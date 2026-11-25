Konec české éry Kiwi.com. Letenkový vyhledávač Olivera Dlouhého kupuje americký gigant Expedia
Expedia Group se dohodla na koupi brněnského vyhledávače letenek. Chce s ním posílit v Evropě i v byznysu pro partnery. Cenu firmy nezveřejnily.
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Brněnské Kiwi.com, jeden z nejznámějších českých technologických příběhů posledních let, dostane nového majitele. Americká Expedia Group, která provozuje cestovní platformy Expedia, Hotels.com a Vrbo, oznámila dohodu o koupi vyhledávače a prodejce letenek. Za kolik, firmy nezveřejnily. Transakce ještě čeká na splnění obvyklých podmínek a dokončená má být v první polovině roku 2027. Expedia chce s Kiwi.com přenést svou silnou pozici na americkém trhu letenek do Evropy a nabídku českého vyhledávače využít i pro své další značky a firemní partnery.
Kiwi.com založili v roce 2012 Oliver Dlouhý a Jozef Képesi, většinu v něm od roku 2019 drží americký fond General Atlantic. Firma má za sebou těžké roky po pandemii a dvě vlny propouštění, při té letošní v lednu odešla zhruba třetina lidí. Loni ale podle Dlouhého vydělala na úrovni EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy) přes třicet milionů eur (730 milionů korun) a zprostředkovala rezervace za více než dvě miliardy eur (50 miliard korun).
„Spojením technologií Kiwi.com s velikostí a sílou Expedia Group posílíme značku Expedia a postavení našeho B2B segmentu v oblasti letecké dopravy,“ říká generální ředitelka Expedia Group Ariane Gorinová. Skupina letos koupila už amsterdamskou platformu pro vstupenky Tiqets a irský CarTrawler, který partnerům dodává pronájem aut. „Po čtrnácti letech budování Kiwi.com je tohle důležitý moment nejen pro mě, ale pro všechny, kteří naši firmu pomohli dovést tam, kde je dnes,“ uvádí Oliver Dlouhý.
„Vycházeli jsme z jednoduchého přesvědčení, že technologie může zákazníkům cestování zpřístupnit a udělat ho pro ně ještě příjemnějším. Připojení Kiwi.com k Expedia Group je uznáním vynalézavosti, vytrvalosti a zaměření na zákazníka celého našeho týmu a zároveň příležitostí zpřístupnit to, co jsme vybudovali, mnohem většímu počtu cestovatelů z celého světa. Na této technologii můžeme nyní společně stavět a pomáhat tak ještě více cestujícím plánovat a rezervovat své cesty,“ dodává Dlouhý.
Podrobnosti připravujeme.