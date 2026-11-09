Kam v Česku na nejlepší kávu? Podle návštěvníku z celé Evropy rozhodně do Brna
Uživatelé aplikace European Coffee Trip vybrali nejlepší kavárny v Česku. Doporučují tasting studio nebo podnik ve stylu sedmdesátých let.
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Pokud si potrpíte na dobrou kávu, určitě máte ve svém okolí už vyhlídnuté ty nejlepší kavárny. Co ale dělat, když vyrazíte na dovolenou do jiného města, nebo dokonce do jiné země? Právě v takovém případě můžete použít aplikaci European Coffee Trip. Český projekt původem z Brna už 12 let pomáhá objevovat kavárny s výběrovou kávou po celé Evropě. Jde o průvodce kaváren s lokacemi, fotkami, nabídkami a také články o kávě. Za minulý rok ji využilo přes 260 tisíc uživatelů a přes šest a půl tisíce majitelů podniků.
Aplikace každý rok nechává své uživatele hlasovat o těch nejlepších kavárnách a teď přišla s výběrem z Česka. Do letošního hlasování se zapojilo rekordních 30 tisíc uživatelů z celé Evropy. Sedm z deseti příček žebříku obsadily kavárny z Brna. Vedle Česka pak sestavili žebříček ještě v dalších 37 zemích Evropy. Po Česku a Slovensku uživatelé nejvíce hlasovali v Německu, Polsku nebo Itálii. A která místa tedy v Česku vyzkoušet?
Hrnček (Brno)
Vítězem českého žebříčku se stala brněnská kavárna, která je v aplikaci už pár let. Jozef Boháč ji založil v městské části Komárov na konečné zastávce tramvaje číslo 12. Tehdy šlo ještě o malou dřevěnou boudu, dnes už jsou v plnohodnotné kavárně a rozrostli se dokonce o vlastní pražírnu dříve známou pod názvem Liškafé. Kromě klasické výběrové kávy nabízí i experimentální způsoby zpracování s různými chuťovými profily.
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Au Lait espresso bar (Brno)
Jde o zajímavý koncept, který kombinuje kvalitní kávu s dobrým vínem. Kousek od centra v boční ulici Gorkého se skrývá espresso bar, který prodává výběrovou kávu a také přírodní víno z Natural Wine Shopu. Místo slouží k degustaci i jako prodejna. Samotný prostor uvnitř není velký, a tak si zákazníci často sedají i na okno s pěkným výhledem do ulice. Za myšlenkou stojí dvojice Jan Židů a Tomáš Nossek, kteří už dříve spolupracovali na sezónním stánku Tyjátr, ale koncem minulého roku otevřeli Au Lait espresso bar, kde můžou kávu i víno prodávat celý rok.
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Industra Coffee (Brno)
Jak název napovídá celá kavárna je stylizovaná do industriálního designu, kafe si tak dáte pod odhalenými stropy a mezi regály si po kafi můžete zahrát ping pong. Jejich nejstarší kavárnu najdete v brně v Židenicích, ale už se rozrostli i o dvě pobočky, které najdete v Praze, konkrétně v Nuslích a Holešovicích. Dvojice, která kavárnu už v roce 2013 založila, předtím pracovala dva roky v prestižních londýnských kavárnách Taylor Street Baristas a Prufrock Coffee. Součástí podniku je i pražírna, která nabídne kávu praženou na espresso i na filtr.
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Kvartýr espresso bar (Ústí nad Orlicí)
Nejvýš se z mimobrněských kaváren umístil Kvartýr espresso bar, který najdete na ulici na T. G. Masaryka v centru Ústí nad Orlicí. Hned na první pohled zaujme svým designem, taky aby ne, když majitelkou je bytová designérka. Původně mělo jít o její kancelář, ale vzhledem k tomu, že s partnerem měli oba blízký vztah ke kávě a jejich dosavadní profese jim příliš neříkali, rozhodli se z malé místnosti udělat výběrovou kavárnu.
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Lajka žije (Ostrava)
Teď se přesuneme skoro přes celou republiku do centra Ostravy. Tam lidé nejlépe ohodnotili kavárnu, která vás také zaujme na první pohled. Jakmile tam vkročíte, budete si připadat, jako kdybyste se přesunuli do sedmdesátých let. Kromě samozřejmě kvalitní kávy je podnik známý svými snídaněmi a také obchodem s vintage oblečením, které je ze stejné doby jako výzdoba i nábytek kavárny. Zajímavostí je, že v kavárně pravidelně potkáte i pár psů.
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Mazelab Tasting studio (Praha)
Z Prahy se do výběru dostal dejvický podnik, kam určitě nepřijdete pracovat nebo si číst stejně jako si tu neobjednáte cappuccino. Jde totiž o Kávovou laboratoř a tasting studio, kde můžete ochutnat nejrůznější varianty a namíchat si tu nejlepší kávu přímo pro sebe. Vyberete si konkrétně, jaká zrna chcete, jak je chcete připravit a jestli si do kávy přidáte mléko. Zároveň si tu připlatíte, protože si můžete vybírat i zrna, která stojí i desítky tisíc korun za kilo. Nicméně majitelé nabízejí v Praze i další čtyři kavárny, kam už klidně na pracovní schůzku zajdete, například Cafefin na Vinohradech nebo Format Coffee v Holešovicích.
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Monogram Espresso Bar (Brno)
Monogram je další malá brněnská kavárna s minimalistickým interiérem, kterou najdete pět minut chůze od vlakového nádraží. Espresso bar dokonce nedávno začal pražit svou vlastní kávu. Jeho zvláštností je, že podnik pravidelně pořádá kurzy pro baristy nebo jen kávové nadšence, kteří se tak můžou naučit sami připravit výběrovou kávu.
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Pikola (Brno)
Další původem moravská kavárna, která už se rozšířila i do Prahy ale také do Olomouce nebo Ostravy. Na žebříčku se umístila pobočka v Brně byť byla historicky otevřena až jako třetí, úplně první espresso bar Pikoly totiž založil Jiří Geisel ve svém domě v Šumperku u Jeseníků. V Šumperku mají stále pražírnu, která zásobuje všech jejich osm poboček. I tak zůstává Pikola rodinným podnikem a Geisel po svých dvou synech každý rok pojmenovává limitované kávové směsi.
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QB coffee roasters (Brno)
QB coffee roasters najdete na kraji širšího centra Brna ve Veslařské ulici a vyplatí se tam vyrazit především v létě. Kavárna se totiž nachází hned vedle hlavní brněnské cyklostezky a má obrovskou venkovní zahrádku u řeky mezi stromy a loděmi. Ale za návštěvu stojí i v zimě, kdy si můžete dát jejich vlastní praženou kávu a vybrat z bohaté nabídky domácích dortů.
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Stav se Espresso Bar (Brno)
Poslední kavárnu výběru najdete na konečné zastávce tramvaje číslo devět v Brně Židenicích, kdysi šlo o celnici, kterou majitelé zrekonstruovali do moderního espresso baru. Ten je plný květin a všelijaké zeleně a díky velkým oknům i dost prosvětlený. Navíc jsou v celém podniku zakázané notebooky, takže si opravdu musíte vychutnat interiér a především skvělou kávu, která získala minulý rok v hlasování uživatelů aplikace první místo.