Zdraví –  – 2 min čtení

Křetínský následuje Čupra či Dospivu a investuje do longevity. Jde trochu o ego, ale hlavně o peníze

Někteří hodně úspěšní a bohatí lidé asi opravdu sní o tom, že budou nesmrtelní. Jenže to většinou není důvod, proč se zajímají o dlouhověkost.

Luboš KrečLuboš Kreč

kretinsky-lab2Komentář
Foto: Depositphotos / EPH
Miliardář Daniel Křetínský
0Zobrazit komentáře

Glosa Luboše Kreče Jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský se na konferenci Shifts přihlásil k pelotonu úspěšných podnikatelů, kterým učaroval fenomén známý jako longevity. Tedy nejen zdravý životní styl, ale i spousta dat a vychytávek kolem. A také peněz a byznysových příležitostí. A těch, co je následují, je čím dál víc.

Mužem, který byznysový zájem o vědecký přístup k co nejdelšímu a nejzdravějšímu životu zpopularizoval, je americký podnikatel Bryan Johnson. Ten se pár let nazpátek proslavil tím, že najal tým vědců, kteří ho denně zkoumají a testují a dělají s ním experimenty. Třeba mu vstřikují synovu krevní plazmu s ambicí, že mu to pomůže mládnout.

Ne vše, co Johnson dělá, je odbornou veřejností vnímáno zrovna pozitivně. Zároveň je z jeho snažení patrná snaha vydělat, takže svým fanouškům prodává drahá vína nebo olivové oleje s argumentem, že zrovna tyhle jsou ty nejlepší pro dlouhý a spokojený život. Jeho heslo je: Don’t Die, čili Neumírej.

Nastartujte svou kariéru

Více na CzechCrunch Jobs

Každopádně se mu podařilo kolem sebe vybudovat silnou komunitu lidí, kteří upřímně věří tomu, že si mohou svůj pobyt na Zemi zásadně prodloužit a vylepšit. Je to nepochybně příznak jistého egoismu lidí, kteří jsou úspěšní a k tomu nutně potřebují silnou dávku sebestřednosti. Zároveň to je ale naprosto logická a pochopitelná sázka.

S tím, jak se prodlužuje díky vědeckému poznání průměrná doba dožití, je zásadní otázkou nejen to, jak dlouho žít budeme, ale i jak kvalitně. A kdo se o nás bude v pozdějších fázích života starat. To všechno jsou otázky, které mají nejen silný etický a akademický fundament, ale i komerční přesah.

martin-bernatek-olaola-1

Přečtěte si takéFirmu prodal za stamiliony, úspěch chce zopakovat. Narazil s egemStvořil stamilionový e-shop a chtěl to zopakovat s dalším, ale narazil. S nástupem AI se hodně změnilo, říká

Čímž se dostáváme k Danielu Křetínskému a dalším (nejen) českým byznysmenům. Majitel fotbalové Sparty a průmyslové skupiny EP založil kliniku, která chce péči o zdraví hodně propojit s daty. V něco podobného věří například i Tomáš Čupr, zakladatel online supermarketu Rohlík. Ten zase pod značkou Pilulka buduje cosi jako internetový longevity hub, kde si objednáte funkční doplňky stravy i vyřešíte testy DNA či krve.

Nejsou zdaleka jediní. Do oboru v té či oné podobě v posledních letech investovali mnozí bývalí sportovci, zakladatelé úspěšných eshopů, továrníci, finančníci… Velmi aktivní je v něm například skupina Penta Marka Dospivy se svou sítí nemocnic a domovů pro seniory. Všichni cítí, že to, co je samotné zajímá a baví, má přesah do celé společnosti. A že těch, kterým není jedno, co jí, jak se hýbou a jak kvalitně spí, bude čím dál víc.

tomas-cupr
Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch
Tomáš Čupr

Naproti jim jdou dvě klíčové změny. Tou první je demografie. Naše populace stárne a zároveň bohatne, byť podle některých ne dost rychle. Starší a bohatší lidé se samozřejmě budou zajímat o to, jak být zdráv a soběstačný co nejdéle.

Druhou změnou je nástup umělé inteligence a jejího vědeckého poznání. Je možné, že díky AI se dočkáme zásadních průlomů v boji s rakovinou, s Alzheimerem či s nemocemi srdce. A to zase prodlouží naše životy.

Takže když slyšíte o tom, který další podnikatel chce naskočit do longevity vlaku, je to vlastně pořád tatáž písnička: ano, jde o ego, ale hlavně jde o peníze. A o ty jde přece vždy až v první řadě.

Komentář vznikl pro stanici Český rozhlas Plus.

Související témata:Daniel KřetínskýPilulkaBryan JohnsonTomáš Čupr
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    euro-truck-simulator-2-scs-software-06

    Nejprodávanější česká hra je i po 14 letech stroj na peníze. Tvůrcům poprvé přivezla miliardu korun

  2. 2

    martin-cigler4

    Poprvé vydělal miliardu a zase vyrazil na nákupy. V Ostravě koupil za stamiliony firmu, která mu chyběla

  3. 3

    jasna

    Tvoří lampy z pomerančů a hortenzií, její instalace z papíru zdobí lofty i hotely. Teď dobývá zahraničí

  1. 1

    statek

    Zpěvačka zrekonstruovala zchátralý statek na jižní Moravě. Zachovala jeho klenby a přidala dostavbu

  2. 2

    altra

    Otec zastavil dům, aby jeho syn mohl vyrábět vlastní tenisky. Vznikaly v toustovači, teď generují miliardy

  3. 3

    hubackovi

    Předloni 770 milionů, loni už 4,6 miliardy. Klan Hubáčků si mne ruce, jejich banka rekordně vydělala