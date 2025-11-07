Kdy uvidíme ženu na startu Formule 1? Překážkou není ani tak talent, ale spíš systém
Dokud bude motorsport vnímaný jako „mužská záležitost“, šance na změnu jsou malé. Přibývá ale iniciativ, které bourají předsudky.
Na světě je jen málo sportů, kde můžou ženy závodit s muži ve stejné disciplíně a za stejných podmínek. Mezi nimi třeba jezdectví a motorsport. A i když v obou figurují obě pohlaví ve stejných žebříčcích, o opravdové rovnosti se mluvit nedá. Živé koně teď nechme stranou. Paradoxně málokde se ujalo spojení „mužský sport“ tak silně jako v prostředí, které má potenciál být otevřené všem bez rozdílu – u nejsilnějších aut světa.
Poslední žena stála na startu Velké ceny Formule 1 v 70. letech. Hlavní důvody? Oproti mužským kolegům tráví ženy méně času na trati, chybí jim komplexní specializovaný trénink, postrádají vzory, které by mohly následovat, a sponzoři se do nich bojí investovat. Přidejme přetrvávající stereotypy, které přímo ovlivňují, jaké šance dívky hned na začátku potenciální kariéry dostanou, a fakt, že většina z nich končí po pár letech. Výsledek je jasný: slabý talent pool a prakticky nulová šance prorazit na vrchol.
V rozhovoru pro show Today na NBC to trefně popsal jezdec F1 ze stáje McLaren Lando Norris: „Ve Formuli 1 je jen dvacet míst a každý jezdec na světě se snaží jedno z nich získat. I pro muže je neuvěřitelně těžké se sem dostat, není to jako ve fotbale, kde existují desítky top týmů. A když vezmeme v úvahu, že motorsportu se od dětství věnují tisíce kluků, zatímco dívek je jen zlomek, šance jsou bohužel jasně proti nim. Vůbec nejde o nedostatek talentu, ale o čísla. Klíčem je dostat do motorsportu víc dívek v mladém věku – jedině tak se časem dočkáme i více žen ve Formuli 1.“
Od roku 1958, kdy ředitel závodu v Monze údajně zakázal italské závodnici Marii Terese de Filippis start s odůvodněním, že „jediná helma, která ženám patří na hlavu, je ta u kadeřníka“, se věci přece jen začaly trochu hýbat. V posledních letech sledujeme několik iniciativ, které se snaží obnovit rovnováhu mezi mužským a ženským zapojením do motorsportu.
Patří mezi ně ženská série F1 Academy přímo pod hlavičkou F1, program FIA Girls on Track a také ambiciózní globální projekt s českými kořeny More than Equal, který spoluzaložili bývalý pilot F1 David Coulthard a český podnikatel Karel Komárek. Ten ho podporuje prostřednictvím skupiny Allwyn, jejíž součástí je i společnost Sazka.
Právě More than Equal stojí za velkým komplexním průzkumem, ze kterého vycházejí i výše popsané překážky a který je aktuálně jediný svého druhu na světě. Jak popisuje COO projektu Michal Brabec, výzkum trval skoro rok a celá agenda projektu z těchto dat vychází: „Dělali jsme rozhovory s klíčovými stakeholdery, s bývalými závodníky a závodnicemi, rodiči závodníků i fanoušky, abychom pochopili, kde bariéry leží. Výsledkem byl jasný závěr – pokud chceme opravdu podpořit ženy v kariéře a dostat je až na grid startu Velké ceny F1, musíme vytvořit vlastní program pro rozvoj jezdkyň, který bude cíleně postavený na potřebách žen a na realitě ženského sportu.“
More than Equal je mezinárodní iniciativa s jasným cílem – během příští dekády dostat ženu na vrchol F1. Funguje jako nezávislá organizace, která vyhledává mladé jezdkyně a dlouhodobě je podporuje. „V motorsportu neexistuje globální databáze jezdců, takže jsme si museli postavit vlastní. Sledujeme a analyzujeme globální data a výsledky závodníků i závodnic a z nich pak dokážeme vyfiltrovat dívky, které mají potenciál. Každá pak dostane digitální profil a spolu s jejími rodiči pravidelně hodnotíme progres – když roste, dostává od nás komplexní podporu a bezpečné prostředí, které jí v kariéře většinou chybí,“ popisuje Lauren Forrow, která v More than Equal vede program rozvoje mladých závodnic.
Program dívkám už od raných fází kariéry pomáhá projít stejným systémem jako chlapcům – jen s podporou, kterou dosud neměly. Od datové analýzy výkonu přes fyzickou a mentální přípravu až po hledání partnerů. Lauren Forrow zároveň dodává, že aby nastala v prostředí F1 opravdová revoluce, jsou potřeba partneři.
Pro More than Equal jsou to dnes právě společnost Allwyn, automobilová stáj McLaren a samotná organizace Formule 1. Projekt zároveň nedávno oficiálně představil svůj Advisory Board, ve kterém jsou taková jména jako CEO McLarenu Zak Brown nebo bývalá profesionální závodnice a současná ředitelka F1 Academy Susie Wolff.
Hledání sponzorů je přitom jedním z velkých úskalí na cestě za ženským úspěchem. „Motorsport je finančně extrémně náročný. Rodiče většinou zvládnou zafinancovat karting, někdy i první kroky ve Formuli 4. Ale všechno, co přijde dál, už stojí miliony eur ročně,“ popisuje Michal Brabec.
„Bez partnerů a silného zázemí je prakticky nemožné se v kariéře posunout a dívky to mají v tomto směru těžší. Nemají za sebou příklady úspěšných žen ve Formuli 1, takže pro sponzory představují větší riziko. Vsadit na kluka je pro značky jednodušší, protože už vědí, že to může fungovat. To je důvod, proč se dívkám partneři shánějí mnohem obtížněji,“ dodává.
Mise More than Equal je každopádně během na dlouhou trať. „Musíme začít už u mladších dívek v motokárách, kde jsou výsledky ještě vyrovnané a dívky dokážou porážet kluky. Nemůžeme závodnici vzít a rovnou přesunout do Formule 4. Musíme ji připravit tak, aby byla opravdu kompetitivní – fyzicky, mentálně i technicky. Motorsport totiž není systémový jako třeba olympijské sporty, je to velmi komplexní prostředí, které je těžké na orientaci jak pro závodnice, tak pro jejich rodiče. O to důležitější je mít jasnou cestu, protože jen tak dokážeme vyrovnat rozdíly a připravit jezdkyně na vyšší série,“ říká Michal Brabec.
Projekt More than Equal se zaměřuje hlavně na rozvoj samotných závodnic, existují ale i bariéry, které je nutné změnit systémově. Monoposty byly dlouhodobě navržené podle mužského těla – od šířky volantu po vzdálenost pedálů –, a pro dívky tak byly často fyzicky náročnější na ovládání. I to se ale začíná měnit.
FIA už připravuje novou generaci formulí F2 a F3, kde se počítá s širším rozsahem tělesných proporcí jezdců a s posilovačem řízení. Jak vysvětlil prezident FIA Mohammed Ben Sulayem: „Pokud chceme, aby motorsport byl skutečně inkluzivní, musíme začít u samotného designu vozů. Nesmí existovat žádná skrytá technická bariéra, která by dívkám bránila v cestě nahoru.“
Michal Brabec to celé uzavírá výstižným přirovnáním: „Vzpomeňme si, když se o ženském fotbale mluvilo jen jako o příležitosti, ale nikdo se mu nevěnoval. Byl to naprosto nerozvinutý sport – a dnes na ženském mistrovství Evropy vidíte statisíce diváků během pár týdnů. Stejně tak v první polovině 20. století ženy nesměly běhat maraton nebo boxovat – prostě to nebyl sport ‚pro ně‘. A dnes je to samozřejmost. Motorsport je na stejné křižovatce. Je jen otázkou času, kdy se to změní i tady. It’s not a man’s world anymore.“
