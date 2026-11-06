Kéž by aspoň takový film vznikl v Česku. I když je to slabý středověk, který naneštěstí připomíná Žižku
Recenze: Povstání za svobodu neboli Uprising je historický film, ve kterém je pár překvapivě povedených chvilek, ale bohužel víc těch slabých.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Každý, kdo někdy viděl středověký film nebo seriál, dobře ví, že ve 14. století ještě lidstvo nevynalezlo barvy. Všechno bylo šedivé a hnědé a všichni byli špinaví a zablácení… Přesně jako ve středověké filmové novince Povstání za svobodu, která právě zamířila do českých kin. Ba ne, žerty stranou. I když tenhle snímek není kdovíjak skvělý, i tak ve vás vyvolá postesknutí nad tím, že ani takové filmy u nás nevznikají.
Povstání za svobodu neboli v originále Uprising v hlavní roli s Andrewem Garfieldem (znáte ze Spider-Mana nebo Hacksaw Ridge) není ve výsledku nic moc film. Jestli chcete jednoduchý verdikt, jestli jít do kina, tak zní ne. Klidně si počkejte na nějaký stream. A to taky jen v případě, že jste fakt hladoví po jakémkoliv středověku. Pokud se ale chcete o filmu dozvědět něco víc – a taky si společně postěžovat, že ani takovéhle filmy v Česku nevznikají, čtěte dál!
Možná si teď ťukáte na čelo. Proč by nám mělo být líto, že u nás nevznikají slabé filmy? To by nám samozřejmě líto být nemělo. Ale mělo by nám být líto, že u nás nevznikají filmy středověké. Tedy o českém středověku. U nás, v zemi Přemyslovců, Karla IV., Kingdom Come, defenestrací a husitů. A taky v zemi barrandovských studií a filmového zázemí prověřeného mnoha zahraničními a historickými produkcemi.
Jistě, vše je otázka rozpočtu. Povstání za svobodu má přiznaných dvacet milionů dolarů, přes 400 milionů korun. To je na domácí poměry opravdu hodně. Nejdražší český film Žižka stál půl miliardy korun. Nicméně je taky slabší než Povstání. Oba filmy si jsou mimochodem extrémně podobné v otravném vyobrazení šedivého, špinavého středověku. I v lacinosti své akce. Novinka je ale přece jen o chlup chytřejší a výrazně méně akční.
Uprostřed Povstání za svobodu je několik překvapivě zajímavých chvil, které poskytují vcelku málo vídaný pohled na středověkou společnost. Titulní povstání je skutečnou rebelií vůči anglické šlechtě na konci 14. století, pro moderního diváka je zajímavé sledovat třeba to, že poddaní nechtěli prostě svrhnout feudalismus a všechny urozené pověsit nebo jim useknout hlavu. Naopak, svého krále až uctívali, chtěli ho zachránit před zkorumpovanými rádci. Jenže na každý dobrý nápad dává Uprising dva špatné.
Královská rada je složená ze záporáků, za které by se snad styděla i pohádka. Chybí snad jen to, aby se podívali do kamery a ďábelsky se rozesmáli. Události, které postavu Andrewa Garfielda uvrhnou na stranu povstalců, jsou také přehlídkou absurdního despotismu. Ale samotná revolta je vlastně zpracovaná celkem zajímavě. Vidíte různé směry, kterými by ji vůdci rádi vedli, jejich spory i nevyhnutelné vyvrcholení.
Jenže snad ve snaze zalíbit se k tomu film čas od času zcela zbytečně přidává trapnou akci. A i když pochod tisícovek vesničanů na Londýn občas vypadá impozantně, jejich střet s nepřáteli na paloučku zase velice lacině. Povstání za svobodu je prostě hrozně nevyvážený film. A na stranu spíš nepovedeného snímku ho definitivně převáží konec.
Nebudeme nic spoilovat, ale tak hloupě na sílu naroubovaný závěr (který vám prozradí anglický podtitul filmu – domyšlený nejspíš proto, aby snímku marně přidal dávku mainstreamovějšího lákadla) tady dlouho nebyl. Jenže navzdory všemu tomu hanění se při sledování nezbavíte toho dojmu, o kterém byla řeč na začátku.
Že je prostě škoda, že se v Česku nenajde rozpočet, štáb a námět na podobné zpracování nějaké kapitoly naší historie. Klidně i se všemi těmi nedostatky, které Povstání za svobodu má. Protože i tak je o něco lepší než zmiňovaný Žižka. Ale jasně, nejsme slepí, je to velký risk. O který se jednooký vojevůdce pokusil, ale kdovíjak mocně mu to nevyšlo. Kdoví, třeba překvapí chystaná dvoudílná Anežka. Do té doby se musí nadšenci chlácholit, že aspoň ve videohrách umí být český středověk světový.