Krize v manželství je přivedla k vlastní aplikaci. Dnes jejich AI hra pro páry vydělává desítky tisíc měsíčně
Když Jakub Sobotka nevěděl, jak své ženě pomoct s úzkostmi, rozhodl se pro ni vytvořit aplikaci. Z původně osobního projektu je dnes slušný byznys.
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Aneta Sobotková stojí v obýváku a nepřestává křičet. Manžel Jakub se ji marně snaží obejmout a uklidnit. Dnes pětadvacetiletá marketingová specialistka se s úzkostmi a panickými atakami potýká už od puberty. V dospělosti ovšem začaly její potíže výrazně zasahovat také do manželství.
Záchvaty přicházely až čtyřikrát týdně, často po výměnách názorů s partnerem, který si to zpočátku bral osobně. „Viděl jsem, jak trpí, a nedokázal jsem jí pomoct. Byl jsem z té bezmoci neuvěřitelně frustrovaný,“ vzpomíná jednatřicetiletý UX designér z Brna. Úlevu nakonec hledal v něčem, co ho vždycky bavilo. Začal po večerech tvořit vlastní aplikaci.
Z drobných nástrojů, které si původně s pomocí AI programoval jen pro sebe, postupně vyrostla česká aplikace pro iPhone I Choose You. Pomáhá párům sdílet, jak se zrovna cítí, a otevírat i témata, na která by se jinak možná nezeptali. Každý den jim nabídne tři otázky, od vtipných po hluboké. Odpověď druhého partnera se přitom odemkne až ve chvíli, kdy sami odešlou tu svou. Opisovat se zkrátka nedá.
Aplikaci dnes denně otevře kolem 1 200 lidí. Z projektu, který měl původně pomoct jednomu manželství, se tak stal slušný vedlejší byznys. Sobotkovým už vynáší asi 1 800 dolarů měsíčně, tedy zhruba 40 tisíc korun.
Kartičky místo výčitek
Manželé se seznámili v roce 2019 na akci pro věřící v Kolíně, kde Jakub pracoval jako fotograf. Anetě bylo čerstvě osmnáct, on byl o šest let starší. Následovaly téměř tři roky vztahu na dálku mezi Brnem a obcí u Kolína.
Anetiny psychické potíže se naplno projevily krátce po seznámení. Lékaři jí diagnostikovali úzkostně depresivní poruchu. Víc než samotné ataky ji ale trápila apatie. Než našla psychiatra, který jí skutečně pomohl, uběhlo několik let. Nejtěžší období přišlo během prvního roku manželství. „Nebyli jsme na sebe úplně milí a dostali jsme se do bodu, kdy každý musel začít pracovat sám na sobě a teprve potom společně na vztahu. Bylo to buď tohle, nebo rozvod,“ říkají otevřeně.
Aneta chodila na terapie už od osmnácti, Jakub s nimi začal až během manželské krize, zato pravidelně a intenzivně. Kromě toho četl i knihy o psychologii a o tom, jak být oporou člověku s úzkostmi, což mu ostatně pomohlo i při vývoji aplikace.
Její základy ale vznikaly mnohem dřív. Zhruba tři roky před její první verzí si manželé začali pomáhat kartičkami s otázkami, mimo jiné z americké hry We’re Not Really Strangers. Jakuba na nich bavilo, že otázku nepokládá jeden partner druhému, ale někdo třetí. Anetě podobný přístup vyhovoval také. Když se necítila dost bezpečně na to, aby se na něco zeptala přímo, jednoduše vytáhla kartičku.
Kartičky postupně inspirovaly pár k využití série malých aplikací, které používali pro utužení vztahu. První byl takzvaný vibe check. Každý v něm mohl nastavit, kolik má energie, jestli má chuť na společnost a co zrovna potřebuje. Jestli odpočinek, prostor, podporu, nebo naopak blízkost.
Další nástroj inspirovala kniha Nenásilná komunikace od Marshalla Rosenberga. Manželé ji četli, protože se při hádkách často vzájemně obviňovali a chtěli se naučit komunikovat jinak. Do aplikace vložili větu, kterou od druhého slyšeli a která je naštvala. Nástroj ji pak „přeložil“ do toho, co partner nejspíš cítí a potřebuje. Z věty „zase jsi nevynesl koš“ by tak mohlo vzniknout třeba „potřebuju cítit, že na domácnost nejsem sama“. Zhruba před rokem a čtvrt pak Jakub inspiraci z těchto nástrojů reflektoval právě v I Choose You, kterou zpřístupnil veřejnosti.
Kód nečte, řídí vizi
Programovat se začal učit na bezplatném online kurzu jazyka Swift od Harvardu. Samotný vývoj ho ale nikdy příliš nebavil, a tak postupně přenechával stále větší část práce umělé inteligenci. Nejprve využíval ChatGPT, později přešel také k modelům Claude od Anthropicu. Dnes podle svých slov kód ani nečte. „Vím, jak funguje, kdyby se cokoli stalo. Sám ale teď spíš řídím kreativní vizi,“ popisuje svou roli.
Část otázek manželé připravili sami podle knih o párové psychologii, další vytváří umělá inteligence. Ta pomáhá průběžně doplňovat také tematické sady k Halloweenu, Vánocům nebo Novému roku. S vlastními nápady přichází i samotní uživatelé.
Vedle vážnějších témat v aplikaci nechybějí ani lehké, hloupé a někdy až dětinské otázky. Partnerovi lze na dálku přehrát třeba zvuk prdu. Manželé totiž chtěli do vztahů vrátit trochu humoru. „Je to dětinské. Ale my dětinští uvnitř prostě jsme. Když jsme se trápili, úplně jsme zapomněli, že vztah nemusí být jen neprůstřelně vážný, ale patří k němu i legrace,“ vysvětlují.
Alter ego jako nástroj propagace
Za lákáním nových uživatelů stojí zpravidla Aneta, která se živí marketingem a jako začínající mikroinfluencerka působí na Instagramu i TikToku. V říjnu 2025 zveřejnila na Instagramu video o manželovi a jeho aplikaci. Podle čísel, která mají Sobotkovi k dispozici, ho vidělo přes 300 tisíc lidí a přineslo zhruba tisíc nových uživatelů.
Aneta tehdy pochopila, že podobný obsah může fungovat, a oživila své alter ego Kryštofínu Dyňovou. Tu přezdívku přitom nevymyslela pro TikTok. Dala jí ji už v osmi letech starší sestra, když jí zakládala falešný účet na Facebooku, aby si malá Aneta mohla zahrát prohlížečové hry.
Kryštofína dnes ve velkém řádí na TikToku a většina jejích videí stojí na nadsázce a rage baitu, tedy obsahu, který diváky záměrně provokuje. Ti pak reagují v komentářích, čímž skrze algoritmy často nevědomky zvyšují dosah. „Všechen obsah na profilu je v podstatě promo I Choose You. Od března jsem natočila asi 200 videí a aplikaci v nich vždycky zmíním spíš okrajově, organicky,“ říká Aneta. Diváci se přesto často ptají, proč videa nejsou označená jako reklama. „Ano, je to dost na hraně,“ připouští.
Marketing nakonec ovlivnil i samotný produkt. Aneta ve videích zkoušela provokativní otázky typu: „Kdyby mi šlo o život a zachránit mě mohlo jen to, že se vyspíš s jednou z mých kamarádek, kterou by sis vybral?“ Protože podobný obsah fungoval, vznikl v aplikaci také balíček Rage bait. Ne každému páru přitom takové otázky musí prospět.
Na českou aplikaci jsou čísla slušná, z pohledu byznysu jde ale zatím o malý projekt. Účet na I Choose You si zatím založilo přes 13 tisíc lidí a propojilo se zde více než 4 tisíce párů. Denně si partneři pošlou kolem 8 tisíc odpovědí. Proměnit uživatele v předplatitele není snadné. Na tisíc zhlédnutí Kryštofínina videa na TikToku podle Jakuba připadá zhruba jedno stažení. Předplatné si pak koupí necelých šest procent těch, kdo si aplikaci stáhnou.
„Kdybychom osekali všechny náklady, tak jsme z 80 procent profitabilní a máme zisk,“ tvrdí Jakub. Aneta ale připomíná, že do projektu oba vložili také spoustu vlastního času. „Kdybychom spočítali i ten, jsme hodně v minusu. Teď už to ale aspoň zaplatí náklady,“ dodává.
Do budoucna chtějí Sobotkovi aplikaci dostat do zahraničí a rozjet placenou reklamu. „Minimálně další dva tři měsíce se do toho chci opřít,“ říká Jakub. „Pokud se to nepovede, dál to posouvat spíš nebudu. I Choose You zůstane mým bočním projektem.“