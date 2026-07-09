Přišli jsme o vše, hlásí Vasky. Obuvnické firmě ve Zlíně shořel celý sklad, zřítila se i část budovy
Podle vyjádření oheň zničil obuv, oblečení a doplňky značky Vasky i sesterského Botasu v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun.
„Je to děsivé. Hoří nám sklad,“ uvedla na Instagramu zlínská obuvnická firma Vasky osmadvacetiletého zakladatele Václava Staňka. „Podle našich informací jsou všichni v pořádku,“ doplnila dále společnost, která se v posledních letech vypracovala mezi nejviditelnější značky svého oboru v Česku. V důsledku požáru se navíc zřítila značná část budovy nacházející se v bývalém areálu Svitu.
Podle vyjádření firmy oheň zničil přibližně 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a přidružené Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. „Přišli jsme kvůli požáru našeho skladu téměř o všechno. Bolí to. Nebudeme lhát, není to pro nás jednoduchá situace, ale snažíme se držet hlavu vzhůru,“ komentuje situaci Staněk.
Ve skladu byly uloženy boty vyrobené v České republice a na Slovensku, které měly putovat k zákazníkům po celé zemi. Požár znamená významný zásah do fungování společnosti a dočasně ovlivní expedici objednávek. Výrobní měsíční kapacity firmy jsou dvanáct tisíc párů.
Požáru vypukl v devátém patře budovy číslo 34 v ulici Vavrečkova v bývalém areálu Svitu. Právě toto patro využívá jako sklad své obuvi Vasky, ale i jeho sesterská značka Botas, kterou Staněk odkoupil v roce 2023 a zachránil ji před krachem. Na místě jsou podle vyjádření hasičů desítky jednotek i kusů techniky.
„Bolí nás i vědomí, že se všechny tyto vasky a botasky nikdy neprojdou po světě. Proměnily se v popel. Naši kolegové, přátelé i rodina jsou naštěstí v pořádku, a to je to nejdůležitější,“ opakuje Staněk, který zároveň děkuje za zprávy podpory.
Stávající zákazníky se budou Vasky i Botas snažit průběžně informovat o dalším postupu i termínech dodání objednávek. „Pokud jste letos plánovali pořídit si vasky nebo botasky, budeme nesmírně vděční, pokud nás v této chvíli podpoříte například nákupem dárkového poukazu. Následující dny, týdny i měsíce pro nás budou velmi náročné. Děkujeme, že v tom nejsme sami,“ dodává Staněk.
— Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 9, 2026