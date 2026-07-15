Kromě tisíců párů bot nám shořela i výroba. Požár v Portugalsku zasáhl další české obuvníky
Český výrobce ponožkobot a barefootové obuvi Skinners utrpěl ránu i v požáru skladů Vasky, které prodávalo část jeho zboží.
„Hlavně už žádné požáry prosím,“ napsal Ondřej Komárek, marketingový ředitel českého výrobce ponožkobot i barefootů Skinners. Firmu v posledních týdnech totiž zasáhly požáry hned dva. Koncem června šlo o spolupracujícího výrobce bot v Portugalsku, kde již zdejší firma měla připravenou zásilku tisíců párů letošní podzimní kolekce. Následně pak byla zasažena i požárem ve Zlíně z minulého týdne, který vypukl ve skladu Vasky a Botas a vedl až ke zřícení budovy a zasáhl i další firmy.
Ještě v dubnu pro CzechCrunch zakladatel a ředitel Skinners Petr Procházka hlásil, že se firmě podařilo stabilizovat situaci a překlopit se do zisku, a to po několika letech značných výzev včetně ochlazení poptávky po covidu, odchodu spoluzakladatelky či nepovedené sázky na nového ředitele.
Podle vyjádření se situace vyvíjela téměř celou první polovinu roku, kdy Skinners meziročně navýšily svoji marži o čtyři procenta, průměrná velikost objednávky rostla o čtrnáct procent a například v textilní kolekci dokonce až o 172 procent. V prvním kvartálu firma v tržbách rostla o 62 procent, zatímco ve druhém pak o 38 procent.
„Už jsme si letos říkali, jak to máme konečně všechno hezky nachystané, včas zadané objednávky, které se plní podle plánů,“ komentuje teď Procházka. A pak přišel požár haly spolupracujícího portugalského výrobce. Podle Procházky se při něm nikdo nezranil, doteď však není známá jeho přímá příčina.
Shořela ale celá tamní fabrika, konkrétně pak pět tisíc párů bot v tržní hodnotě přes patnáct milionů korun. „Tato fabrika je zodpovědná asi za 75 procent našich tržeb v zimním období,“ doplňuje Procházka, jenž se společně s týmem s oznámením této zprávy rozhodl počkat několik týdnů, a to i kvůli tomu, aby nevyplašili své partnery. Skinners přitom kromě hotových bot přišly i o část výroby včetně kopyt, nástrojů, výsekových dílců, podešví a kůže z Itálie.
„Vidíme velmi velkou solidaritu mezi místními obuvníky a botaři. Snaží se našemu dodavateli pomoct, dá se říct, všemi možnými způsoby. Podešvárna hned řekla, že upřednostní novou výrobu podešví, italský dodavatel kůží slíbil, že hned pošle novou várku, a tak podobně,“ hodnotí aktuální vývoj Procházka.
Ten se příští týden chystá letět přímo na místo, aby možné spolupráce konzultoval a zjistil, zda, kdy a do jaké míry se podaří výrobu obnovit. „Úplně všechny dopady ještě nevíme, ale boty bychom snad měli mít. Jsou prý k dispozici nějaké staré prostory, kde by mohli začít velmi rychle vyrábět. K tomuto všemu budu mít velký update příští týden,“ říká Procházka.
Pojištění škod přitom jde za majitelem fabriky, Skinners následkem trpí zejména kvůli ušlému zisku. „Věci samotné, jako nástroje a kopyta, to není až taková finanční škoda. Ale jak říkal majitel Alpine Pro (výrobci sportovního oblečení ve Zlíně shořel celý sklad v hodnotě přes půl miliardy korun – pozn. red.), potřebujete hlavně marži z prodaných produktů, abyste mohli firmu živit a držet ji v chodu. Takže to nejhorší na tom je zkrátka nemít zboží a nemít co prodávat,“ popisuje Procházka.
„A když si řeknete, že z těch citronů, co vám dal ve světě podnikání život, uděláte limonádu, tak přijde ještě mnohem horší požár ve Zlíně,“ pokračuje s odkazem na výše zmíněný požár, který kromě Vasky, Botasu a Alpine Pro postihl například logistickou firmu Supply.do či Nadaci Tomáše Bati a v menší míře také Zásilkovnu a Sportisimo.
V distribuční síti značky Vasky přitom mělo asi 1 500 párů také Skinners. „Zatím nevíme přesně, zda se požár dotknul i našich produktů,“ doplňuje Procházka s tím, že se zakladatelem Vasky Václavem Staňkem jsou v kontaktu a snaží se mimo jiné zjistit, kolik z kolekce bylo právě na skladu a kolik na prodejnách.
„Vaškovi (Staňkovi) jsme nabídli pomocnou ruku, protože už máme přístup do prodejního kanálu Vasek. Navrhl jsem mu, že můžu v Portugalsku zkusit celkově navýšit kapacity, co to půjde, aby ve chvíli, kdy nebudou mít na prodejnách Vasky, tam byly alespoň Skinners, a o marži bychom se férově rozdělili – jednoduše, abychom měli co prodávat,“ dodává Procházka.