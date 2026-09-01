Končí éra Tima Cooka. Z Applu udělal finanční monstrum a teď ho v neuvěřitelné kondici předává dál
Z manažera dodavatelského řetězce se stal muž, pod jehož vedením Apple čtyřnásobně zvýšil tržby. Hodnota firmy se pod Cookem zvedla na 14násobek.
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Právě dnes, 1. září 2026, dochází v čele Applu ke střídání. Tim Cook po patnácti letech předává místo generálního ředitele Applu Johnu Ternusovi, dosavadnímu šéfovi vývoje hardwaru. Pro celý technologický svět i běžné uživatele tím začíná napínavá podívaná. Všichni totiž budou sledovat, zda Ternus dokáže udržet při životě obrovsky výkonný stroj na peníze. Když totiž v srpnu 2011 nastupoval do čela firmy po zakladateli Stevu Jobsovi Cook, analytici prorokovali Applu pád. Měli ho za experta na logistiku a dodavatelské řetězce, kterému chybí vizionářský duch. Jenže se stal pravý opak.
Zatímco Steve Jobs naučil svět milovat eleganci a chytré telefony, Tim Cook z Applu vybudoval finanční mašinu. Když v roce 2011 začínal, tržní hodnota společnosti činila zhruba 350 miliard dolarů.
Dnes ji Ternusovi předává s hodnotou, která v červenci vystřelila až k těžko představitelným pěti bilionům dolarů. Z toho měli pochopitelně radost větší i menší investoři. Hodnota akcií totiž během Cookova kralování vyletěla o více než 2 200 procent. I před dalšími čísly zůstává rozum stát. Roční tržby vyskočily ze 108 miliard dolarů na 416 miliard, čistý zisk pak narostl ze 26 miliard na více než 112 miliard dolarů ročně.
Samostatnou kapitolou se stala rychlost, jakou Cook pokořoval do té doby nemyslitelné finanční milníky. Zatímco na dosažení hodnoty jednoho bilionu dolarů pracoval Apple od svého založení a jako vůbec první veřejně obchodovaná společnost na světě tuto magickou hranici prorazil v roce 2018, příchod dalších bilionů už připomínal lavinu.
Během pandemie přidal Apple do jednoho roku další bilion. Nezastavila ho ani hranice tří bilionů dolarů a pod Cookovým vedením tržní kapitalizace postupně vyšplhala až ke zmíněným pěti bilionům dolarů. Z firmy, která v roce 2011 začínala na 350 miliardách, tak vytvořil kolos s více než čtrnáctinásobnou hodnotou.
Cook k tomu nepotřeboval každý rok chrlit velké vynálezy. Místo toho do detailu promyslel, jak z existujících produktů vymáčknout maximum. Velký průlom přišel třeba v roce 2013, kdy Cook dojednal dohodu s čínským operátorem China Mobile. Tím se mu otevřel jeden z největších trhů světa a prodeje iPhonů vystřelily. Dnes má Apple po celém světě v aktivním provozu přes 2,5 miliardy zařízení.
Kdo je John Ternus?
Jednapadesátiletý inženýr strávil v Applu pětadvacet let a vypracoval se z pozice vývojáře počítačů až na šéfa celého hardwarového oddělení. Pod jeho rukama vznikaly klíčové generace iPadů, AirPods i iPhonů a desetiletá úzká spolupráce se Stevem Jobsem mu vštípila posedlost detailem.
Na rozdíl od Cooka je čistokrevným produktovým vývojářem. Stál za přechodem Maců na vlastní čipy Apple Silicon i za nedávným zeštíhlením iPhonů. Věří ohebným iPhonům, chytrým brýlím či nositelné elektronice spojené s AI. V oblastech financí, dodavatelských řetězců nebo diplomacie se hodlá opírat o zavedený tým viceprezidentů i samotného Cooka v roli předsedy správní rady.
Druhým klíčovým tahem bylo rozšířit Apple výrazně za hranice hardwaru. Cook posílil byznys služeb, mezi které patří App Store, iCloud, Apple Music nebo Apple Pay. Právě služby se postupně staly jedním z hlavních motorů růstu firmy a dnes generují přes 100 miliard dolarů ročně.
Když už se Cook pustil do nových produktových kategorií, proměnil je v masový fenomén. V roce 2015 uvedl hodinky Apple Watch se zaměřením na zdraví a o rok později bezdrátová sluchátka AirPods. Později navíc odstřihl závislost na čipech od Intelu a převedl počítače Mac na vlastní platformu, čímž získal kontrolu nad výkonem i softwarem.
Ani Cookova éra se ale neobešla bez omylů. Když v roce 2012 vyjel s vlastními Apple Maps, sklidil vlnu kritiky za nepřesná a chybějící data. Podobně po letech vývoje a obřích nákladech odpískal ambiciózní projekt vlastního elektromobilu. A brýle pro smíšenou realitu Vision Pro z roku 2023 se zatím kvůli vysoké cenovce potýkají s vlažným zájmem.
Známý insider Mark Gurman z portálu Bloomberg navíc upozorňuje, že dosavadní růst může začít brzdit. Apple totiž naráží na limity například u divize služeb. Uživatelé utrácejí méně v App Storu i za hry a evropské regulace ukrajují Applu z jeho tučných provizí. Do toho firmu trápí celosvětový nedostatek paměťových čipů, který ji donutil zdražovat, i nevídaný odliv mozků, kdy schopné inženýry přetahuje dravá konkurence.
Někteří kritici Cookovi vyčítají také zaspání v oboru umělé inteligence. Zatímco konkurence vtrhla do světa AI po hlavě, Cook držel, věrný své pověsti stratéga, zdrženlivější kurz zaměřený na integraci přímo do zařízení. A právě proplutí tímto závodem bude hlavním úkolem pro Ternuse. „Není nikdo, komu bych u kormidla Applu věřil více. Má mysl inženýra, duši inovátora a hodnoty pro to, aby vedl firmu,“ věří mu Cook, který se přesouvá do role předsedy správní rady. Zda budou povzbudivá slova stačit k uřízení rozjetého vlaku, začíná technologický svět sledovat právě dnešním dnem.