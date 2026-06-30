Konec trouby? Otestovali jsme čtyři horkovzdušné fritézy, které mohou změnit pravidla hry ve vaší kuchyni
Je to velký trend posledních let. Horkovzdušné fritézy neboli air fryery ve velkém vstupují do domácností, a tak jsme vyzkoušeli, pro koho mohou být.
Začalo to před více než patnácti lety, kdy společnost Philips představila první moderní horkovzdušnou fritézu. První velká vlna zákaznického zájmu pak začala ve Spojených státech, a když přišla pandemie, začaly se air fryery kupovat po celém světě. K explozi popularity tohoto pomocníka do kuchyní přispěly i virální recepty na TikToku nebo Instagramu a v posledních letech si mnou ruce také prodejci v Česku. V čem tkví kouzlo horkovzdušných fritéz a kdo by si ji měl pořídit na kuchyňskou linku?
Jelikož jsme ani my tomuto boomu neutekli, rozhodli jsme se několik horkovzdušných fritéz sami otestovat. Trh s air fryery totiž prošel významnou proměnou. Už to dávno nejsou jednoduchá, mechanicky ovládaná „vajíčka“ s jedním košem. Poptávka se přesunula od základních spotřebičů k sofistikovanějším zařízením, které jsou osazeny novými technologiemi a samozřejmě provázané s chytrými aplikacemi.
První vlna air fryerů byla o samotném principu horkého vzduchu. Druhá přinesla digitální displeje a dva koše vedle sebe. Třetí, současná vlna, řeší to nejdůležitější: prostorovou efektivitu v podobě vertikálního stohování košů, energetickou úspornost oproti klasickým troubám a přechod na prémiové a zdravější materiály, jako je keramika nahrazující kontroverzní teflon.
V tomto novém prostředí se jako jeden z hlavních vyzyvatelů tradičních gigantů, jimiž jsou Philips či Ninja, etablovala značka Cosori z čínsko-americké skupiny VeSync. Její strategie je zhruba následující: operovat na průsečíku cenově senzitivnějších zákazníků, ale zároveň technologických nadšenců – a nabídnout jim zajímavý kompromis. A my jsme si v redakci rozdali čtyři její modely, abychom tuto strategii ověřili v praxi.
Vertikální věž místo klasické trouby
Model: Cosori Turbo Tower Pro
Kapacita: 10,8 litru (4,3 l + 6,5 l)
Rozměry (v x š x h): 40,5 × 30 × 41,3 cm
Hmotnost: 9,6 kg
Příkon: 2 630 W
Rozsah teplot: 30–230 °C
Cena: 7 590 Kč
Testoval Ondřej Holzman
Dlouho jsem o smyslu horkovzdušných fritéz pochyboval, dokud mě impulzivní nákup jednoho základního modelu před časem nepřesvědčil o opaku. Když jsem proto dostal možnost otestovat vlajkovou loď Cosori, byl jsem zvědavý na ten generační rozdíl. A hned mě překvapilo, že za „Porsche mezi air fryery“, jak mi byl tento model popsán, nezaplatíte až tak závratnou částku. Když to srovnáte s tím, jak drahé mohou být třeba prémiové vysavače Dyson, je necelých osm tisíc korun za hi-tech spotřebič do kuchyně o poznání racionálnější investice.
Hlavním tahákem je vertikální design. Dva koše nad sebou elegantně řeší věčnou „krizi pracovních desek“, a to jak rozměrovou, tak praktickou. Pokud jste někdy v obyčejné fritéze s jedním košem dělali maso i přílohu zároveň, víte, jaká to umí být otrava a boj s prostorem – a nebo že na jedno či druhé musíte čekat. Tady chystáte pohodlně obojí naráz, navíc díky chytré synchronizaci i se stejným časem dokončení.
Podobně zásadní je také samotná technologická výbava. Vyspělý DC motor umožňuje pracovat s pěti rychlostmi ventilátoru – vysoké otáčky využijete pro maximální křupavost, ty nízké zase pro kynutí těsta nebo sušení bylinek. A pokud už máte s air fryery nějakou zkušenost, tak dramatickou změnu přináší systém Dual Blaze, který úřaduje ve spodním, objemnějším koši.
Dvě topné spirály umístěné nahoře i dole vytváří velmi rovnoměrné tepelné pole, takže zcela odpadá otravné protřepávání či otáčení jídla v polovině přípravy. Zní to možná jako drobný detail, ale zvyknete si na to okamžitě. Přiznám se, že tak šťavnatá obyčejná kuřecí prsa jsem doma snad ještě nikdy neudělal. A zatímco na jedné straně dokážete vyhnat teplotu až na 230 °C, kam už většina fritéz nedosáhne a využijete to zejména při přípravě masa, na opačném spektru zase při nízkých třiceti stupních můžete nechat kynout těsto.
Každodenní provoz navíc výrazně usnadňuje keramický povrch košů, které lze po vaření jen lehce otřít nebo bez výčitek vložit rovnou do myčky. Žádné zařízení ale není bez kompromisů. Fritézu z kuchyně zkrátka uslyšíte, větrák i přes nasazení kvalitnějšího motoru přirozeně hučí, a navzdory chytřejšímu vertikálnímu designu je to zkrátka pořád poměrně masivní kus hardwaru, který si vyžádá své stabilní místo na lince.
Verdikt: Za necelých osm tisíc tu skutečně dostáváte současnou technologickou špičku mezi horkovzdušnými fritézami. Pro dvoučlennou domácnost, která si nepotrpí na sofistikovanou přípravu, ale hledá především rychlá a elegantní řešení, je to skvělá investice, která velmi pravděpodobně do velké míry nahradí klasickou troubu.
Designovka ovládaná z mobilu
Model: Cosori Iconic Single
Kapacita: 6,2 litru
Rozměry (v x š x h): 29,5 × 30 × 34,1 cm
Hmotnost: 6,5 kg
Příkon: 1 725 W
Rozsah teplot: 30–230 °C
Cena: 6 190 Kč
Testovala Pavlína Nouzová
Tenhle kousek možná není největší, ale je to parádní designovka. Kombinace tvrzeného skla a nerezové oceli vyhrála Red Dot Design Award a já potvrzuju, že se kupodivu ani po měsících používání neopatlala a extrémně snadno se čistí (navíc má keramický povrch bez PFAS). Jenže o vzhled tu nakonec ani tak nejde. Získaly si mě chytré funkce a propojení s aplikací VeSync.
Děláte si toast a nechcete přemýšlet nad teplotou nebo správným módem? V aplikaci vyberete bílý chléb, zvolíte odhadovanou gramáž a jedním kliknutím pošlete nastavení rovnou do fritézy. To pak už jen potvrdíte na přístroji a jdete si vedle vařit kafe. Aplikace navíc skrývá i spoustu dalších praktických receptů – od kuřecích špízů až po bizarní humří ocásky.
Během testování jsme ve fritéze dělali všechno: slané, sladké, zdravé i „prasárny“. Kuřecí yakitori, citronovo-máslové sušenky, rozpečený chléb s omeletou a křupavou slaninou i ten nejobyčejnější toast. Všechno se povedlo a hlavně všechno bylo pohodlné a jednoduché.
Verdikt: Nádherný a funkční spotřebič pro ty, kteří si potrpí na estetiku a technologie. Jen je třeba počítat s tím, že má poměrně silný větrák, který umí lehčí části jídla (jako vrchní chléb na toastu) trochu odfouknout. Ale kdo by doma neměl párátko, že? A pro snazší život si v aplikaci rovnou odfiltrujte ty humří ocásky.
Rodinný test s obří kapacitou
Model: Cosori Dual Blaze TwinFry
Kapacita: 10 litrů (dělitelné na 5 l + 5 l)
Rozměry (v x š x h): 31,3 × 51,8 × 33,8 cm
Hmotnost: 9,2 kg
Příkon: 2 630 W
Rozsah teplot: 35–240 °C
Cena: 6 690 Kč
Testovala Lucie Černohlávková
Z účastníků tohoto testu mám doma největší rodinu – dva dospělí a dvě děti –, a tak jsem logicky vyfasovala ten papírově největší model s objemem deset litrů. Je to kolos. Na lince zabírá hodně přes 40 centimetrů na šířku a jeho přítomnost je v kuchyni dominantní. Z funkčního hlediska mu není co vytknout.
Má skvělé módy, dá se propojit s aplikací a díky vyjímatelné přepážce můžete péct buď ve dvou samostatných zónách, nebo v jednom velkém prostoru. Vše se navíc dá mýt v myčce. Problém ale nastal při srážce s realitou čtyřčlenné rodiny.
Pokud chci udělat jedno celé jídlo – maso a k tomu brambory –, polovina prostoru na porci pro čtyři lidi prostě nestačí. Jídlo se na sobě tísní a nepropeče se rovnoměrně. Když přepážku vyjmu, ztratím výhodu oddělených teplot. Do velkého prostoru bez problému naskládám celé kuře nebo hromadu karbanátků, ale přílohu už musím dělat vedle na sporáku. Pečení na etapy smysl nedává.
Verdikt: Představa, že si v air fryeru obstaráme kompletní večeři pro celou rodinu, padla. Přístroj je super na přípravu velké porce jedné suroviny, rychlé rozpékání pečiva nebo ohřev. Kdybychom byli doma dva, byla bych nadšená. Pro čtyřčlennou domácnost je to ale spíše šikovný doplněk než náhrada klasické vestavěné horkovzdušné trouby, do které naskládám všechno naráz.
Maximum muziky na minimu prostoru
Model: Cosori Turbo Tower Compact
Kapacita: 8,6 litru (4,3 l + 4,3 l)
Rozměry (v x š x h): 36,5 × 27,5 × 42,6 cm
Hmotnost: 7 kg
Příkon: 2 630 W
Rozsah teplot: 40–230 °C
Cena: 4 690 Kč
Testovala Karolina Tremko
Jsme dva dospělí, rádi vaříme, ale velikost naší linky a časové možnosti tomu úplně neodpovídají. Potřebovala jsem tedy fritézu, která na malém půdorysu odvede co nejvíce práce. Turbo Tower Compact se dvěma 4,3litrovými koši nad sebou byl trefa do černého.
Velmi nám vyhovuje možnost připravit hlavní chod i přílohu naráz. Funkce Sync zajistí, že obě patra „dojedou“ ve stejnou chvíli a nic nečeká. Jsem navíc typ, který zásadně nečte návody, a proto oceňuji, že je ovládání extrémně intuitivní.
Tento model na rozdíl od verze Pro nebo Iconic nemá mobilní aplikaci, ovšem pohodlně si vystačíte s přehlednými tlačítky. V praxi stejně u 90 procent jídel volíme základní režim Air Fry.
Velkým bonusem je pro mě keramický povrch nádob. V době všudypřítomných mikroplastů a chemikálií mám z přípravy jídla v méně problematickém materiálu, který rovnou po jídle mrsknu do myčky, mnohem lepší pocit.
Verdikt: Kompaktní model v naší domácnosti v zásadě vystřídal troubu. Děláme v něm vše od masa a ryb přes pečenou zeleninu až po omelety. A ohřáté jídlo z něj chutná nesrovnatelně lépe než z mikrovlnky. Jediná nevýhoda? Fyzická kapacita košů. Mít na kuchyňské lince o pár centimetrů více, možná bych sáhla po objemnější variantě.
Má smysl zbavit se trouby?
Pokud ukážeme na jeden hlavní poznatek z našeho testování, pak je to fakt, že horkovzdušné fritézy definitivně opustily kolonku „jednoúčelová hračka“. Generační posun u motorů, přidání spodního ohřevu a orientace do výšky z nich dělá velmi efektivní stroje, které sice nejsou pro každého, ale nabídka už je dnes tak široká, že si vybrat může skutečně každý, pokud se chce tímto směrem vydat.
Jestliže žijete sami nebo v páru, de facto všechny námi testované air fryery vám dokážou ušetřit obrovské množství času i energie a klasickou troubu zapnete už jen na skutečně velké vaření. Fyziku ale oklamat nelze – jakmile máte doma více než dva hladové krky, ani ty největší dvouzónové nebo dvoupatrové modely velkou rodinnou troubu nenahradí.
Pokud ovšem máte na vaší kuchyňské lince prostor, může se stát horkovzdušná fritéza velmi užitečným pomocníkem, bez kterého si třeba efektivní ohřívání nebo přípravu rychlé večeře nebudete umět představit. A už jsme zmiňovali, že v nich samozřejmě snadno uděláte geniální domácí hranolky?! Pro mnoho lidí to samo o sobě může být důvod pro nákup i třeba jen nějakého velmi levného modelu.