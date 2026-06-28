Kvůli původu jí opovrhovali, pak potají zazářila na YouTube. Na Slovensko se už nikdy nevrátím, říká
V životě to kvůli tomu, že je Romka, neměla jednoduché. Vysvobození jí ale dala animace – a především pak úprk do Anglie za studiem.
Pochází ze Slovenska a odmala se chtěla věnovat výtvarné tvorbě. V jejím životě se ale právě místo, kde se narodila, stalo tak trochu osudným – už od školky jí kvůli romskému původu opovrhovali, sprostě uráželi a dělali z ní kriminálnici. Jen málokdo přitom ví, že v utajení pracovala na sérii o animované ďábelské kočce, která na YouTube získala desítky milionů zhlédnutí. Teď žije v Anglii, studuje umělecký obor a brzy chce dát světu o sobě znovu vědět.
Natália Pompová vyrůstala na Slovensku a kreslení bylo v jejím životě prakticky od malička. Sama nepopisuje jeden konkrétní moment, kdy by si řekla, že se chce stát umělkyní – tvorba pro ni byla spíš přirozený jazyk, k němuž se vracela od dětství. „Už od batolete jsem kreslila,“ říká pro CzechCrunch. Rodiče si všimli, že ji to baví, a přihlásili ji na základní uměleckou školu, kde se její záliba začala postupně měnit v řemeslo.
Země, ve které se narodila, pro ni ale zároveň nikdy nebyla jednoduchým místem. Slovensko dodnes označuje za svůj domov, mluví slovensky a po rómsky neumí. Přesto jí okolí kvůli jejímu původu opakovaně dávalo najevo, že tam tak úplně nepatří. „Hodně lidí mi dávalo pocítit, že nejsem Slovenka, i když jsem se tam narodila,“ dodává dnes jednadvacetiletá umělkyně. A začalo se to projevovat už ve školce.
„Žádné kamarády jsem neměla, byla jsem tam jediná Romka. Často mě děti posílaly hrát si sama,“ popisuje traumatické zážitky, kvůli kterým se postupně začala uzavírat do sebe a naplno rozvíjet svou vášeň, která se z kreslení postupně překlopila do počítačového animování. A to se výrazněji začalo ukazovat během covidové pandemie, kdy se zavřely školy a ona měla více času na osobní projekty.
Okolo patnácti let si založila YouTube, kde pod pseudonymem Silly Content Art vytvářela své první animace. Ani ona ale nečekala, jaký zásah nakonec budou mít. Obzvlášť velkou oblibu si získala její animovaná kočka s ďábelským, skoro až antagonistickým výrazem, ze které se stala série. Ta jí zásadní měrou pomohla k tomu, aby na svém kanále získala přes šedesát milionů zhlédnutí a více než dvě stě tisíc fanoušků.
„Pak ale přišla maturita, později vysoká škola a osobní projekty musely kvůli studiu ustoupit,“ vysvětluje. I proto je její poslední video na YouTube zhruba čtyři roky staré a stejně tak je neaktivní i její Instagram, byť v rámci něj je to především z důvodu nástupu AI. Podle ní se to tam hemží velkou spoustou fotek od umělé inteligence a nechce být součástí něčeho, kde se nerespektuje poctivá autorská tvorba.
Právě vysoká škola v jejím životě znamenala obrovský krok do neznáma – před dvěma lety totiž odešla ze Slovenska do Anglie, kde studuje animovanou tvorbu na UCA Farnham. A sama říká, že britské ostrovy si zčásti vybrala i proto, aby tak trochu vyskočila ze škatulky.
„Anglie ale také není jednoduchá. Bydlení je tu dražší, konkurence větší a sociální rozdíly výraznější. Zároveň ale cítím, že hlavně Londýn a jeho okolí jsou díky své rozmanitosti otevřenější k jinakosti, než jak jsem to znala ze Slovenska,“ doplňuje.
„Když sem přijdou Slováci, kteří mají předsudky vůči jinakosti, mohou se podle mě cítit izolovaně. Anglie je hodně rozmanitá a rasismus nebo xenofobie se tam nepřijímají tak snadno,“ říká s tím, že se tam poprvé začala cítit jako člověk a na Slovensko se nemá už nikdy v plánu vrátit.
Vedle školy začala v Anglii poprvé výrazněji řešit i to, jak může její tvorba fungovat mimo YouTube a osobní projekty. Do té doby si většinu věcí určovala sama, studium jí ale postupně ukázalo i druhou stranu oboru, kde animace může být i placená práce pro klienty. Právě tam se její cesta začala přirozeně potkávat s projektem Young Roma Talents, který propojuje mladé romské talenty s kulturním a kreativním prostředím.
Ten pro ni zafungoval jako most mezi školou, vlastní tvorbou a prvními pracovními příležitostmi. Díky němu získala podporu, která u mladých animátorů často rozhoduje o tom, jestli nápad zůstane jen v hlavě, nebo se skutečně dostane na obrazovku. „Pomohli mi dát pracovní příležitosti, zafinancovali mi grafický tablet, software a animaci, na které momentálně pracuji,“ říká. A právě přes Young Roma Talents se dostala také k české značce Life is Porno.
Pro Pompovou to byl první viditelnější moment, kdy se její animace propojila se světem značek. Life is Porno dlouhodobě staví na výrazné vizuální kultuře a spolupracích s umělci, u ní ale dávalo smysl využít hlavně to, čemu se věnuje nejvíc. „Tím, že jsem především animátorka, mě oslovili pro animovanou reklamu, kde by kreslená postavička nosila boty,“ popisuje.
Teď chce dál studovat, rozvíjet vlastní animaci a víc se dostat i ke 3D, které je podle ní náročnější, ale ve studiích používanější. Zajímá ji také možnost pracovat v dalších zemích a sbírat zkušenosti mimo prostředí, které už zná. I když má za sebou virální YouTube, studium v Anglii, podporu Young Roma Talents i spolupráci s Life is Porno, o hotovém úspěchu mluvit nechce. „Nemyslím si, že jsem ještě v životě uspěla,“ říká. „Ještě stále nejsem v cíli.“