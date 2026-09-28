Kyberpunk, jak ho nejspíš neznáte. Neony prozářená hra neslibuje žádnou akci, přesto po ní touží milion lidí
Jako by Cyberpunk 2077 potkal The Sims a Stardew Valley. Novinka Nivalis Nights je cozy simulátor kyberpunkového života.
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Když se řeknou slova kyberpunk a videohra, nejspíš vás napadne megahit Cyberpunk 2077 od polského studia CD Projekt Red, tvůrců podobně slavného Zaklínače. A taky hackování systémů prohnilých korporací, kybernetická vylepšení chabých lidských těl či adrenalinové přestřelky s gangstery i policajty. To vše samozřejmě v záři neonů. Právě dnes ale vychází kyberpunková hra, která na vůbec nic z toho nesází. Tedy až na ty neony.
Město trpící pod nátlakem po zuby ozbrojených korporátních sekuriťáků. Ulice, v jejichž temných zákoutích se věnuje svému řemeslu sériový vrah. Taky si říkáte, že to jsou kulisy jako dělané k tomu, abyste popadli katanu s ostřím o šířce jediné molekuly či samopal s automatickým AI zaměřováním? V jiné hře možná ano. V téhle ale dostanete spíš vařečku nebo rybářský prut.
Oblíbený – a obvykle s adrenalinovou akcí spojený – žánr kyberpunku se totiž dnes rozrůstá o neobvyklý herní titul. V němž se nestanete ostrým bojovníkem proti zlovůli megakorporací. Ale majitelem stánku s nudlemi, ze kterého postupem času vybudujete větší bistro. Či rovnou síť prosperujících podniků. Že se vám to nezdá jako příliš zajímavý recept na úspěch? Milion lidí s vámi nesouhlasí.
Novinka s názvem Nivalis Nights totiž ještě před dnešním vydáním ohlásila právě rovný milion zařazení na seznam přání na Steamu, největším online obchodě s videohrami. A i když klinkutí na tlačítko wishlistu se ještě nerovná uskutečněnému prodeji, pro vývojáře a vydavatele stále bývá velice užitečnou metrikou. Hra od německého studia Ion Lands se navíc v prvních dojmech videoherních serverů dočkává příznivých přirovnání.
Jinak spíš negativní předpověď kyberpunkové lidské budoucnosti totiž Nivalis Nights mění za vlastně až pohodový simulátor obyčejného života. V atmosféře, která sice může připomenout přece jen výrazně ostřejší Cyberpunk 2077, budete prožívat spíš sousedské radosti jako ve Stardew Valley či si zařizovat vlastní bydlení jako v The Sims. Tedy ve hrách, které by z přehnaného adrenalinu a akce nařkl málokdo.
Do vlastního gastroprovozu budete pořizovat suroviny do kuchyně či nové židličky pro vaše hosty, ale taky vás čeká třeba rybaření, možnost si zahrát šachy anebo poznávat štamgasty a budovat virtuální přátelské vztahy. Jenom sluníčkové to ale nebude. I když se vaše bistro možná stane oázou klidu, stále se nachází v klasickém kyberpunkovém městě. Což znamená až příliš drsný policejní dohled, ale i možnost (ne však nutnost) sabotovat vaši konkurenci.
Každopádně Nivalis Nights primárně nesází na akci, ale pomalejší tempo a „cozy“ hratelnost. A taky na stylizovaný vizuál s přiznanými pixely a působivou atmosféru plnou neonů. Což nemusí být trefa mimo – i když žánr odstartovaný kultovním Neuromancerem ukazuje většinou nepříliš pěknou budoucnost, kyberpunk není jen o hackování a střílení. Vždyť i absolutní klasika jménem Blade Runner začíná v pouličním stánku s nudlemi.