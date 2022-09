Kouzlo prázdných schránek vyprchává. Poznali to matadoři z Wall Street i Karel Komárek

Pro Karla Komárka to byl týden nahoru a dolů – nejprve jeho společnost Allwyn oznámila, že definitivně získala lukrativní licenci na provoz britské loterie, o něco později ale musela zrušit plán na vstup na newyorskou burzu. A nebyla sama. Miliardářů, kteří si ve světle ekonomické reality rozmysleli své ambice na Wall Street, je víc. Všechny je ale spojuje jedna zkratka.

S tím, že chce vstoupit na burzu v New Yorku, se Komárkova loterijní skupina, do níž patří i česká Sazka, pochlubila letos v lednu. A rozhodla se pro cestu, která získala v době covidové pandemie velkou popularitu, především mezi technologickými startupy – na akciový parket ji měla přivést special purpose acquisition company čili SPAC.

Jde o prázdnou firemní schránku, do které investoři pošlou peníze, umístí ji na burzu a pak pro ni hledají dostatečně „bohatou nevěstu“, se kterou by ji spojili. Oproti klasické emisi, známé pod zkratkou IPO, je to administrativně i nákladově mnohem úspornější varianta.

V minulých dvou letech proto metoda obrovsky narostla na popularitě, loni takto na burzu v USA vstoupila každá druhá nově obchodovaná firma. Odborný magazín Barrons uvádí, že od ledna 2020 do letošního jara se touto snadnější cestou na burzy v USA dostalo rekordních 920 firem, které vybraly od investorů 256 miliard dolarů.

Karel Komárek si navíc pro Allwyn našel mimořádně zkušeného pomocníka, a to někdejšího poradce exprezidenta Donalda Trumpa a dlouholetého provozního šéfa Goldman Sachs Garyho Cohna. Právě jeho společnost Cohn Robbins Holdings Corp. měla být tou, s níž se na burze Allwyn sloučí. Jenže to bylo v lednu a teď je září…

„Kvůli pokračující a rostoucí volatilitě trhů jsme se s Cohn Robbins rozhodli, že nebudeme v našem sloučení pokračovat,“ uvedl v oficiálním prohlášení ředitel Allwynu Robert Chvátal. Připomněl, že sice dostal se svými kolegy dobrou odezvu od akciových znalců, nicméně že počkají, až bude příhodnější doba.

Gary Cohn a spol. teď budou muset vymyslet, co se svým vehiklem učiní. Zda najdou jinou dostatečně atraktivní firmu, která by měla zájem se s ním spojit, nebo jestli svým investorům vrátí jejich peníze. Mají na to čas do poloviny prosince. Je ale docela pravděpodobné, že nakonec své plány stornují. Nebyli by první ani poslední.

Foto: Social Capital Investor Chamath Palihapitiya

Jen pár dní nazpět oznámil muž, kterému se přezdívá Král SPACů, že uzavírá dvě firemní schránky a investorům vrátí 1,6 miliardy dolarů. Chamath Palihapitiya přiznal, že prostě nenašel podniky, které by se pro sloučení hodily. Prý jich se svým týmem prozkoumal přes sto, ale nic.

Palihapitiya, pětačtyřicetiletý Kanaďan s kořeny na Srí Lance, patří k velkým proponentům těchto zrychlených vstupů na akciové trhy. Se svým fondem Social Capital pomohl na burzu technologickým firmám jako Virgin Galactic, SoFi nebo Opendoor, pravidelně o tom přednášel nebo na toto téma vystupoval v médiích.

Jenže v podstatě všechny tituly, které na burzu provázel, jsou nyní mnoho desítek procent pod upisovacími částkami. S tím, jak v důsledku inflace, zvyšování úrokových sazeb a očekávání ekonomické recese prudce ochladl zájem o investice a vůbec se na trhu rozmohla opatrnější, takzvaně medvědí nálada, zažívají akcie technologických firem těžké časy. Zvláště těch, které jsou dlouhodobě ztrátové a cenu jejich akcií hnaly v posledních letech vzhůru spekulace drobných investorů. A právě tyto firmy si snazší vstupy na burzu prostřednictvím SPACů oblíbily.

Komárkova Allwyn sice do této škatulky nepatří, protože jen pro letošek očekávala hrubý zisk přes 800 milionů dolarů, jenže negativní sentiment a obecně blbá investiční atmosféra jí zkazily výhled stejně jako Palihapitiyovi. Ten své první velké peníze vydělal coby manažer Facebooku, kam nastoupil už v roce 2007. Později investoval třeba do Slacku a loni se dokonce dostal do žebříčku dolarových miliardářů, letos už ho tam ale Forbes nezařadil.

Že aureola jménem SPAC skomírá (v Česku chtěli tuto cestu na pražské burze ještě donedávna představit finančníci z Wood & Co.), potvrdil už letos v červenci jeden z nejslavnějších investorů světa William Ackman. Ten nejprve do největšího SPACu všech dob shromáždil od investorů čtyři miliardy dolarů, pak hledal a hledal a hledal až… nenašel. A tak peníze zase vrátil jejich majitelům.