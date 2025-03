Formule 1 boří hranice sportu. Láká luxusní značky, má vlastní seriál a mezi fanoušky jí přibývají ženy

Uložit 0

Formule 1 už dávno není záležitostí jen pro nadšence motorsportu – stal se z ní globální fenomén s popkulturním přesahem, kterému fandí stovky milionů lidí. Živým důkazem může být Lewis Hamilton, který v poslední době vzbudil rozruch ve sportovním i mediálním světě. Mohl za to jeho nedávný přestup z Mercedesu do Ferrari, ale taky fakt, že britský pilot začal spolupracovat s populární módní značkou Lululemon. A začátkem března se dokonce objevil na obálce časopisu Time. Chapadla Formule 1 ale sahají ještě dál a stále více baví i ženy, které už nyní tvoří dvě pětiny fanoušků.

Že je popularita královny motorsportu na vzestupu, dokazuje i nedávná premiéra monopostů pro sezónu 2025. Týmy během společného večera v londýnské O2 Areně ukázaly především své nové vozy, ale akce se snažila překračovat hranice sportu, a tak její součástí byly třeba i koncerty zpěváka Machine Gun Kellyho nebo kapely Take That. Celá událost připomínala něco mezi uvedením hollywoodského blockbusteru a poločasem Super Bowlu, dosud přitom stáje odhalovaly monoposty na soukromých akcích.

Ačkoliv má teď F1 jen na Instagramu téměř 33 milionů sledujících, za jejím vzestupem se skrývá víc než pouhá přitažlivost sportu pro uživatele sociálních sítí. Jestli je totiž jedno slovo, které Formuli 1 vystihuje, budou to hned po rychlosti bezesporu peníze. Ty se kolem ní točí ve vysokých částkách – třeba hodnota průměrného sponzorského kontraktu týmu dosahovala loni více než 5 milionů dolarů (v přepočtu 115 milionů korun).

Zvučná jména pilotů sice táhnou, ale jsou to často právě sponzoři, kdo do určité míry přitahuje nové fanoušky. Přitom i samotné sponzorství se proměnilo. Zatímco v dřívějších letech dominovaly reklamním plochám na vozech a okruzích automobilové nebo petrochemické společnosti, dnes je převálcovaly technologické giganty, kryptoměnové platformy či luxusní značky.

Kromě letecké společnosti Qatar Airways, kryptoměnové burzy Bybit nebo luxusní kosmetiky Charlotte Tilbury se tak ve Formuli 1 začaly více angažovat třeba značky Adidas nebo Louis Vuitton. Ten má sice v motorsportu dlouhou tradici, ale letos se jeho logo objeví i na pneumatikách monopostů.

Že za vzestupem F1 částečně stojí právě komerční partnerství se značkami, které mají přesah k obyčejným divákům, dokazuje i studie agentury Nielsen Sports. Podle ní se globální fanouškovská základna tohoto sportu mezi lety 2021 a 2024 rozrostla o 5,7 procenta na 750 milionů lidí. Jsou to přitom ženy ve věku 16 až 24 let, které tvoří nejrychleji se zvětšující demografickou skupinu v celkovém publiku. To ostatně už podle analytiků z 41 procent tvoří ženy.

Velký vliv má i netflixový dokumentární seriál Drive to Survive (v češtině Formule 1: Touha po vítězství), jehož sedmá série vyšla tento pátek. Už od svého debutu v roce 2019 přitom přesahuje formulový svět. Dramatizuje zákulisí sportu, odhaluje osobnosti jezdců i strategické hry týmových manažerů a vykresluje napětí v soubojích o podia a sponzory.

Možná i díky svému dramatickému náboji, kterým připomíná jakousi reality show, se stalo Drive to Survive oblíbeným u široké veřejnosti. Zmíněná studie analytiků z Nielsen Sports ukazuje, že Formuli 1 začalo díky seriálu sledovat až 35 procent diváků, přičemž se z většiny jednalo právě o ženy.

Přesto Formule 1 stále čeká na první ženskou jezdkyni v moderní éře. Tou poslední, která se objevila na startovní listině, byla Lella Lombardi v roce 1976. I proto byla před dvěma lety založena F1 Academy, iniciativa zaměřená na podporu mladých talentovaných žen ve světě motorsportu. Vede ji příhodně Susie Wolff, popularizátorka sportu a manželka Toto Wolffa, šéfa týmu Mercedesu.

Žen je ale ve Formuli 1 pořád obecně málo. Podle průzkumu stanice ESPN z roku 2021 tvořily sice 38 procent z tehdejších 569 zaměstnanců a zaměstnankyň vedení právě ženy, v jednotlivých týmech bylo ale jejich zastoupení výrazně nižší. To se však postupně mění.

Ve stáji Red Bullu působí v současnosti třeba Hannah Schmitz, a to rovnou jako hlavní strategická inženýrka. Laura Müller se zase začátkem roku stala historicky první závodní inženýrkou ve Formuli 1 a ve stáji Haasu bude spolupracovat s pilotem Estebanem Oconem.

Díky tomu všemu přitahuje dnes Formule 1 zájem rekordního počtu lidí – v sezóně 2023 se přišlo podívat jen na okruhy přes 6 milionů fanoušků. Největší příjmy pak vygenerovala Velká cena Las Vegas, která dosáhla téměř hranice miliardy dolarů.