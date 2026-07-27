Před 40 lety předpověděl současnost AI pomocí psacího stroje. Teď vzniká z kultovního díla seriál od Applu
Kyberpunková bible Neuromancer od Williama Gibsona se konečně dočká vysokorozpočtového zpracování. Od Apple TV, což je místo sci-fi zaslíbené.
Jenom před pár dny jste si mohli přečíst zprávy o tom, jak umělá inteligence americké společnosti OpenAI prolomila hranice svého testovacího prostředí a napadla cizí systémy. Jejichž provozovatel se bránil tím, že nasadil čínskou AI. V roce 2026 to vlastně nezní tak překvapivě… Jenže s podobným příběhem jste se mohli setkat už před více než čtyřiceti lety. Vznikl v době prakticky bez internetu. Na mechanickém psacím stroji. A teď se mění na seriál od Applu.
Znáte slova jako kyberprostor nebo matrix? Taky vás občas napadne, jestli umělá inteligence může dosáhnout skutečné inteligence? Děsí vás možnosti kybernetické a dronové války? Máte pocit, že nadnárodní technologické společnosti mají v mnoha ohledech větší vliv na náš svět než volené vlády? A přemýšlíte občas o tom, jestli se někdy naplní představy o metaverzu, tedy o virtuálním světě, do kterého se lidé připojují svými živými mozky?
Všechny tyhle myšlenky a slova vám nejspíš zní velice aktuálně, jenže všechny tyhle nápady se zrodily už v minulém století. Podivuhodně přesnou předpověď toho, co sami prožíváme, sepsal v osmdesátých letech William Gibson v kultovní knize Neuromancer. Která stojí za pozornost nejen díky své vizi budoucnosti, ale i díky Apple TV.
Neuromancer je bez nadsázky bible kyberpunku. Žánru, ve kterém se pokročilé technologie mísí s lidskou spodinou. A taky žánru, který byl ze všech předpovědí science fiction nejpřesnější. Je synonymem pro hackery, vojenské drony, tření mezi nejbohatšími a chudinou, multimiliardové korporace řídící naše životy… anebo třeba umělou inteligenci, která se vymaní svému zadání a unikne svým tvůrcům. Jako v úvodu zmíněný zdivočelý projekt OpenAI.
A pozor, tohle všechno William Gibson dostal na papír nikoliv za pomoci počítače, ale na psacím stroji ze začátku 20. století. Nejprve v povídkách jako Johny Mnemonic v roce 1981 a o tři roky později v románu Neuromancer načrtl svět, kde je růst křivky akcií důležitější než lidský život. Kde technologie nevyhnutelně proniká do všech aspektů lidské společnosti. Či lidských těl. Gibsonův Neuromancer se v máločem mýlil či zastaral, nanejvýš se dnes pousmějete nad tím, že používá megabajty tam, kde my máme petabajty. Dokonce obohatil náš slovník.
Však už v úvodu zaznělo slovo kyberprostor, respektive cyberspace, které Gibson jako první použil pro popis virtuálního světa. Nebo matrix, kterému Gibson vtiskl význam, který si dnes spojujeme s filmovou tetralogií s Keanu Reevesem. Neuromancer je prostě nepředstavitelně vlivným dílem, které určilo směrování všeho kyberpunkového od Matrixu a dalších filmů až po videohry jako Cyberpunk 2077 nebo Deus Ex. Teď si ale v nové podobě vychutnáme Gibsonův původní kyberpunk.
Už v lednu se na streamovací službě Apple TV objeví seriálový Neuromancer s Callumem Turnerem (znáte z Fantastických zvířat) v hlavní roli hackera Case, který se zaplete do konspirační hry s příliš vysokými sázkami. Po jeho boku se představí Briana Middleton jako drsňačka Molly, která je pravzorem všech ostrých holek se zrcadlovkami přes oči a s latexem či kůží na sobě. Třeba jako Trinity z Matrixu. Ze známějších jmen zmiňme ještě Marka Stronga jako důstojníka Armitage, na jehož minulost se raději nevyptávejte.
Seriál má pod palcem tvůrčí duo Graham Roland a J. D. Dillard, což možná nejsou ta nejznámější jména, ale především prvně jmenovaný má celkem solidní životopis. Za vypíchnutí z něj stojí seriálové zpracování špionského thrilleru Jack Ryan nebo velké zapojení do sci-fi klasiky Fringe neboli Hranice nemožného. A i pokud se jen přiblíží své zcela mimořádně vlivné a mnohovrstevnaté knižní předloze, Neuromancer na Apple TV potvrdí pozici této streamovací služby jako místa zasvěceného skvělé science fiction.
Apple už strhl diváky seriálem Severance (Odloučení) o lidech s oddělenou pracovní a osobní pamětí. Jeho Pluribus vám ukáže lidstvo propojené mimozemským virem v jednu mysl. Skvělé Silo nedávno začalo svou třetí řadu. Adaptace Asimovovy Nadace není věrná, ale je to skvělá space opera. A pokud by vás zajímalo, jak by vypadal svět, kdyby v dobývání vesmíru měl navrch Sovětský svaz, nikoliv Spojené státy, podívejte se na skvělou alternativní historii v seriálu For All Mankind.