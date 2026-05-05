Křetínský následuje Čupra či Dospivu a investuje do longevity. Jde trochu o ego, ale hlavně o peníze
Někteří hodně úspěšní a bohatí lidé asi opravdu sní o tom, že budou nesmrtelní. Jenže to většinou není důvod, proč se zajímají o dlouhověkost.
Glosa Luboše Kreče Jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský se na konferenci Shifts přihlásil k pelotonu úspěšných podnikatelů, kterým učaroval fenomén známý jako longevity. Tedy nejen zdravý životní styl, ale i spousta dat a vychytávek kolem. A také peněz a byznysových příležitostí. A těch, co je následují, je čím dál víc.
Mužem, který byznysový zájem o vědecký přístup k co nejdelšímu a nejzdravějšímu životu zpopularizoval, je americký podnikatel Bryan Johnson. Ten se pár let nazpátek proslavil tím, že najal tým vědců, kteří ho denně zkoumají a testují a dělají s ním experimenty. Třeba mu vstřikují synovu krevní plazmu s ambicí, že mu to pomůže mládnout.
Ne vše, co Johnson dělá, je odbornou veřejností vnímáno zrovna pozitivně. Zároveň je z jeho snažení patrná snaha vydělat, takže svým fanouškům prodává drahá vína nebo olivové oleje s argumentem, že zrovna tyhle jsou ty nejlepší pro dlouhý a spokojený život. Jeho heslo je: Don’t Die, čili Neumírej.
Každopádně se mu podařilo kolem sebe vybudovat silnou komunitu lidí, kteří upřímně věří tomu, že si mohou svůj pobyt na Zemi zásadně prodloužit a vylepšit. Je to nepochybně příznak jistého egoismu lidí, kteří jsou úspěšní a k tomu nutně potřebují silnou dávku sebestřednosti. Zároveň to je ale naprosto logická a pochopitelná sázka.
S tím, jak se prodlužuje díky vědeckému poznání průměrná doba dožití, je zásadní otázkou nejen to, jak dlouho žít budeme, ale i jak kvalitně. A kdo se o nás bude v pozdějších fázích života starat. To všechno jsou otázky, které mají nejen silný etický a akademický fundament, ale i komerční přesah.
Čímž se dostáváme k Danielu Křetínskému a dalším (nejen) českým byznysmenům. Majitel fotbalové Sparty a průmyslové skupiny EP založil kliniku, která chce péči o zdraví hodně propojit s daty. V něco podobného věří například i Tomáš Čupr, zakladatel online supermarketu Rohlík. Ten zase pod značkou Pilulka buduje cosi jako internetový longevity hub, kde si objednáte funkční doplňky stravy i vyřešíte testy DNA či krve.
Nejsou zdaleka jediní. Do oboru v té či oné podobě v posledních letech investovali mnozí bývalí sportovci, zakladatelé úspěšných eshopů, továrníci, finančníci… Velmi aktivní je v něm například skupina Penta Marka Dospivy se svou sítí nemocnic a domovů pro seniory. Všichni cítí, že to, co je samotné zajímá a baví, má přesah do celé společnosti. A že těch, kterým není jedno, co jí, jak se hýbou a jak kvalitně spí, bude čím dál víc.
Naproti jim jdou dvě klíčové změny. Tou první je demografie. Naše populace stárne a zároveň bohatne, byť podle některých ne dost rychle. Starší a bohatší lidé se samozřejmě budou zajímat o to, jak být zdráv a soběstačný co nejdéle.
Druhou změnou je nástup umělé inteligence a jejího vědeckého poznání. Je možné, že díky AI se dočkáme zásadních průlomů v boji s rakovinou, s Alzheimerem či s nemocemi srdce. A to zase prodlouží naše životy.
Takže když slyšíte o tom, který další podnikatel chce naskočit do longevity vlaku, je to vlastně pořád tatáž písnička: ano, jde o ego, ale hlavně jde o peníze. A o ty jde přece vždy až v první řadě.
Komentář vznikl pro stanici Český rozhlas Plus.