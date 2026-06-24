Kdo přijde po TMBK, GymBeam nebo Ecohausu? Czech Social Awards 2026 otevřely letošní nominace
Nový ročník cen pro nejvydařenější projekty na sociálních sítích má šestnáct kategorií. Do konce srpna můžete pomoci nominovat ty nejlepší tvůrce.
Prestižní ocenění v oblasti sociálních sítí Czech Social Awards oficiálně zahajuje svůj dvanáctý ročník. V minulých letech si skleněné trofeje odnesli například satirik TMBK, projekt Ecohaus, záchranář Marek Dvořák, Policie ČR, Čestmír Strakatý nebo Nikol Leitgeb. Nyní se otevírá možnost rozhodnout o tom, kdo na jejich úspěchy naváže letos.
Nominační fázi oficiálně spustili pořadatelé na webových stránkách, kde je možné až do konce srpna zadávat tipy na osobnosti, tvůrce, značky, kampaně, projekty nebo iniciativy, které v uplynulém období v digitálním prostoru nejvíce rezonovaly. „Celý letošní ročník výrazně reflektuje aktuální podobu digitální tvorby, rostoucí význam komunit i nové možnosti, které do online komunikace přináší umělá inteligence,“ říká zakladatelka ankety Michaela Derynková a dodává, že ji digitální tvůrci každý rok překvapují svou kreativitou a schopností posouvat hranice.
„Letos chceme ještě více akcentovat roli technologií a komunit, které mění způsob, jakým spolu komunikujeme. Těšíme se na všechny nominace, které nám ukáží to nejlepší z českého internetu za uplynulý rok,“ vysvětluje.
Letošní ročník už tradičně podporuje a všechny oficiální akce uvádí moderátorka Zorka Hejdová. „Vážím si lidí, kteří dokážou na sítích systematicky tvořit obsah, který má smysl a dopad,“ říká s tím, že to znamená spoustu mravenčí práce, která často není vidět a přitom je mnohdy společensky prospěšná.
Pořadatelé i letos reagují na aktuální trendy a představují nové kategorie. Mezi hlavní novinky patří sekce Sport & komunita, která ocení sportovní kluby, organizace, projekty nebo iniciativy, jež prostřednictvím digitální komunikace spojují lidi kolem pohybu, podporují aktivní životní styl a vytvářejí silnou komunitu. Nově se představí také kategorie AI, zaměřená na kreativní využití umělé inteligence v digitální tvorbě.
Dvanáctý ročník zároveň přináší silnější propojení tvůrců s komerčním sektorem. Ve spolupráci se známými značkami vznikly tři partnerské kategorie jako Nuna Baby Award zaměřená na témata spojená s dětmi a rodičovstvím, Dermacol Beauty Award spojená s péčí o krásu a estetiku nebo Philadelphia Food Award určená originálním food tvůrcům.
Základní kategorie Czech Social Awards 2026
- Osobnost roku: Ocenění pro osobnost, která se během uplynulého roku významně podílela na formování a obohacení prostoru na sociálních sítích.
- Podcast: Ocenění pro podcast, který vyniká svou kvalitou, originalitou a schopností oslovit i aktivně zapojit své posluchače.
- Digitální tvůrce: Ocenění pro tvůrce, který exceluje ve formátu krátkých videí (Reels, TikTok) díky originalitě, kreativitě a silnému dopadu na publikum.
- Zábava: Ocenění pro tvůrce, jehož tvorba vyniká originalitou, kreativitou a mimořádnou schopností rezonovat s publikem.
- Společenský dopad: Ocenění pro projekt, organizaci nebo iniciativu, které prostřednictvím digitální komunikace přispívají k pozitivní společenské změně.
- Sport & komunita: Ocenění pro sportovní klub, organizaci, projekt nebo iniciativu, které prostřednictvím digitální komunikace spojují lidi kolem pohybu a budují komunitu.
Kromě šesti základních kategorií vyhlásil letošní ročník soutěže další tři partnerské kategorie a sedm komerčních. Více na www.czechsocialawards.cz.
Vítězové si i letos odnesou unikátní trofeje z českého skla, které navrhla a vyrobila sklářská značka Klimchi. „Propojení tradičního českého sklářského řemesla s moderním digitálním světem odráží záměr ocenit tvorbu postavenou na originalitě a osobitém rukopisu,“ říká o spolupráci Michaela Derynková.
Zakladatel Klimchi Lukáš Klimčák k tomu dodává, že ručně tvarovaná a broušená trofej v sobě organicky propojuje dynamiku sociálních sítí s poctivým tradičním řemeslem. „Design sošky znázorňuje samotnou myšlenku, se kterou tvůrci na sociální sítě vstupují, zatímco matné sklo kolem symbolizuje proces, kterým se tato myšlenka šíří dál do světa,“ popisuje Klimčák.
Po ukončení srpnové nominační fáze vybere finální nominace odborná porota složená ze zástupců médií, marketingu, akademického prostředí i držitelů ocenění Czech Social Awards z minulých let. Zasednou v ní například děkan Fakulty multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Pepa Kocourek, Petra Koudelková z Katedry marketingové komunikace a public relations na FSV UK, Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti nebo spoluzakladatel CzechCrunche Václav Bedřich.
O vítězích jednotlivých kategorií pak definitivně rozhodne veřejnost v online hlasování. Jména oceněných budou oznámena během slavnostního finálového večera, který se uskuteční 12. listopadu v prostorách Mercedes-Benz Saga Praha.