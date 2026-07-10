Půl miliardy v zásobách, 75 tisíc párů bot, 30 tisíc knih, tisíce zásilek. Firmy počítají ztráty po zlínském požáru
„Bude to těžké. Začínáme téměř od nuly. Ale uděláme všechno pro to, abychom se co nejdříve vrátili,“ komentuje jedna ze zasažených firem Equator.
Ve čtvrtek ráno vypukl v jedné z bývalých továren ikonického zlínského areálu Baťových závodů požár. Během pár hodin se ukázalo, že v budově číslo 34 v devátém patře začaly hořet zásoby bot a dalšího zboží obuvnické firmy Vasky a její sesterské firmy Botas. Požár se však rozšířil i do dalších pater a částí budovy, kterou vlastní developerská společnost Cream Real Estate. Samotná stavba následky nezvládla a značná část z ní se zhroutila, dle záchranářů přitom nikdo nebyl zraněn. Kromě obuvníků se tak teď z následků vzpamatovávají i další společnosti.
„Ztráta této výjimečné stavby představuje pro naši společnost i pro město Zlín velmi bolestný okamžik. Za nejdůležitější však považujeme skutečnost, že při této události nedošlo ke ztrátám na životech. O to více si vážíme profesionálního, obětavého a vysoce organizovaného zásahu všech složek IZS, které se snažily zabránit nejhorším následkům,“ komentuje dění Marcel Schmidt, ředitel marketingu a komunikace Cream Real Estate.
„Velmi nás zasáhly také škody, které tato událost způsobila nájemcům působícím v budově,“ pokračuje Schmidt s tím, že nájemníkům firma poskytuje podporu při řešení vzniklé situace. „Rozsah ekonomických škod na budově i na majetku jednotlivých nájemců bude předmětem dalšího posouzení a vyčíslení,“ dodává.
Hasičům @hzs_zlk se po 22. hod. podařilo požár 🔥 v bývalém Svitu ve Zlíně lokalizovat, mají ho pod kontrolou a dál se nešíří. Snížili proto stupeň poplachu ze zvláštního na třetí. 🚨 Od rána pokračují v ochlazování budovy, která má stále okolo 200 stupňů. 🌡️ pic.twitter.com/jwMKzXl6pz
— Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 10, 2026
„Přišli jsme kvůli požáru našeho skladu téměř o všechno. Bolí to. Nebudeme lhát, není to pro nás jednoduchá situace, ale snažíme se držet hlavu vzhůru,“ komentoval situaci Václav Staněk, zakladatel značky Vasky, která před třemi lety před krachem zachránila také další tradiční značku Botas. Podle jeho vyjádření Vasky a Botas přišly o 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun.
Zatímco ikonický zlínský mrakodrap 21 je nejvyšší stavbou areálu a zůstal požárem přímo nedotčen, budova 34 v areálu byla co se týče plochy a objemu tou největší. Schmidt pro CzechCrunch nechtěl komentovat, kolik nájemníků v budově bylo, uvedl však, že byla téměř na sto procent obsazena.
Vasky a Botas, v jejichž prostorách požár vznikl, si v ní pronajímaly jen část. „My jsme měli zboží uskladněno o patro pod nimi, tudíž od začátku nám bylo jasné, že buďto vše shoří nebo vytopí voda. Nikoho ale nenapadlo, že na konci budova spadne a zboží bude v troskách na popel,“ komentuje David Klímek z logistické společnosti Supply.do, podle kterého firmu táto událost zásadně postihne také finančně. V požáru totiž přišla asi o třetinu všech zásob, zbytek měla na svých dalších skladech.
Jednou z dalších nejvíce postižených firem je Alpine Pro. Jak informuje portál iDnes, podle majitele společnosti Václava Hrbka na místě shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun, šlo totiž o jediný sklad firmy. „Počítáme s nejhorším scénářem, tedy že jsme o veškeré zboží ve skladu přišli,“ uvádí Hrbek.
„Zkáza dokonána. Je to šílený pohled. V plamenech skončily desítky palet, na kterých bylo 30 tisíc knih, takřka všechny tituly z naší Edice Baťa,“ uvedla na sociálních sítích Nadace Tomáše Bati. Její ředitelka Gabriela Končitíková pro CzechCrunch doplnila, že šlo zásoby o skladové hodnotě asi pět milionů korun, a prodeje knih tvoří asi čtvrtinu celého ročního rozpočtu nadace. V letošním roce přitom byly navázané na projekt Baťa 150, kterým si nadace připomíná století a půl od narození nejslavnějšího zlínského rodáka.
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„Požár zničil budovu, ve které jsme sídlili. Spolu s ní zmizela naše kola, rámy, sklad, kanceláře, vybavení i roky práce. Dnes nám zůstala jen značka,“ komentuje na Facebooku situaci značka Equator Cycling. „Bude to těžké. Začínáme téměř od nuly. Ale uděláme všechno pro to, abychom se co nejdříve vrátili a mohli vám znovu dělat radost,“ doplňuje.
V budově se nacházel také sklad logistické Zásilkovny. Byť požár vypukl v horních patrech budovy, poškození se dotklo i jejího depa, které sídlí v přízemí. Ředitel Erich Čomor potvrdil, že fungování depa je přerušeno, provoz je přesměrován na okolní provozovny, firma však doručuje dál, prý bez komplikací.
„Situaci aktivně řešíme a o dalším vývoji budeme průběžně dotčené zákazníky i e-shopy informovat. Náhradu škody za všechny zasažené zásilky samozřejmě vyřídíme co nejrychleji,“ doplňuje Čomor s dodatkem, že dle jeho informací se podařilo evakuovat včas všechny lidi, jak zaměstnance depa, tak řidiče. „Jsme v kontaktu se zákazníky, jejichž zásilky byly v budově v době požáru. Zůstalo tam 9 tisíc zásilek. Děkujeme všem za trpělivost i podporu,“ doplnil mluvčí Zásilkovny Ondřej Luštinec.
„Velmi okrajově“ se požár dotknul prodejce Sportisimo, který měl v budově externí sklad pro uskladnění marginální části svého sortimentu. Jak potvrdil ředitel František Gregor, z tohoto skladu firma expedovala méně než jedno procento objednávek.
„Reálný dopad na náš byznys i operativu je tak de facto nulový,“ komentuje Gregor s tím, že firma přeskupuje zásoby, aby byl minimalizovaný dopad na dotčené zákazníky a bylo zajištěné plynulé vyřizování objednávek. „Naopak, jsme připraveni nabídnout pomoc vybraným partnerům dotčených touto událostí v rámci našeho distribučního centra v Ostravě s vyřešením jejich možných problémů s operativou a logistikou,“ doplňuje Gregor.
Patříte mezi společnosti, které byly požárem také dotčeny? Ozvěte se nám na peter@cc.cz.