Končí šéf českého startupu, který koupili Křetínský a Tkáč. Atrakcím ve virtuální realitě se nedaří

Když Daniel Křetínský a Patrik Tkáč letos na jaře přebírali majoritní podíl ve studiu DIVR Labs, které se specializuje na atrakce ve virtuální realitě, představovali si jeho vývoj určitě jinak. Místo úspěšného rozvoje byznysu se totiž stal pravý opak. Podle informací CzechCrunche stála mimo jiné nevydařená expanze do dvou evropských měst za takřka vyschnutou pokladnou firmy, kterou investoři teprve před třičtvrtě rokem naplnili desítkami milionů korun. Minulý týden proto ve své funkci skončil dosavadní výkonný ředitel firmy Lukáš Marek.

„Změnu ve vedení DIVR Labs můžu potvrdit, ale dohodli jsme se, že nebudeme zatím více komentovat,“ uvedl pro CzechCrunch Lukáš Marek, který je zároveň jedním z minoritních akcionářů firmy. Tomu největšímu, společnosti EC Investments (ECI), za níž stojí Daniel Křetínský a Patrik Tkáč a drží více než 63% podíl, došla trpělivost. Její mluvčí Daniel Častvaj vzkázal, že dění v DIVR Labs komentovat nebude, podle informací CzechCrunche jde ale o reakci na neutěšený vývoj společnosti, která měla po vstupu nových akcionářů velké plány spojené s rozšířením jejích atrakcí do dalších evropských zemí. Ty se ale zatím nedaří.

„Vstup ECI pro tým DIVR Labs odemyká možnost chopit se naplno a systematicky tržní příležitosti, kterou VR technologie v zábavě otevírají. Naší misí je zpřístupnit lidem svět fantazie v roli hlavních aktérů a na vlastní kůži, než aby fantazijní příběhy jen pasivně sledovali jako diváci,“ říkal v březnu Marek, který do firmy nastoupil jako CEO v roce 2020. Předtím působil ve venture kapitálovém fondu Springtide Ventures, který je součástí skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka. Firma pod jeho vedením plánovala v následujících třech letech otevřít desítky nových poboček. Plány se ale začaly bortit už u prvních dvou, které se pod hlavičkou DIVR Labs otevřely letos ve Stockholmu a v Londýně v rámci spolupráce se sítí obchodních center Westfield.

Nové pobočky ve Švédsku a Velké Británii, kde se mohli návštěvníci s virtuálními brýlemi na hlavě vrátit v čase zpět a objevovat svět dinosaurů nebo se setkat s Golemem, se nerozjely tak, jak v DIVR Labs plánovali. Návštěvnost byla daleko za očekáváním a vysoké vstupní investice, které se v rámci otevření jedné nové pobočky obsahující řadu nejmodernějších technologií šplhají do nižších desítek milionů korun, se jen pomalu vracely. Firma zároveň v rámci očekávané expanze najala mnoho nových posil a celkové náklady se významně zvedly.

Foto: DIVR Labs V atrakci od DIVR Labs se můžete ve virtuální realitě přenést mezi dinosaury

„DIVR měl již před naším vstupem úspěšný produkt, rozumný koncept rozvoje a potřeboval strategického investora, který by projektu dal stabilitu a poskytl růstový kapitál,“ říkal na jaře k nové investici Miroslav Bodnár z EC Investments. Růstový kapitál Křetínský s Tkáčem do pražského studia skutečně nalili, avšak ten byl během devíti měsíců bez významnějších úspěchů z velké části utracen – a investoři teď podle informací CzechCrunche řeší, jak dál. Prvním krokem bylo odvolání Marka z funkce CEO, v níž měl na starost především nastavení obchodní strategie dalšího postupu.

Minimálně dočasně by mohl řízení projektu převzít jeden ze stávajících jednatelů Jakub Imrich, který měl ostatně za Křetínským s Tkáčem s investicí do DIVR Labs přijít. Pro česko-slovenské miliardářské duo to byla přitom nová a dosud prakticky neprobádaná oblast. Investice měli do té doby nejblíže v gamingu v podobě herní agentury Grunex a patří jim také esportová organizace Enterprise Esports. Právě v ní působí jako provozní ředitel zmíněný Imrich. „Virtuální realitu, spolu s esportem, ve kterém jsme již investičně přítomni, zařazujeme mezi nejperspektivnější trendy v oblasti gamingu,“ říkal na jaře Bodnár z ECI, který je vedle Imricha a Marka třetím jednatelem DIVR Labs.

Vývoj v pražském studiu nekomentují ani další akcionáři, mezi nimiž jsou ještě Jan Galgonek a Nextech Ventures Josefa Matějky, zakladatele internetového obchodu CZC.cz. Právě známý mediální podnikatel Galgonek byl spolu s Ondřejem Bachem v roce 2016 u zrodu DIVR Labs. Sám ale poskytl především kapitál. A zatímco se šel věnovat dalším projektům, Bach společně s Tichotou a Kučerou začali budovat speciální atrakce ve virtuální realitě. Dnes si mohou lidé vyzkoušet na dvou místech v Praze trojici jejich her, ve kterých se podíváte do ulic staré Prahy a setkáte se s Golemem, zavítáte do pravěku mezi dinosaury nebo se pokusíte přečkat setkání s obřími pavouky.

Princip tkví v tom, že v arénách máte celou dobu brýle pro virtuální realitu. Příběh se tak odehrává přímo před vašima očima, zatímco procházíte prostorem, kde na vás čekají různé překážky, dveře, fukary nebo vibrující desky, které navozují pocit, že třeba skutečně letíte na futuristickém kluzáku nebo se dotýkáte mříží, jež vidíte v brýlích. Do jedinečného konceptu VR zábavy postupně investovali také Jerry Javornický s Adamem Pacltem (šest milionů korun), Nextech Ventures Josefa Matějky (deset milionů) a Reflex Capital Ondřeje Fryce (pět milionů). Javornický s Pacltem a Frycův Reflex letos na jaře svůj podíl prodali Křetínskému s Tkáčem.

Na jaře firma uváděla, že dvě pražské arény, které se nachází v hračkářství Hamleys v ulici Na Příkopě a v nákupním centru POP Airport u ruzyňského letiště, a krátkodobý pop-up v Dubaji navštívilo přes 150 tisíc lidí. V roce 2019, před příchodem pandemie, která byznys utlumila, to mělo být jen v Praze přes 50 tisíc lidí. Kapacita je přitom prý trojnásobná a v dalších pobočkách studio počítalo s roční návštěvností kolem 70 tisíc. Tomuto cíli se ale zatím neblíží.

Nejvíce peněz tak stále generuje pobočka v pražském hračkářství Hamleys. Tu v nákupním centru POP Airport studio prodalo a již ho neprovozuje. Hospodářské výsledky DIVR Labs neprozrazují. Vzhledem k cenám vstupenek, které stojí do 500 korun, by se měly tržby pohybovat řádově ve vyšších desítkách milionů korun.