Konec stresu v čekárnách? Otestovali jsme pediatrický startup, který si účtuje až přes 100 tisíc ročně
Chtějí změnit podobu pediatrické péče v Česku. Vyzkoušeli jsme startup Mama Clinic, který se nedávno otevřel v pražských Strašnicích.
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Polovina praktických lékařů pro děti a dorost je v Česku momentálně v penzijním věku. Čísla hovoří neúprosně: jen mezi lety 2018 a 2023 u nás trvale zavřelo 392 pediatrických ordinací, kvůli čemuž si muselo zhruba 390 tisíc dětí v posledních pěti letech hledat nového doktora. A zdaleka nejde jen o problém periferních regionů. Přestože Praha historicky přitahuje nové lékaře, neustálý příliv nových obyvatel žene kapacity pražských ordinací na hranu únosnosti.
Závod s časem tak začíná dávno před porodem. Pro nastávající rodiče to v praxi představuje nutnost začít obvolávat doktory už někdy v polovině těhotenství s nadějí, že je někdo přijme. Vážnost situace ostatně potvrzuje i fakt, že se do hledání volných kapacit i dalších lékařů vložilo ministerstvo zdravotnictví se svým portálem Nedostupná péče. V situaci, kdy veřejná síť stárne a nestíhá, se tak otevírá prostor pro privátní sektor a nové technologie.
Přesně s touto vizí se nedávno v pražských Strašnicích otevřel nový healthcare startup Mama Clinic, který si vzal za cíl změnit pravidla hry u prémiové pediatrické péče. Slibuje moderní prostředí, nulové čekání a stoprocentní dostupnost. Vyzkoušeli jsme na vlastní kůži, co tento projekt za své ceny reálně nabízí a zda obstojí proti konkurenci.
Z Rockaway k dětským pacientům
Za projektem stojí Kristýna Ulmanová, právnička s letitými zkušenostmi z investiční skupiny Rockaway Capital a retailového managementu. Její background je na fungování kliniky silně znát. Celý koncept cílí na dva problémy, které trápí moderní rodiče v klasickém zdravotnictví: stres a nedostatek času.
Stačí už jen vjezd na kliniku, která funguje od začátku letošního května. Mé miminko jízdu autem zrovna nemiluje, a tak byla cesta k budově nejprve plná nervozity. V jejich prostorných garážích ale bez problémů zaparkuje i velké SUV a po příchodu na recepci hned zaujme čistý, moderní design plný přirozeného světla. Hravý prostor s dětským koutkem pak doplňuje hned za rohem plně vybavený přebalovací pult.
Poté si nás vzala na starost zdravotní sestra se zkušenostmi z neonatologie v pražském Podolí, která v Mama Clinic vede také laktační poradenství. Samotná pediatrička zase prošla Kladnem, Motolem i sítí Canadian Medical, mluví plynně anglicky a sálala z ní empatie a trpělivost.
Po medicínské stránce probíhá prohlídka standardně, rozdíl je ale v přístupu. Nikdo nespěchá a rodiče pacientů tu mají dost času se na cokoliv zeptat. Klinika dává důraz na takzvanou nefarmakologickou péči integrovanou přímo do jádra služeb. To znamená, že rodiče mohou v rámci konzultací řešit i zmíněné laktační poradenství, dětskou psychologii, psychomotorický vývoj nebo spánkový režim.
Další rovina se opírá o moderní technologie používané při diagnostice. Lékaři tu používají například přístroj Plusoptix pro neinvazivní screening zraku dítěte, novorozenecký sluchový screening, bilirubinometr pro bezkontaktní měření žloutenky nebo zařízení OptoSmart – nejmodernější nástěnný LCD optotyp, který slouží k vyšetření zraku, barvocitu a také sluchu. Nechybí ale ani „Buzzy berušky“ – chladicí a vibrační pomůcky ve tvaru červeného broučka, které dětem při odběrech krve tlumí vnímání bolesti a odbourávají strach ze zákroku.
Nejnáročnější klientele Mama Clinic nabízí při zaplacení prémiového členství Concierge servis program. Koncept je jednoduchý: rodina dostává jeden centrální kontakt pro jakoukoliv medicínskou potřebu. Tým kliniky zkoordinuje navazující péči, zařídí specializovaná vyšetření a vyřeší vše, na co už ordinace nestačí.
Zásadní roli hraje i digitalizace. Online systém Mama Clinic je intuitivní a rezervaci termínu jsem v něm naklikala za pár minut. Přes klientský portál lze také vyřešit fakturaci bez nutnosti platit fyzicky na recepci, jsou tu kompletní zdravotní záznamy miminka a případně můžete provádět také online konzultace s lékařem.
Jak si stojí proti konkurenci?
Mama Clinic nabízí tři úrovně členství. Základní Essential vyjde na 1 990 korun měsíčně, střední cesta Plus stojí 3 490 korun a přidává například víkendový provoz. A kdo vyžaduje absolutní maximum – tedy péči 24/7 s concierge servisem a plnou asistencí –, sáhne po členství Premium za 8 990 korun měsíčně. Tím se dostanete až nad 100 tisíc korun ročně. Podobné služby nabízejí i zavedení konkurenti jako Canadian Medical nebo Health+, kteří je však doplňují také třeba hustější sítí specializovaných pracovišť nebo výjezdy domů.
Při srovnání jednotlivých služeb je vidět, že například Canadian Medical u svého nejdražšího programu Platinum garantuje neomezené výjezdy domů i doprovod a asistenci koordinátora při hospitalizaci v síti smluvních partnerů. K tomu také 30 návštěv za rok prémiové domácí péče Včelka pro imobilní pacienty i 21 dní hospitalizace na nadstandardním lůžku, pokud by to bylo nutné. Health+ u balíčku Safír Junior zase nabízí okamžitý přístup k devíti desítkám vlastních specialistů, 24hodinovou pohotovostní službu lékařů, cílené genetické vyšetření v ceně a opět: šestkrát ročně výjezd domů.
Právě tento bod mě upřímně u ambiciózní ceny, jakou Mama Clinic má, zarazil. Výjezdy lékařů jsou něco, co bych osobně ocenila možná nejvíce – kdyby někdo přijel a profesionálně by zhodnotil, jestli je vůbec nutné balit se a vyrážet k lékaři.
Při dotazu na absenci výjezdů v nabídce odpovědělo vedení kliniky poměrně pragmaticky: lékař si k vám do obýváku stejně nepřiveze kompletní diagnostickou výbavu a bude i tak nutné jít na prohlídku do ordinace. Právě proto má otevřeno i dopoledne o víkendu, konkrétně od 9:00 do 11:00.
Jenže právě tady přijde to „ale“. Pokud je cílem Mama Clinic mimo jiné pomáhat rodičům se stresem a přinášet jim maximální komfort, za více než sto tisíc korun ročně by měl být výjezd lékaře k vám do obýváku naprostým standardem. Minimálně v situaci, kdy je příjezd do ordinace větší komplikací. Když jsem se jako potenciální nová zákaznice ptala na výjezdy domů u srovnatelných klinik, jejich přístup byl jiný. Pokud to situace vyžaduje a lékař tak rozhodne, dorazí třeba i o půlnoci.
Konkurence s obdobně ambiciózní cenovou politikou tak dává za podobné peníze nepoměrně silnější zdravotní krytí – od zmíněných výjezdů domů v krajních situacích až po zajištěné nadstandardy v nemocnicích. U Mama Clinic ale tento „hardcore“ medicínský servis nenajdete, a to ani u nejvyššího možného členství.