Zdálo se, že Apple zaspal v AI závodě. Možná, našel ale způsob, jak inkasovat miliardy za cizí nápady
Ostatní se potí při stavbě drahých datacenter, Apple si jen v klidu počká na konec měsíce. Za předplatná mu totiž v kapse přistane slušná částka.
Zatímco ostatní technologičtí giganti investují stovky miliard dolarů ve zběsilém závodě o nejchytřejší umělou inteligenci, Apple sedí zdánlivě v klidu opodál. Hlasová asistentka Siri donedávna působila vedle moderních chatbotů jako relikvie z minulosti, firma neinvestuje do obřích datových center a její dlouholetý šéf pro umělou inteligenci John Giannandrea loni oznámil odchod. Zvenku to mohlo vypadat, že tvůrce iPhonu zaspal a nechal si ujet největší technologický vlak dneška. Možná. Zatím ho to ale nemusí mrzet. Apple totiž na umělé inteligenci vydělává ohromné peníze, aniž by se musel účastnit zmíněné nákladné války. Jak? Obrazně řečeno díky mýtnému.
Zlatým dolem Applu je už roky jeho App Store, který funguje jako hlavní brána do digitálního světa pro zhruba 2,5 miliardy aktivních zařízení. Ať už vyvine revoluční AI aplikaci Google, OpenAI nebo xAI Elona Muska, musí ji k uživatelům dostat přes různá zařízení, v tomto případě těch od Applu. Za to platí takzvanou „jablečnou daň“, která činí třicet procent z poplatků za předplatné v prvním roce a patnáct procent v letech následujících. Analytická společnost AppMagic, na kterou odkazuje The Wall Street Journal, spočítala, že jen v roce 2025 zaplatily aplikace s generativní AI Applu na těchto poplatcích téměř 900 milionů dolarů (přes 19 miliard korun).
Naprostou většinu z toho, zhruba tři čtvrtiny, tvořily platby od uživatelů ChatGPT, zatímco na druhém místě skončil s pěti procenty Muskův Grok. Letos mají příjmy Applu z těchto provizí překročit hranici jedné miliardy dolarů. Takže aniž by napsal jediný řádek kódu pro vlastní velký jazykový model, inkasuje čistý zisk z cizích inovací.
Tento byznysový model vynikl ještě více ve chvíli, kdy The Wall Street Journal porovnal účty za takzvané kapitálové výdaje neboli investice do infrastruktury. Vytvořit a provozovat pokročilou umělou inteligenci stojí astronomické částky. Společnosti jako Amazon, Alphabet (matka Googlu), Meta a Microsoft jsou na cestě k tomu, aby v roce 2026 společně utratily za AI infrastrukturu a servery závratných 700 miliard dolarů. 14 miliard dolarů Applu je v tomto srovnání jen zlomek. „Na sociálních sítích koluje graf s těmito čísly. Vypadá to jako čtyři mrakodrapy a poštovní schránka,“ poznamenal trefně redaktor Daniel J. Arbess.
Výše zmíněná částka dokazuje, že není pravda, že by Apple umělou inteligenci ignoroval. Naopak, jeho vize se jen radikálně liší od konkurence. Apple chce, aby mozek umělé inteligence fungoval přímo ve vaší kapse. Celý trik spočívá v tom, že se data nikam neposílají, všechno se zpracuje přímo v telefonu, což je bezpečnější a soukromější. Hlavní zbraň k tomu Apple vytasil loni v říjnu, kdy představil nový čip M5. Ten má v sobě speciální prvek přímo pro umělou inteligenci, který zvládne i složité úkoly bleskově a bez nutnosti být připojený k internetu.
V praxi to znamená, že váš iPhone zvládne věci, na které dříve potřeboval cloudové servery. Dokáže sám bleskově shrnout dlouhý e-mail do pár bodů, vymazat nežádoucí objekty z fotek nebo přeložit rozhovor v reálném čase. Pro úkoly, na které malá lokální inteligence v telefonu přece jen nestačí, zvolil Apple pragmatický přístup. Ty nejlepší služby si prostě pronajme. V lednu letošního roku firma potvrdila, že novou verzi její asistentky Siri bude pohánět technologie Gemini od Googlu, za kterou Apple podle odhadů platí zhruba miliardu dolarů ročně.
Konkurence si tuto ohromnou distribuční výhodu samozřejmě uvědomuje a snaží se z jablečného sevření vymanit. Tvůrci ChatGPT z OpenAI například koupili hardwarový startup, za kterým stojí bývalí hvězdní designéři Applu v čele s Jonym Ivem, s cílem vytvořit vlastní zařízení, které by iPhony dokázalo obejít. Vlastní telefony pod značkou Pixel, napěchované umělou inteligencí, se snaží tlačit i Google. Změnit návyky spotřebitelů a rozbít hluboce zakořeněný ekosystém iPhonu ale bude nesmírně složitý úkol.