prostoru si dáte hlavně něco k pití, od kafe přes pivo až po drinky. Místní signature se jmenuje příznačně Tummy a jde o mix rumu, jablečného moštu, citronového sirupu a medu.

K jídlu je tu jen pár drobností na baru, zato odkudkoliv budete moci obdivovat nafukovacího panáka pana Bříška a nostalgicky vzpomínat – pokud je vám 30+ –, jak jste do podobných podniků chodili, když jste ještě byli na škole.

u-brisku-2
Foto: CzechCrunch
U Bříšků si dáte plzeň i speciály

Jméno: IV

Adresa: Bartolomějská 13, Praha 1  

Typ podniku: výčep & bar

Otevírací doba: pondělí–neděle, 17:00–03:00

Ještě větší retro zažijete o pár ulic dál v Bartolomějské, kde na místě někdejších klubů Zázemí nebo Vzorkovna otevřela IV. Hospoda se odkazuje k tomu, že v ulici sídlilo IV. oddělení policejního ředitelství, přezdívané „Pražská čtyřka“ a známé z případů rady Vacátka. Zároveň ale tak trochu evokuje to, co vám při spojení slov čtyřka a hospoda naskočí.

Byla by ale škoda se tím nechat odradit – IV se snaží nabídnout to zajímavější, co je pro tento druh podniků momentálně k mání. V nostalgicky strohém interiéru tak můžete posedět nad sklenicí budvaru, ale taky výtvorů pivovaru Clock, dát si některý z místních gin & toniců nebo třeba panáka z Palírny Radlík. K jídlu si tu ale objednáte zejména chipsy Pringles. A pozor, různě psaných „čtyřek“ je v Praze víc!

iv

Foto: CzechCrunch

iv-1
iv-4
iv-3

