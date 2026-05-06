Krypto, bankéři i investiční experti u jednoho stolu. Praha odhalí, co se děje v zákulisí top fintechů
Od 8. do 15. května probíhá v Praze Fintech Week CEE. Čtyři konference, hackathon a přes dvacet doprovodných akcí nejen o finančních inovacích.
Fintech, tedy finanční technologie, nejsou téma jen pro lidi z bank nebo startupů. Je to odvětví, které v posledních letech přepsalo to, jak posíláme peníze, jak si bereme půjčky, jak platíme nebo jak investujeme. Region střední a východní Evropy dal světu řadu fintechových talentů. Zakladatelské kořeny tu mají globální lídři jako Revolut, Wise nebo Payhawk. Aby se zakladatelé, investoři a odborníci z praxe mohli propojit a čerpat zkušenosti od těch, kteří celou cestu už jednou prošli, přichází Fintech Week CEE. Formát, který přesahuje rámec tradiční konference. Čtyři hlavní akce, hackathon a více než dvacet doprovodných událostí, kde se od 8. do 15. května potkají lidé, kteří společně formují budoucnost moderních financí.
„V regionu máme špičkové nápady i talentované lidi. O vybudování globálně úspěšné firmy ale často rozhoduje přístup ke správným kontaktům, zkušenostem a radám od těch, kteří už podobnou cestou prošli. Fintech Week CEE jsme od začátku stavěli jako živou platformu, místo, kde se investoři, banky a technologické firmy baví napřímo o tom, co rozhoduje o růstu firem ve světě financí,“ říká Michal Ciffra, partner investiční skupiny Depo Ventures a spoluzakladatel pražského fintechového akcelerátoru The FinTechers.
Celý týden odstartuje ve dnech 8.–10. května pátý ročník konference ETHPrague v Obecním domě. Akce se zaměří na tři hlavní programové linky, které pokrývají vše od vývoje protokolů přes otázky soukromí a onchain finance až po governance, kulturu a dlouhodobý společenský dopad. Na tuto část pak naváže tradiční hackathon, ve kterém se nejlepší projekty utkají o ceny v hodnotě téměř 1 milion korun.
Na technologický úvod naváže v pondělí 11. května Crypto & Banking Day pod záštitou Komerční banky ze skupiny Société Générale. Půldenní program se zaměří na ryze praktické otázky: co v kryptu funguje a co ne, kde tato technologie bankám už dnes pomáhá a co stále brzdí její širší přijetí? U jednoho stolu se potkají zástupci tradičního bankovnictví i lídři krypto scény. Večer pak proběhne neformální akce Protocols & Champagne.
Stěžejní den přijde 12. května. Konference UnBundled ve Slovanském domě je určena zakladatelům, odborníkům z praxe i investorům. Program rozděluje do pěti bloků, ve kterých se zaměří na aktuální témata jako umělá inteligence a inovace ve finanční infrastruktuře nebo na zkušenosti úspěšných zakladatelů fintechů, včetně jejich přešlapů, krizí a poučení.
Ranní program konference UnBundled otevřou Pavel Šiška, vedoucí partner oddělení poradenských služeb Deloitte, Michal Vytiska z Komerční banky a Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard. Vhled do toho, co obnáší globální úspěch, pak nabídnou řečníci, kteří si prošli nejprudšími růstovými fázemi v Evropě. O své zkušenosti se podělí Gareth Walsh, který strávil přes dvanáct let v SumUp, kde mimo jiné vedl irskou divizi firmy, a dnes stojí za vlastním projektem Paypercut, v programu se zaměří na to, kde končí automatizace a začíná otázka důvěry.
Dann Bibas, jako bývalý ředitel expanze pro Wise a dnes startup scout amerického fondu Andreessen Horowitz, v rozhovoru na pódiu popíše, jak skutečné překračování hranic vypadá. Pohled z pozice zkušeného zakladatele, který se stal investorem, nabídne Michal Šmída. Zakladatel Twista, nyní CEO a investor ve fondu RockawayQ, se zapojí do otevřené diskuse českých fintechových zakladatelů o tom, co se nepíše do tiskových zpráv. A co vidí největší investiční banka světa, když se dívá na CEE region? Na to odpoví Maryna Muntian, výkonná ředitelka pro technologické investiční bankovnictví v JP Morgan.
Součástí konference UnBundled bude také diskuse o regulacích u kulatého stolu zaštítěná Finreg Partners a exkluzivní setkání investorů se zakladateli v rámci bloku VCxFounders Session. Fintechové startupy zde získají jedinečnou příležitost odprezentovat své projekty přímo zástupcům předních VC fondů.
Program Fintech Week CEE
8.–10. května ETHPrague – Obecní dům
11. května Crypto & Banking Day – Scott.Weber Workspace – Náměstí Republiky 7
12. května UnBundled – Slovanský dům
13. května Love a roboti – Kampus Hybernská
14. května FinTech Roadmap – Česká národní banka
Program a vstupenky: fintechweekcee.com
Během týdne běží i doprovodné akce, z nichž většina je zdarma s nutností předchozí registrace a schválení organizátorem.
Ve středu 13. května bude program věnován primárně doprovodným akcím. Jednou z nich je celodenní stage Love a roboti v Kampusu Hybernská, která prostřednictvím různých formátů přiblíží finanční technologie široké veřejnosti. Na programu bude například diskuze s krátkým úvodem do problematiky Tyvole nevim: Co je stablecoin? nebo rozhovor a diskuze věnující se hlavně generaci Z a jejímu pohledu na peníze, práci i budoucnost: Kolik stojí život?, projekt Nekrachni a další. Nedaleko, ve workspace Scott.Weber, pak Flowpay pořádá brunch Money in the Machine.
Ve čtvrtek 14. května se na půdě České národní banky uskuteční setkání FinTech Roadmap, kde se zástupci česko-slovenské fintechové scény zaměří na budoucí vývoj oboru a regulace a také prohlubování spolupráce mezi klíčovými hráči trhu. A poslední den se pod taktovkou organizátorů v doprovodu společnosti Visa ponese v uvolněnějším stylu jako rozloučení s překvapením na konec.
Vstupenky na hlavní události je možné zakoupit jednotlivě nebo formou bundle passu, který umožňuje přístup na celý hlavní program. Všichni návštěvníci se mohou před událostí nebo v průběhu celého týdne spojit v komunitní platformě Prague Hub.
The FinTechers, pražský fintechový akcelerátor, dává dohromady fintechové zakladatele, investory a odborníky z celé střední a východní Evropy. Pomáhá firmám růst a dostat se na zahraniční trhy, a to přes mentoring, akcelerační programy i pravidelné akce.
Hlavními partnery celého týdne jsou Komerční banka, Visa společně s Flowpay a Fintech Regulatory Sandbox pod hlavičkou agentury CzechInvest. Konferenci UnBundled pořádá The FinTechers společně s dlouhodobými partnery Mastercard, Deloitte, AWS a Oak’s Lab. Blok věnovaný setkání investorů se zakladateli pak podporují MitonC, BD Partners, DEPO Ventures, Seed Starter Slovenské spořitelny, KB SmartSolutions, StartupYard a Slovak Awards SK.