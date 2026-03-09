Společnosti Tomáše Čupra staví ekosystém na podporu dlouhověkosti. Klíčem je analýza dat aplikací Macromo
Skupina TCF Capital propojuje vědu s umělou inteligencí. Skrze data získaná z krve dokáže předvídat zdravotní rizika dřív, než se projeví nemoc.
Střední doba dožití se v Česku dynamicky prodlužuje, kvalita v jeho závěru však často pokulhává. Podle dat ČSÚ a Eurostatu sice žijeme déle, ale průměrně posledních 15 až 20 let života strávíme v nemoci. Zatímco celková naděje dožití u nás přesahuje 76 let u mužů a 82 let u žen, hranice života prožitého v plném zdraví se u obou pohlaví láme už kolem 62. roku.
„Právě tuto propast mezi délkou života a lety strávenými v kondici teď chceme pomocí technologií a vědecky ověřených faktů zbořit,“ říká Adam Juřica, generální ředitel TCF Capital podnikatele Tomáše Čupra. Podle něj skupina intenzivně propojuje vědecké poznatky s umělou inteligencí a vytváří systém prevence, který nebude výsadou horních deseti tisíc, ale dostupným standardem.
„Současný problém spočívá v tom, že i nadstandardní lékařská péče je v Česku stále orientována primárně na léčení chorob, nikoliv na jejich prevenci. Pokud si dnes platíte prémiové kliniky, pořád většinou dostáváte servis, který efektivně hasí požáry, ale neřeší, proč vůbec vznikají,“ vysvětluje Juřica. Právě tento přístup chce TCF Capital změnit a nabídnout lidem nástroj, jak převzít kontrolu nad vlastním organismem dříve, než dojde k poškození zdraví.
Mozkem tohoto ekosystému je firma Macromo, do něhož Čuprova skupina investovala, aby propojila svět dat s prevencí zdraví. Typickým příkladem fungování této synergie je situace, kdy krevní test odhalí nízkou hladinu vitaminu D. V běžném systému získáte tabulku s určitou hodnotou, v lepším případě se uživateli dostane strohého doporučení více se slunit.
Algoritmy v aplikaci Macromo AI však jdou hlouběji a propojí tento výsledek s konkrétním životním stylem – zohlední fakt, že je člověk vegan, nebo to, že žije v regionu s nízkým slunečním svitem. Navíc z analýzy DNA identifikují genetickou predispozici k horšímu vstřebávání tohoto vitaminu. Místo obecné rady tak uživatel dostane přesný pokyn, aby vzhledem ke své genetice a stravě bral dvě tobolky konkrétního doplňku denně.
Nabízíme lidem jistotu, že v prevenci dělají ty správné kroky podložené špičkovou vědou.
Od půlky března 2026 začne systém podobně fungovat i u závažnějších rizik, jako je například diabetes. Díky kombinaci krevních markerů a DNA testování dokáže Macromo AI včas upozornit na skryté predispozice k cukrovce, i když se daný člověk zatím cítí zcela zdravý. Umělá inteligence následně vypracuje personalizovaný plán, díky kterému se uživatel vyhne rizikovým potravinám mnohem dříve, než se z pouhé predikce stane skutečná diagnóza.
Základem celého procesu je posouzení rizik, které jde výrazně dál než běžné preventivní prohlídky. „Jedním z hlavních důvodů, proč lidé v Česku prevenci často zanedbávají, je paradoxně dobrá dostupnost kvalitní bezplatné zdravotní péče. Ta ovlivňuje, jak mnoho lidí přemýšlí o prevenci, která prostě stojí peníze a drobné úsilí. My tento mindset ohledně chování směřujícího k prevenci zdraví, chceme změnit,“ říká Adam Juřica.
Macromo prevenci radikálně zjednodušuje a digitalizuje skrze mobilní aplikaci. Uživatel si v ní jednoduše vybere termín na jednom z více než 150 odběrných míst po celé republice a výsledek mu následně dorazí do telefonu. Zatímco běžné prohlídky sledují zpravidla 20 základních krevních hodnot, Macromo jich analyzuje hned 56.
Za přesností analýz stojí úzká spolupráce s experty z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a biomedicínského centra BIOCEV. „Náš projekt podstatně podporují bioinformatici, biochemici a molekulární biologové. Nabízíme tak lidem jistotu, že v prevenci dělají ty správné kroky podložené špičkovou vědou,“ uvádí spoluzakladatelka Macroma Eva Kuttichová.
„Klíčovou roli tu hrají AI agenti, systém je ale používá jen jako ‚překladatele‘ objektivního zjištění. Umělá inteligence dostane vědecky podložená fakta a jejím jediným úkolem je přeformulovat je do srozumitelného jazyka. Díky tomu se eliminuje riziko, že by AI halucinovala,“ vysvětluje Kuttichová s tím, že veškerá data jsou navíc anonymizovaná a zabezpečená na serverech v rámci Evropské unie.
Zatímco Macromo dodává data, analýzu a konkrétní kroky k prevenci, produkty, které lidem pomáhají tato doporučení uvést do praxe, nabízí další součást Čuprova portfolia – online obchod Pilulka. Ta dnes kromě klasického nákupu léků, doplňků stravy, sportovní výživy či chytré elektroniky přináší také laboratorní testy, personalizovaná doporučení a nástroje pro lepší orientaci v kvalitě doplňků stravy. Právě v tomto propojení se projevuje Čuprova investiční strategie.
„Chceme pomocí technologií a vědecky ověřených faktů zbořit propast mezi délkou života a lety strávenými v kondici.
„Posouváme se z role běžného e-shopu směrem k platformě zaměřené na prevenci a dlouhodobé zdraví. Propojujeme laboratorní diagnostiku a individualizovaná doporučení, která dodává Macromo, s nabídkou produktů, jež lidem pomáhají tato doporučení uvést do praxe,“ líčí Petr Toupal, generální ředitel Pilulky.
„U doplňků stravy navíc pomocí dat a umělé inteligence přehledně hodnotíme jejich kvalitu podle transparentní metodiky, která zohledňuje například formu účinných látek, jejich koncentraci nebo obsah aditiv. Zároveň jsme představili a dále rozšiřujeme vlastní značku doplňků stravy Daily, jejímž cílem je přinést na trh prémiovou kvalitu za dostupnou cenu,“ dodává.
Pilulka také využívá hodnoticí systém NutraRating, vyvinutý ve spolupráci s odborníky z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR, který převádí data o složení více než 700 doplňků stravy dostupných na Pilulce do přehledné hodnoticí škály. Ta zákazníkům pomáhá lépe se orientovat v kvalitě jednotlivých produktů a dělat informovaná rozhodnutí.
Celá synergie vrcholí v programu Pilulka PRO, který dává preventivní péči pevný dlouhodobý řád. Jeho členové získávají pravidelnou krevní analýzu biomarkerů každých šest měsíců, čímž mohou sledovat, jak jejich tělo na doporučené změny reaguje „Systém tak nahrazuje impulzivní nákupy bestsellerů mezi doplňky stravy smysluplným plánem,“ vysvětluje Adam Juřica z TCF Capital s tím, že celý projekt nyní expanduje i do zahraničí.
