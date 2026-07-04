Když kolem nejsou muži, ženy tolik nesoutěží, říká zakladatelka klubu, kde se dámy inspirují navzájem
Zkušená marketérka rozjela sérii uzavřených večerů Glow & Grow Nights pro ženy z byznysu, sportu i kultury. Nově zamíří i do Karlových Varů.
Denisa Mašková se dlouhodobě pohybuje v oblasti developmentu, v němž hrají historicky silnou roli muži. V rámci svého působení si uvědomila, že jí ale chybí prostor, kde by ženy nemusely hrát jen podle pánských pravidel. Nešlo jí o další networkingovou akci nebo ženskou konferenci, spíš o vytvoření komunity, která by se scházela opakovaně a budovala si mezi sebou důvěru. Proto založila projekt Glow & Grow Nights – 5 večerů, 5 jedinečných hostek a uzavřená skupina žen. „Ukázalo se, že když v místnosti nejsou muži, zmizí i potřeba soutěžit,“ popisuje zakladatelka.
První sérii setkání uspořádala ve vinárně Bokovka v Praze s hostkami, mezi nimiž byla CEO poradenské společnosti RSM Monika Marečková, návrhářka Beata Rajská, šéfka Volvo Car Šárka Heyna Fuchsová, vojenská psycholožka Helena Sováková nebo spoluzakladatelka DSC Gallery Olga Foglar.
„Vždy mě inspirovaly příběhy žen, které již mnohého dosáhly. Na Glow & Grow Nights vytvářím atmosféru, jako když si kamarádky povídají u kávy. Ptám se na lidské otázky a příběhy. A v této atmosféře se pak i ostatní ženy nebojí zeptat na to, co je opravdu zajímá,“ dodává Mašková.
Nově se projekt objeví i na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde pod partnerstvím společnosti Allwyn chystá speciální edici akce na střeše hotelu Thermal, a to v neděli 5. července, v pondělí 6. července a v pátek 10. července. Mezi účastnicemi budou režisérka Ester Geislerová, jejíž dokument Dvě deci tuše má na festivalu světovou premiéru, producentka Dagmar Sedláčková, jejíž film Karavan letos získal Českého lva za nejlepší snímek, herečka Klára Issová a dokumentaristka Helena Třeštíková.
Na podzim se pak otevře druhá uzavřená série, tentokrát v hotelu Andaz Prague. Půjde znovu o pět večerů s pěti úspěšnými dámami pro uzavřenou komunitu zhruba padesáti žen, které se budou scházet jednou za měsíc.